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::. Пора проверить клубнелуковицы гладиолуса | Цветоводство
Пора проверить клубнелуковицы гладиолуса
В январе кончается естественный период покоя клубнелуковиц гладиолуса, усиливаются процессы обмена веществ, и потому к этому времени усиливается деятельность болезнетворных начал. Этому способствует повышенная влажность и другие неблагоприятные условия хранения.
Достаньте клубнелуковицы и тщательно осмотрите каждую. Если обнаружите коричневый пятна, необходимо такие клубнелуковицы вынуть и уничтожить, так как это чаще всего указывает на то, что клубнелуковица заражена фузариозом, черной или твердой гнилью, а коричневая мягкая гниль - это результат деятельности грибка ботритиса. Так как гифы этих грибов проникают в сосуды, то вырезание заболевшего места не дает оздоровления и такая клубнелуковица не доживет до посадки.
Можно вырезать небольшие поражения «лаковой болезнью» или паршой, так как эта бактериальная болезнь поражает поверхностные ткани. Вырезанное место необходимо протереть раствором марганцовки и присыпать толченым углем.
Летом растения могли быть поражены трипсом - мелким сосущим насекомым, который с наступлением холодов пробирается под наружные чешуи клубнелуковицы и в условиях теплого хранения начинает ее грызть. Она становиться тусклой, покрывается пыльцой, повреждаются и почки. Если обнаружите деятельность трипса, обработайте клубнелуковицы нафталином в закрытых бумажных пакетах
Конечно, жаль выбрасывать пораженные болезнями клубнелуковицы, однако это необходимо сделать, чтобы сохранить остальные до посадки в хорошем состоянии.
Г. Георгиева
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 363 | автор: sadovod | Сегодня, 11:02 | Комментариев 0 |
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