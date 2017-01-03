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::. Элеутерококк колючий | Ваш сад / Зелёная аптека
Элеутерококк колючийЭлеутерококк колючий
Элеутерококк колючий (иначе его называют "свободноягодник колючий", "чертов куст", "нетрониха", "дикий перец") - красивый кустарник высотой 2-4 м, с длинными листьями. От куста во все стороны отходят корневища длиной 3-4 м, от которых тянутся вверх побеги, которые в свою очередь, укореняясь, становятся самостоятельными растениями. Корневища располагаются неглубоко, цвета снаружи желто-бурого, внутри - белого. Стебли и ветви обильно усажены длинными острыми шипами.
Родиной этого растения считают Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, где он формирует довольно большие труднопроходимые заросли. Кустарник растет в долинах, на склонах гор, в хвойных и смешанных лесах, на пожарищах и вырубках.
Он распространен также в Корее, Японии, Китае. Кустарник неприхотлив, холодостоек. Цветет в июле - августе. Цветки располагаются на длинных цветоножках и собраны в шаровидные зонтики (мужские - бледно-сиреневатые, женские - желтые). Запах у цветов сильный и своеобразный. Ягоды черные, созревают к концу сентября - началу октября.
Элеутерококк колючий светолюбив, но в то же время вполне тенеустойчив. Растение благоприятно развивается на рыхлых, богатых гумусом почвах. В условиях Ленинградской области растение морозостойко. Во время пересадки на основное место обитания при подготовке посадочной ямы используют компост или хорошо перегнивший навоз. В дальнейшем специального ухода за растениями не требуется, за исключением поливов и внесения удобрений. Прополку сорняков и рыхление почвы вокруг взрослого растения проводить не рекомендуют. При возделывании в культуре элеутерококк колючий благоприятно относится к подкормке органическими и минеральными удобрениями.
Растение размножают семенами, корневищными отпрысками, черенками, отводками либо просто делением куста.
Семенами размножать это растение сложно, так как они характеризуются очень медленным прорастанием и должны пройти длительную стратификацию. При посадке осенью в открытый грунт семена проходят естественную стратификацию. Их высевают в песок на глубину 2-2,5 см и на зиму прикрывают мешковиной. Всходы появляются не раньше второй весны и даже на третий год. Во время летнего периода почву поддерживают в состоянии умеренного увлажнения, не допуская излишка влаги, изредка поливая слабо-розовым раствором марганцовокислого калия. Либо семена подвергают искусственной стратификации в следующем режиме: 4-5 месяцев во влажном песке при температуре -18°...20°С, затем 2-3 месяца при температуре З°С. Всходы появляются не раньше второй весны и даже на третий год. На постоянное место полученные таким путем саженцы лучше переносить в двух- или трехлетнем возрасте, зацветают такие растения на 4-5 год жизни.
Укоренение корневыми отпрысками предпочтительно проводить в ранневесенний период (апрель) или осенью, до наступления заморозков (сентябрь - начало октября). Для подготовки участка почву тщательно перекапывают, и удаляют сорняки,
Используют корневища длиной 12-15 см и толщиной 0,5-1,5см;
При посадке саженца готовят ямку диаметром 40 см и глубиной 30см, в которую вносят торфоперегнойный компост и 15-20 г суперфосфата простого. Побеги растения очень хрупкие и легко ломаются, поэтому элеутерококк надо сажать в таких местах, где его не будут задевать и беспокоить.
Побеги в возрасте 10-12 лет нередко начинают слабее цвести и засыхать: в этом случае их лучше вырезать под корень, что вызовет рост новых стеблей от корня.
Изучение фармакологических свойств элеутерококка колючего на человека в нашей стране проведено в середине столетия на Дальнем Востоке. Как было выявлено, по своему лечебному действию это растение похоже на женьшень, из-за чего его называют иногда "сибирским женьшенем". Стимулирующий эффект элеутерококка колючего обусловлен 7 физиологически активными соединениями (электрозидами). В число сопровождающих компонентов, составляющих лекарственную ценность элеутерококка, входят смолы, липиды, крахмал, камедь, эфирное масло.
Из элеутерококка производят спиртовую настойку, экстракт и приготовляют чай, в который входят и другие травы (комплексные сборы). Препараты из элеутерококка обладают стимулирующим эффектом, причем действие на нервную систему они производят мягко. Они также снижают переутомление, повышают трудоспособность и сопротивляемость организма к ряду инфекционных болезней; оказывают в целом общеукрепляющее действие на организм. Так, прием 25-30 капель экстракта за 20-30 мин. До употребления пищи способствует резкому повышению работоспособности человека и содержания гемоглобина в крови. Экстракт благоприятствует улучшению слуха, остроты зрения и сна. Препараты из этого растения не рекомендуют применять после 17-18 ч., перед сном, при перевозбуждении, а также в комплексе с такими тонизирующими напитками как кофе и алкоголь. Не мешает напомнить, что лекарства из элеутерококка не являются панацеей, применять их все-таки целесообразно после консультации с врачом.
Из отвара корней и порошка листьев этого растения готовят добавки, которые успешно используют в животноводстве (для активного роста цыплят и молодых животных крупного рогатого скота и повышения надоя и жирности у коров). Корневища элеутерококка колючего активно применяют в парфюмерной промышленности, где из него готовят различные лосьоны и питательные кремы, способствующие эластичности и бархатистости кожи. Настой из листьев элеутерококка способствует росту волос и снижает сухую и жирную себорею.
Элеутерококк колючий можно использовать в качестве живой изгороди и как декоративное растение.
А. Лазарев, с. н. с.
ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Газета «САДОВОД» 2001г.
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::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Сегодня, 10:52 | Комментариев 0 |
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