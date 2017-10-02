

::. Георгины: уборка, деление и хранение клубней | Цветоводство Георгины: уборка, деление и хранение клубней

Большинство сортов георгин начинают закладку новых клубней еще весной, и процесс их формирования длится на протяжении нескольких месяцев. Окончательно молодые клубни вызревают к осени, причем, чем дольше они находятся в земле, тем более качественный посадочный материал в последствии оказывается в руках у садовода. Не стоит спешить выкапывать корневище георгин. После первых небольших заморозков, повреждающих их соцветия и лишь слегка листья, часто устанавливается вполне приемлемая погода, которая благоприятствует дальнейшему вызреванию клубней и соответственно повышению их лежкости в процессе хранения. Подобные погодные условия лишь могут побудить садовода провести в своем цветнике ревизию и удалить слабые, больные и несоответствующие сортовым признакам кусты, с которых не имеет смысла заготавливать посадочный материал для нового сезона. При дальнейшем понижении температуры повреждается уже и стебли георгин, что служит сигналом к необходимости немедленного их выкапывания – более длительное их нахождение в открытом грунте может стать причиной загнивания корневой шейки клубней. В зависимости от региона проживания и погодных условий конкретного сезона каждый садовод самостоятельно определяет сроки выкапывания клубней: одни приступают к этой процедуре уже в сентябре, другие могут отложить мероприятие и до конца ноября.

Некоторые садоводы часто практикуют обрезание стеблей растений, которое проводят за несколько дней до предполагаемой выкопки. Однако подобное мероприятие повышает риски подгнивания основания стеблей и оказывается оправданным лишь для новичков, которые таким способом заставляют почки более четко обозначиться на корневой шейке клубней, что упрощает процедуру деления корневища. В данном случае сразу после такой ранней обрезки нужно обернуть каждый срез кусочком фольги, чтобы предотвратить попадание на него влаги, которая может стать причиной поражения растений гнилями, и постараться в будущем избегать такого приема, значительно повышающего риски проникновения в клубни вирусных инфекций.

В идеале обрезку стеблей георгин, при которой оставляют пеньки длиной около 8-10 см, следует проводить перед непосредственным выкапыванием их корневища. При этом необходимо прикрепить к пенькам ярлыки с названием сорта, чтобы впоследствии проще было сортировать и закладывать посадочный материал на хранение. После этого от главного стебля отступают примерно на 25-30 см, обкапывают корневище со всех сторон и отсекают лопатой мощные проводящие корни. Затем с помощью вил или лопаты выталкивают группу клубней куста, придерживая его за оставленные отрезки стеблей. Процедуру выкапывания кустов данной культуры лучше проводить в ранние утренние часы – в это время клубни оказываются менее хрупкими, что благоприятствует дальнейшей работе с ними и снижает риски случайного обламывания их фрагментов. Повышает прочность клубней и их просушка, проведенная в течение нескольких часов после выкапывания. После просушки корневища георгин обмывают из садового шланга от грязи, дают воде стечь и приступают к делению.

Деление клубней целесообразней проводить именно в осенний период, сразу после их выкапывания. Обусловлено это тем, что к весне неразделенное корневище сильно грубеет и оказывается неподатливым к разрезанию. Однако после зимовки на клубнях становятся четче видны почки возобновления, поэтому новички, не сумевшие разглядеть их осенью, могут отложить разрезание корневища до весны.

Деление корневища следует проводить чистым острым инструментом и обязательно дезинфицировать его после работы с каждой группой клубней. Поскольку георгины формируют глазки не на всей поверхности своих клубней (в отличии, например, от картофеля), а на своеобразном «переходнике», соединяющим клубень и стебель, именуемым корневой шейкой, и нередко – на самом стебле, процедура деления строится следующим образом. Сначала обрезают все мелкие корешки, укорачивают стебель до 2-3 см и выбраковывают недоразвитые и поврежденные клубни (если куст имел несколько стеблей, корневище сначала разделяют на части по числу стеблей). После этого стеблевой пенек разрезают вдоль на 4 или более частей так, чтобы после деления остались хорошо развитые клубни, имеющие неповрежденную корневую шейку с кусочком стебля, на которых бы осталось по 1-2 хорошо развитой почке. При разрезании слаборазвитых корневищ допустимо оставлять кусочек стебля с прикрепленными к нему 2-3 небольшими клубнями. Особо крупные молодые клубни при наличии на них нескольких глазков можно разрезать вдоль на 2 и более части, но данную процедуру лучше провести весной.

После деления клубни погружают в раствор любого системного фунгицида на 15-20 минут, просушивают и отправляют на хранение в погреб с оптимальными условиями – температурой +1-6°С и влажностью 70-80%. Клубни георгин хорошо сохранятся до весны, если их выложить слоями в ящики и пересыпать сухим песком, перлитом, вермикулитом или опилками крупной фракции, полученными после распиливания хвойных пород деревьев.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 266 | автор: sadovod | Вчера, 13:36 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.