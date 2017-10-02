

::. Укрытие роз на зиму | Цветоводство Укрытие роз на зиму

Зимой на северо-западе и в средней полосе европейской части России морозы часто сменяются оттепелями. Розы - теплолюбивые растения. Зимой они гибнут не только от морозов, но чаще от выпревания. Поэтому в наших условиях все группы роз, кроме парковых, требуют хорошей защиты. В таких условиях важно выбрать надежный способ укрытия роз на зиму.

Наибольшей зимостойкостью отличаются парковые розы. Большинство их не требует укрытия на зиму. Эти розы цветут раз в году и в декоративном отношении уступают другим розам.

В настоящее время наиболее распространены и популярны чайно-гибридные розы. Они цветут продолжительное время (с середины июня до осенних заморозков) и обильно, у них красивые крупные цветки, их выращивают в открытом и закрытом грунте. Эти розы часто используют для оформления садов и парков, для срезки цветов и для выгонки в зимнее время. Но зимостойкость у этих растений слабая. На зиму им требуется хорошее укрытие, так как понижение температуры до -10°С для них является губительным. Часто розы этой группы страдают от выпревания при избытке влаги и колебаниях температуры зимой.

Ремонтантные розы более зимостойки, чем чайно-гибридные, хотя и уступают им по декоративности и продолжительности цветения. Для успешной перезимовки и обильного цветения им необходимо надежное укрытие на зиму. К тому же обильное цветение у этих роз бывает при сохранении у них более длинных (40-80 мм) побегов, чем у чайно-гибридных роз.

Плетистые розы более устойчивы к морозам и сырости, чем чайно-гибридные. Но для обильного цветения их побеги должны быть сохранены на всю длину. Поэтому и эти розы в условиях средней полосы и на северо-западе требуют хорошего укрытия на зимний период.

Розы флорибунда, грандифлора, полиантовые, гибридно-полиантовые по сравнению с чайно-гибридными более устойчивы к сырости при перезимовке, но без укрытия в нашем климате зимовать не могут.

Следует добавить, что отдельные сорта садовых групп роз различаются по своей морозоустойчивости. Так, например, среди чайно-гибридных роз повышенной зимостойкостью отличаются сорта Фрейбург, Мак-Гредис, Скарлит.

Хорошей перезимовке роз способствует не только надежная защита их на зиму, но и правильный уход во время вегетации. К перезимовке готовятся заранее: создают условия для вызревания побегов. В начале августа прекращают подкормку азотными удобрениями. В это время необходимо увеличить дозу калийных и фосфорных удобрений. Во второй половине лета уменьшают полив и рыхление. В октябре удаляют цветки, невызревшие побеги и листья. До наступления ночных заморозков розы окучивают землей на высоту 10-30 см. Брать землю из-под куста не следует, т.к. образовавшиеся ямки способствуют застаиванию воды, что приведет к выпреванию роз весной.

С наступлением устойчивых морозов (5-6°С) под розы кладут еловый лапник, а затем кусты осторожно пригибают к земле. Сверху растения укрывают также еловым лапником (или листьями), поверх которого кладут куски толя или рубероида. Он предохраняет розы от избытка влаги, поступающей сверху. Гряды с розами укрывают матами, сделанными из стеблей рогоза или поролона. Они удобные, легкие, воздухопро-ницаемые и являются хорошей теплоизоляцией. Кладут их на каркас, сделанный из жердей, толстой проволоки (диаметром 6-10 мм) или старых алюминиевых трубок. Высота каркаса может быть 50-60 см (в зависимости от размеров насаждений), сверху настилают пленку. Планку с боков закрепляют шпильками или землей. Укрытие проводят в сухую погоду. С торцовых сторон оставляют отдушины для регулирования температуры и влажности под укрытием. С наступлением устойчивых морозов их закрывают. Под таким воздушно-сухим укрытием всегда чисто и сухо. Даже в самые суровые зимы температура под каркасом не опускается ниже -6°С.

Штамбовые розы не пригибают к земле, а окутывают матами и старой пленкой. При такой защите розы хорошо зимуют и летом обильно цветут.

Весной, как только сойдет снег (примерно в середине апреля), кусты раскрывают и разокучивают постепенно, несколько дней притеняя растения, чтобы избежать ожогов стеблей. До распускания почек опрыскивают кусты и почву 1,5%-ным раствором нитрафена. Затем, когда порозовеют почки, приступают к обрезке побегов.

А. Гринталь, канд.биол.наук

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Сегодня, 11:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.