

::. Чуфа (земляной миндаль) | Ваш сад Чуфа (земляной миндаль)

Позапрошлой зимой прочитала на страницах Интернета о чуфе, который еще называют земляным миндалем, а также о том, что этого южанина вполне реально вырастить и в нашей климатической зоне, и загорелась желанием посадить эту диковинку у себя на даче. Очень захотелось помимо привычных овощных культур вырастить такие необычные орешки. Они, кстати, сказать, не только вкусны (по вкусу их не отличить от обычного миндаля), но и очень полезны. Помимо высокой питательной ценности, чуфа содержит в своем составе растительные жирные кислоты, комплекс витаминов и минералов, а также ценные микроэлементы такие, как цинк, селен, йод и калий. Земляной миндаль по своему вкусу, богатому химическому составу и питательной ценности вполне может заменить любые другие орехи.

Само же растение относится к семейству Осоковых. Его наземная травянистая часть по внешнему виду очень напоминает обычную осоку – многочисленные длинные узкие листья собраны в плотную густую розетку, в наших климатических условиях вырастающая не выше 30-40 см. Чуфа имеет мочковатую корневую систему, на которой в конце лета формируются маленькие коричневые клубеньки. У нас это растение культивируется как однолетник, а чтобы получить более обильный урожай сладких орешков, выращивать его лучше через рассаду. Это компактная и совершенно неприхотливая культура благодаря простоте выращивания может ежегодно радовать дачников неплохим урожаем собственных орешков. Собранные по осени клубеньки отлично сохраняются до весны и могут быть использованы для последующей посадки. О своем удачном эксперименте я и хочу рассказать читателям.

Посадочного материала этого ореха в садоводческих магазинах, расположенных рядом с моим домом, я не нашла, зато обнаружила довольно много частных объявлений о продаже клубеньков чуфы в нашем городе. Его также можно без проблем приобрести и через интернет-магазины. Приобретенные клубеньки я высадила на рассаду в марте. Их предварительно 2 суток выдержала во влажной ткани, а затем по одному высадила в отдельные горшки, заполненные рыхлым грунтом, заглубив каждый на 5 см. Грунт в таре увлажнила слегка, так как в излишне влажной среде орешки легко могут загнить и не прорастут. После появления всходов держала растения на самом светлом подоконнике в теплой комнате. Поливала умеренно и понемногу, 2 раза подкормила комплексным органоминеральным удобрением. В пасмурную погоду непременно включала подсветку, которую также использовала по утрам и вечерам. В мае, когда столбик термометра за окном стал показывать +10-12°С, стала постепенно приучать растения к свежему воздуху, ненадолго вынося их на балкон, а затем оставила их там до момента высадки в грунт.

В открытый грунт пересадила рассаду в конце мая, когда миновала угроза возвратных весенних заморозков, хотя и читала, что всходы этой культуры могут выдерживать кратковременные понижения температуры с небольшими отрицательными значениями. Для нормального развития земляному миндалю крайне важно в период вегетации получать достаточное количество солнечного света, поэтому на даче выделила для него грядку на открытом и хорошо освещенном месте. Это растение может мириться с любым составом почвы, но более щедрый урожай дает на плодородной и рыхлой земле. Поэтому грядку перед посадкой я тщательно перекопала и внесла перегной, а при посадке в каждую лунку добавила по щепотке комплексного минерального удобрения. Лунки расположила на расстоянии 30 см друг от друга. При посадке этого ореха главное не загущать растения, так как в таких условиях урожайность его резко сокращается. Растения аккуратно перевалила из горшков в лунки и слегка окучила побеги.

В течение лета земляной миндаль не доставил мне никаких хлопот. В засушливую погоду поливала его 2 раза в неделю, в остальное время – реже. При выращивании этой культуры необходимо оградить ее от излишней влажности почвы, соблюдая умеренность в поливах, а в случае затяжных дождей установить над посадками временное пленочное укрытие. Также чуфа отзывчива на регулярное рыхление междурядий и формирует более щедрый урожай, если провести за сезон несколько окучиваний кустов. Из подкормок, которые я провела 3 раза за сезон, в первый раз использовала раствор коровяка, а в для последующих двух подкормок применяла зольный раствор. Заменой этим компонентам может служить и любое комплексное минеральное удобрение. За сезон ни на одном из растений я не заметила повреждений болезнями или вредителями.

Урожай я собирала в начале октябре – к этому времени листья чуфы начали желтеть и засыхать. Для этого использовала вилы, которыми подкапывала кустики, извлекала их вместе с мощной корневой системой из земли, а затем с корней обирала орешки. С одного растения у меня набралось по стакану таких клубеньков. Их очистила от земли, хорошо просушила и убрала на хранение. Часть из них я сразу отобрала для посадки в новом сезоне, а остальные мы обжаривали на сухой сковороде и с удовольствием лакомились всей семьей.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 327 | автор: sadovod | Вчера, 17:31 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.