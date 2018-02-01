

::. Кобея размножается семенами | Цветоводство Кобея размножается семенами

Кобея - многолетнее травянистое растение семейства синюховых. Стебель вьющийся, листья перистосложные. Цветки крупные, колокольчатые, белые или фиолетовые, выступающие тычинки и пестик загнуты кверху. Цветет непрерывно с июля по октябрь. Достигает в высоту 4-5 м и более. Родима - Центральная Америка.

В культуре известны кобея лазящая (Cobaea scandens) и кобея висячецветковая (Cobaea penduliflora).

Размножается семенами. Для получений крупных саженцев семена высевают в конце февраля - начале марта в теплицы. Сеянцы (по 3 штуки) рассаживают в горшки и содержат в тепле. В апреле их переваливают в большие горшки и культивируют в глубоких парниках.

Для кобеи отводят теплые, защищенные от ветра места; необходима питательная, рыхлая почва, обильный полив и подкормки. Кобея - светолюбива, но достаточно хорошо переносит и полутень. При посадке кобеи выдерживают интервал в 35-40 сантиметров. Побеги необходимо подвязывать к опорам прежде, чем они начнут переплетаться. Кобея поднимается по стенам при помощи усиков.

Выращивают кобею как летник, т.к. она цветет в первый год. Кобея удается далеко не всегда, а только на очень прогретых местах, поэтому кобею часто заменяют ипомеей. Для перезимовки корни кобеи хранят в оранжерее.

Используют кобею для декорирования солнечных сторон фасадов, веранд, беседок, балконов, шпалер, устройства фестонов. В зимних садах кобея очень быстро разрастается и покрывает большие площади.

А. Гринталь, канд. биол. наук

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::. прочитало: 74 | автор: sadovod | Сегодня, 12:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.