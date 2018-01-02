Пора проверить клубнелуковицы гладиолуса

В январе кончается естественный период покоя клубнелуковиц гладиолуса, усиливаются процессы обмена веществ, и потому к этому времени усиливается деятельность болезнетворных начал. Этому способствует повышенная влажность и другие неблагоприятные условия хранения.

Достаньте клубнелуковицы и тщательно осмотрите каждую. Если обнаружите коричневый пятна, необходимо такие клубнелуковицы вынуть и уничтожить, так как это чаще всего указывает на то, что клубнелуковица заражена фузариозом, черной или твердой гнилью, а коричневая мягкая гниль - это результат деятельности грибка ботритиса. Так как гифы этих грибов проникают в сосуды, то вырезание заболевшего места не дает оздоровления и такая клубнелуковица не доживет до посадки.

Можно вырезать небольшие поражения «лаковой болезнью» или паршой, так как эта бактериальная болезнь поражает поверхностные ткани. Вырезанное место необходимо протереть раствором марганцовки и присыпать толченым углем.

Летом растения могли быть поражены трипсом - мелким сосущим насекомым, который с наступлением холодов пробирается под наружные чешуи клубнелуковицы и в условиях теплого хранения начинает ее грызть. Она становиться тусклой, покрывается пыльцой, повреждаются и почки. Если обнаружите деятельность трипса, обработайте клубнелуковицы нафталином в закрытых бумажных пакетах

Конечно, жаль выбрасывать пораженные болезнями клубнелуковицы, однако это необходимо сделать, чтобы сохранить остальные до посадки в хорошем состоянии.

Г. Георгиева

Газета "САДОВОД"

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