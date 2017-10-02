

::. Календула: и вылечит, и сад украсит | Цветоводство Календула: и вылечит, и сад украсит

Это однолетнее цветковое растение широко известно еще под названием ноготки. Так называют его за изогнутые, крючковатой формы семена, похожие на когти птиц. К нам календула была завезена из Средиземноморья, стран Южной Европы. В диком виде в нашей стране она не встречается, зато в садах ее можно видеть повсеместно.

Растение это очень неприхотливо, размножается семенами, очень легко переносит пересадку (мне приходилось пересаживать цветущие растения, и случаев их гибели не было). Рано весной семена высаживают на глубину 2-3 см, всходят они на 8-15 день. Цветет календула с июня до глубокой осени. Семена созревают на 100-110 день и сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет. В цветках календулы содержатся многие ценные, биологически активные вещества: витамин С, яблочная кислота, эфирное масло, придающее цветкам приятный запах. С древних времен календула используется как лечебное средство и не только в народной, но и в официальной медицине. Календула обладает противовоспалительным, обезболивающим, мочегонным и желчегонным свойствами, понижает кровяное давление, успокаивает центральную нервную систему. В.Г. Пашинский в книге «Лечение травами» дает ряд рецептов лечения различных заболеваний с помощью календулы. Как желчегонное средство: 10 г сухих цветков календулы запаривают в 1/2 стакана кипятка в течение 2 часов. Принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза в день до еды. При желудочно-кишечных заболеваниях, у больных с повышенной кислотностью: 20 г сухих цветков нужно настаивать в 1 стакане кипятка 30 мин. Пить по 1 -2 ст. ложки 2-3 раза в день до еды. Применяют календулу как антиаллергическое средство, для чего 10 г сухих цветков запаривают в 1/2 стакана кипятка в течение 2 часов. Пьют по 1 ст. ложке 2-3 раза в день. Можно от аллергии применять наружно, в виде ванн, примочек и компрессов. Для укрепления волос: 20 г сухих цветков настаивают в стакане кипятка 10-15 минут и втирают в кожу головы. Полезно также обмывать голову настоем календулы. Для лечения лишаев и экземы применяют мазь: одну чайную ложку сока смешивают с 50 г вазелина. Применяют календулу и в косметике, с помощью ее цветков выводят веснушки: из лепестков выжимают сок и регулярно, утром и вечером, смазывают лицо. Веснушки блекнут. Слышал я, что свежий сок из цветков календулы ослабляет боль при укусах пчел и ос. Но наиболее известен и часто применяется рецепт лечения ран, ожогов, обморожений, пролежней, стоматитов, фурункулов. Для этого 1 чайную ложку 70% спиртовой настойки, продающейся в аптеке, разводят в стакане кипяченой воды и смазывают больные места. Теплым раствором этого состава хорошо полоскать горло при ангине, что многократно проверено моими домочадцами. Сейчас мы собираем цветки календулы и сушим их в тени, на чердаке. При необходимости, 5-6 цветков, сушеных или свежих, заливаем стаканом кипятка, даем остыть до такой температуры, чтобы можно было полоскать горло. Очень хорошо помогает. Этим же раствором можно обрабатывать раны. Очень полезна календула и для садоводов. Теперь, чтобы узнать прогноз и время мы включаем радио, не обращая внимания на предсказания растений. А между тем, цветки календулы, как и некоторых других растений, открываются и закрываются в одно и тоже время и перед наступлением ненастья закрываются или, наоборот, открываются, если погода меняется к лучшему. Но главное ее полезное свойство - это помощь в борьбе с вредителями. С этой целью календулу советуют сажать между огородными растениями. Кандидат с/х наук В.В. Пережогина советует сажать календулу и бархатцы для отпугивания луковой мухи. В этом году одна грядка лука соседствовала у меня с грядкой моркови сорта Нандрин, а с другой стороны росло несколько кустов календулы. На этой грядке ни одно растение лука не было повреждено луковой мухой, а на других грядках личинки мухи причинили большой вред. Эффективна календула, как пишет доктор фармацевтических наук А. Рабинович, в борьбе с нематодами. Эти очень мелкие паразитические черви живут в почве или в растениях и питаются их соком. Растения после этого увядают и гибнут. Нематоды паразитируют на многих растениях - землянике, картофеле, свекле, моркови и других растениях. Бороться с нематодами трудно. Но если вблизи зараженных нематодами растений посеять календулу, утверждает А. Рабинович, применение химикатов в дальнейшем не потребуется. Моя мать очень любила цветы, и была у нее красивая клумба астр. Но вдруг астры стали гибнуть одна за другой. Мама работала в совхозе, она обратилась к своим специалистам, и те определили, что земля заражена черной ножкой. Пришлось клумбу перекопать. И только недавно я узнал, что если бы мы весной вместе с астрами посадили несколько кустиков календулы, любоваться астрами могли бы еще долго. Я читал несколько советов применения календулы против вредителей. Советуют сажать календулу вместе с картофелем от колорадского жука. Советуют опрыскивать растения от вредителей настоем из семян календулы. В 10 л воды настаивают 200 г семян календулы 10 дней. Интересную заметку я недавно прочел в одной из газет. Читательница из Калужской области Е. Коновалова пишет: «Наслышавшись о положительном влиянии бархатцев и календулы на огородные растения, я посадила их около земляники и помидоров. Никакого толку от них не было. А вот несколько этих растений, размещенных по капустной грядке сотворили просто чудо. Бабочки-капустницы на растения почти не садились. Покружат над грядкой и улетают. Гусениц было совсем мало». Не совсем понятно, с какой целью были посажены бархатцы и календула у помидоров и земляники, какого толка от них ожидали? Если для борьбы с фитофторой и серой гнилью, то конечно, толку мало. Другие средства надо применять. Но капусту помогла уберечь - разве не стоит ради этого ее посадить? Следует помнить, что универсального средства от всех напастей, как говорили раньше - «от почеса, поноса и деревенской родни» - нет. Но вреда от того, что для профилактики в своем саду вы посадите календулу, не будет. В чем-то она, безусловно, поможет, да и сад украсит.

В. Лазовский

Газета «Садовод»



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::. прочитало: 38 | автор: sadovod | Сегодня, 10:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.