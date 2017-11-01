Готовим розы к зиме

Укрытие роз на зиму - очень важный момент в агротехнике этой культуры. Достаточно незначительного отступления от технологии, и растения, если не вымерзнут, так выпревают.

Надежным укрытием является воздушно-сухой способ. Для этого, куст розы пригибают к земле, а над кустом из проволоки, веток, или других материалов делают каркас. Затем его накрывают пленкой, а сверху насыпают листву или утепляют лапником. В данном способе важно, чтобы кусты роз не сопрели под укрытием. Для этого с укрытием роз не спешат, а сооружают укрытие, как только температура воздуха снизится до -6-7°С.

Весной, как только минует опасность сильных заморозков, укрытие снимают, или приподнимают пленку с боков укрытия. Внимательно весной осмотрите кусты, вырежете все замершие ветви (они имеют неживой черный цвет). Если роза зимовала первый год, не спешите требовать от нее пышного цветения. Оставьте 3-4 бутона, остальные удалите, дайте кусту окрепнуть и набрать силы.

Есть и более упрощенный вариант, который более всего подходит для тех, кто выращивает розы в условиях города. Но для того чтобы успешно его применять, надо о будущих зимовках думать уже при посадке. Для этого розы сажают только рядами. Осенью над растениями устанавливают доску шириной 20-25 см на колышках высотой 35-40 см. Доску накрывают рубероидом шириной 50-60 см, а в междурядья кладут палки, хворост, древесные листья, постепенно увеличивая с наступлением мороза толщину слоя. Получается, что растения находятся как бы в своеобразном сухом тоннеле, в который обязательно кладут отраву для грызунов.

Естественно, успешная зимовка зависит от сорта. Довольно зимостойки сорта из группы Флорибунда, а из чайных роз наиболее выносливы сорта Дуфтвольке, Морзе, Ландора.

В. Дячева, цветовод-любитель

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться