Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Укрытие роз на зиму | Цветоводство
Укрытие роз на зиму
Зимой на северо-западе и в средней полосе европейской части России морозы часто сменяются оттепелями. Розы - теплолюбивые растения. Зимой они гибнут не только от морозов, но чаще от выпревания. Поэтому в наших условиях все группы роз, кроме парковых, требуют хорошей защиты. В таких условиях важно выбрать надежный способ укрытия роз на зиму.
Наибольшей зимостойкостью отличаются парковые розы. Большинство их не требует укрытия на зиму. Эти розы цветут раз в году и в декоративном отношении уступают другим розам.
В настоящее время наиболее распространены и популярны чайно-гибридные розы. Они цветут продолжительное время (с середины июня до осенних заморозков) и обильно, у них красивые крупные цветки, их выращивают в открытом и закрытом грунте. Эти розы часто используют для оформления садов и парков, для срезки цветов и для выгонки в зимнее время. Но зимостойкость у этих растений слабая. На зиму им требуется хорошее укрытие, так как понижение температуры до -10°С для них является губительным. Часто розы этой группы страдают от выпревания при избытке влаги и колебаниях температуры зимой.
Ремонтантные розы более зимостойки, чем чайно-гибридные, хотя и уступают им по декоративности и продолжительности цветения. Для успешной перезимовки и обильного цветения им необходимо надежное укрытие на зиму. К тому же обильное цветение у этих роз бывает при сохранении у них более длинных (40-80 мм) побегов, чем у чайно-гибридных роз.
Плетистые розы более устойчивы к морозам и сырости, чем чайно-гибридные. Но для обильного цветения их побеги должны быть сохранены на всю длину. Поэтому и эти розы в условиях средней полосы и на северо-западе требуют хорошего укрытия на зимний период.
Розы флорибунда, грандифлора, полиантовые, гибридно-полиантовые по сравнению с чайно-гибридными более устойчивы к сырости при перезимовке, но без укрытия в нашем климате зимовать не могут.
Следует добавить, что отдельные сорта садовых групп роз различаются по своей морозоустойчивости. Так, например, среди чайно-гибридных роз повышенной зимостойкостью отличаются сорта Фрейбург, Мак-Гредис, Скарлит.
Хорошей перезимовке роз способствует не только надежная защита их на зиму, но и правильный уход во время вегетации. К перезимовке готовятся заранее: создают условия для вызревания побегов. В начале августа прекращают подкормку азотными удобрениями. В это время необходимо увеличить дозу калийных и фосфорных удобрений. Во второй половине лета уменьшают полив и рыхление. В октябре удаляют цветки, невызревшие побеги и листья. До наступления ночных заморозков розы окучивают землей на высоту 10-30 см. Брать землю из-под куста не следует, т.к. образовавшиеся ямки способствуют застаиванию воды, что приведет к выпреванию роз весной.
С наступлением устойчивых морозов (5-6°С) под розы кладут еловый лапник, а затем кусты осторожно пригибают к земле. Сверху растения укрывают также еловым лапником (или листьями), поверх которого кладут куски толя или рубероида. Он предохраняет розы от избытка влаги, поступающей сверху. Гряды с розами укрывают матами, сделанными из стеблей рогоза или поролона. Они удобные, легкие, воздухопро-ницаемые и являются хорошей теплоизоляцией. Кладут их на каркас, сделанный из жердей, толстой проволоки (диаметром 6-10 мм) или старых алюминиевых трубок. Высота каркаса может быть 50-60 см (в зависимости от размеров насаждений), сверху настилают пленку. Планку с боков закрепляют шпильками или землей. Укрытие проводят в сухую погоду. С торцовых сторон оставляют отдушины для регулирования температуры и влажности под укрытием. С наступлением устойчивых морозов их закрывают. Под таким воздушно-сухим укрытием всегда чисто и сухо. Даже в самые суровые зимы температура под каркасом не опускается ниже -6°С.
Штамбовые розы не пригибают к земле, а окутывают матами и старой пленкой. При такой защите розы хорошо зимуют и летом обильно цветут.
Весной, как только сойдет снег (примерно в середине апреля), кусты раскрывают и разокучивают постепенно, несколько дней притеняя растения, чтобы избежать ожогов стеблей. До распускания почек опрыскивают кусты и почву 1,5%-ным раствором нитрафена. Затем, когда порозовеют почки, приступают к обрезке побегов.
А. Гринталь, канд.биол.наук
Газета «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Сегодня, 11:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2017 (25)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
Май 2017 (23)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"