Болезни и вредители пеларгонии

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Уход за пеларгонией включает также меры по предупреждению появления вредителей и болезней. Из вредителей наиболее вредоносными являются оранжерейная белокрылка, табачный трипc, паутинный клещ, оранжерейная и пеларгониевая тля. Из грибных болезней особо опасны ржавчина, пятнистости и вертициллез, из вирусных - скручивание и кольцевая мозаика листьев, из бактериальных - гниль и рак. Обнаружить заселение растений вредителями сравнительно несложно, но до выявления болезней (от инфицирования растений до появления четких симптомов) должен пройти достаточный промежуток времени. Если зафиксировать наличие грибного патогена можно по спороношению, то диагностика бактериоза часто представляет значительную сложность.

Тли (имаго), их личинки размером до 2,5 мм и трипсы размером до 1 мм повреждают надземные части растений, высасывая из них сок, что ослабляет растения - листья желтеют, цветки опадают. Неблагоприятные условия тли и трипсы пережидают под комочками земли и растительными остатками на поверхности почвы. Нередко эти вредители являются переносчиками возбудителей вирусных заболеваний. Пеларгония является излюбленным пищевым растением белокрылки. Массово размножаясь, эти малюсенькие бабочки (длиной до 1,5 мм) и их личинки высасывают сок из листьев. Для борьбы с этими сосущими насекомыми применяют многократные опрыскивания растворами растительных инсектицидов (чеснока, лука репчатого, ботвы томата и картофеля и др.), а при использовании химических препаратов - карбофосом (0,3%) или актелликом (0,1%). Пеларгония поражается бурой пятнистостью (альтернариозом), которая проявляется в виде коричневых пятен различной формы и размера на листьях. Грибное заболевание ботритис (серая гниль) поражает все наземные органы растения; его отмечают по появлению бурых пятен, покрывающихся при повышенной влажности сероватым пушистым налетом (мицелием) патогена. Активизации этого микоза способствуют также резкие перепады температуры. Для предотвращения этого заболевания не допускают переувлажнения почвенного грунта и попадания влаги на листья и стебли, регулярно проветривают помещения (без сквозняков), своевременно удаляют пораженные участки растений, опудривая места срезов золой. Применяют те же химические препараты, что и при предыдущем заболевании.

При поражении ржавчиной на верхней стороне листьев фиксируют размытые желтые пятна округлой формы, под которыми с нижней стороны образуются возвышения - пустулы бурого цвета. Для борьбы с этими грибными болезнями используют бордоскую смесь и другие медьсодержащие препараты. Против ржавчины эффективен также топаз (0,05%). Черную ножку вызывает комплекс почвенных грибных патогенов. Она поражает корневую шейку растения, которая утончается и в скором времени чернеет. Из-за образования такой перетяжки подача питательных веществ по стеблю прекращается и растение, как правило, гибнет. Активизацию этой почвенной микрофлоры наблюдают при нарушении температурного режима, освещенности и влажности почвы. Если почву длительное время не меняли, то в ней накапливаются возбудители этих заболеваний. В качестве профилактического приема можно обрабатывать надземную часть пеларгонии и проливать почву 0,5%-м раствором марганцовокислого калия. При бактериальном раке на стеблях и корнях фиксируют светлые бесформенные наросты с неровной поверхностью, со временем темнеющие. Как правило, пораженные черной ножкой и раком растения уничтожают, а почву основательно обеззараживают. При вертициллезном увядании (микозе) стебли у растения увядают и оно погибает (на поперечном срезе заметны побуревшие сосуды). Бактериальная гниль на пеларгонии проявляется в поражении стеблей и листьев, на которых отмечают водянистые пятна, окруженные каемкой желтого цвета. Разрастаясь, они приобретают красноватый оттенок. При поражении растения вертициллёзным увяданием и бактериальной гнилью происходит закупорка сосудов и питательные вещества не поступают в верхнюю часть растений. Такие растения подлежат уничтожению, а почва - замене или качественной стерилизации. Вирусные заболевания проявляются в виде поражений листьев. Вирус скручивания вызывает появление на молодых листочках пеларгонии мелких светлых пятнышек, которые со временем сильно увеличиваются в размерах и приобретают желтоватый оттенок и некоторую концентричность. Затем листовые пластинки деформируются, и растение гибнет. При кольцевой мозаике на листьях появляются бесцветные пятна в виде кольца. Переносчиками вирусов являются насекомые, питающиеся соком растений. Вылечить пораженные этими заболеваниями растения невозможно, поэтому растения уничтожают; новые черенки нужно заводить только от здоровых маточников.

Определенную сложность представляют физиологические (непаразитарные) болезни. Они связаны с недостатком питательных элементов в почве, влиянием факторов окружающей среды (переувлажнение земляного кома, сквозняк, несвоевременный или, неправильный полив, несоблюдение температурного режима, сроков и качества обработок пестицидами и т. д.).

Обычно цветоводы-любители обмениваются посадочным материалом и при этом нередко получают зараженные болезнями растения. Сейчас существуют предприятия, тиражирующие здоровый сортовой (элитный) растительный материал. Специальные лаборатории с помощью различных методов селекции отбора, гибридизации, мутагенеза) поддерживают на высоком уровне продуктивность сортов. Учеными ведется селекция на получение сортов пеларгонии слабовосприимчивых к поражению различными болезнями и высокоустойчивых к неблагоприятным условиям внешней среды. Но каждому цветоводу необходимо быть готовым к появлению на пеларгонии целого ряда вредных насекомых. Это касается и растений, вынесенных в емкостях в сад или высаженных прямо в открытый грунт.

А. Лазарев,

ст. науч. сотр.

ВНИИ защиты растений

Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 102 | автор: sadovod | Сегодня, 14:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.