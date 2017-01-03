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::. Лимонник китайский | Ваш сад
Лимонник китайскийЛимонник китайский
Лимонник китайский, Schisandra chinensis, единственный вид из 19 видов рода Schisandra, который произрастает у нас в России, на Дальнем Востоке. Лимонник распространен в осветленных вырубкой лесах, по опушками краям леса.
Это листопадная лиана, обвивающая деревья и кустарники и достигающая при благоприятных условиях 12-15 м. Скелетные ветви тонкие, с темно-коричневой морщинистой корой. Побеги гладкие, желтоватые. Листья удлиненно-овальные, средней величины, с клиновидным основанием на красноватых черешках. Цветки диаметром 1-1,5 см с белыми немногочисленными лепестками, раздельнополые. Мужские цветки содержат 3-5 тычинок, женские с крупным пестиком.
Плод массой около 0,5 г, округлый, ярко-красный, с 1-2 семенами. Сок ярко-красный, легко отделяющийся, очень кислый, терпкий, слегка горьковатый, смолистый, с сильным лимонным ароматом. Семена желто-оранжевые, почковидные, мелкие. Плоды собраны в кисти до 40-50 штук, длиной от 5 до 18 см.
В условиях Ленинградской области лимонник начинает вегетировать в конце апреля - начале мая, цветение в конце мая - начале июня, созревание плодов в сентябре. Одно растение дает 1-3 кг плодов и больше.
Лимонник - древнее растение, в китайской медицине он используется более 15 веков. Он входит в состав эликсиров долголетия китайских императоров. В древних китайских рукописях он называется «растением пяти вкусов»: кислый, горький, едкий, солоноватый и сладкий. В Европу лимонник был завезен венецианским купцом Марко Поло. В России на лимонник обратил внимание И.В. Мичурин. Однако широко известен лимонник стал лишь в конце XIX века.
Все части растения - семена, плоды, листья, побеги содержат ценные вещества пищевого, технического и лекарственного назначения.
Употребление плодов лимонника, продуктов его переработки эффективно при переутомлении, упадке сил, общей слабости и нервном истощении. Лимонник оказывает лечебное действие на нервную и сердечно-сосудистую системы, эффективно влияет на секреторную и моторную функции желудка, предупреждает зрительное утомление и др.
Из плодов делают варенье, кисели, джем, компоты, сиропы. При этом семена, имеющие жгучий и горький вкус, нужно предварительно удалить.
Лимонник характеризуется высокой морозостойкостью и не нуждается в укрытии на зиму. Он хорошо растет на рыхлых, плодородных, хорошо дренированных почвах, при достаточном количестве влаги, в условиях умеренного затенения. Тяжелые глинистые, подзолистые, кислые, заболоченные участки с высоким уровнем грунтовых вод непригодны для посадки лимонника.
Лучшее место для посадки лимонника - хорошо защищенное от холодных ветров. Для выращивания лимонника необходимо наличие опор (беседки, изгороди, шпалеры), т. к. растения требуют вертикального положения.
В природе лимонник размножается в основном вегетативно, корневищной порослью. Семенное возобновление происходит исключительно редко.
В садоводстве размножают в основном семенами. Посев проводят как осенью, так и весной. Можно посеять лимонник в декабре в ящики и вынести их под снег. Весной посев следует проводить только стратифицированными семенами. Режим стратификации - 30 дней во влажном песке при комнатной температуре, затем 30 дней в подвале или погребе при 0-4°С.
Семена, сильно подсушенные при хранении, снижают всхожесть и требуют более длительной стратификации. Сеянцы лимонника начинают плодоносить в 4-6-летнем возрасте. Вегетативное размножение можно проводить отводками, отпрысками корневищ и корневыми черенками. Отпрыски, выкопанные вокруг материнского растения, служат хорошим посадочным материалом.
Для размножения корневыми черенками откапывают участок корневища и нарезают его на части длиной 5-10 см (с 1 -2 спящими почками). Корневые черенки высаживают на грядку в рыхлую плодородную почву или в парник, на глубину 2-3 см. Ежедневно необходимо умеренно поливать почву.
Размножать лимонник зелеными летними черенками очень трудно. Даже в специальных туманообразующих условиях укореняется не более 20%.
Лучшее время для посадки лимонника - весна, конец апреля - начало мая. Осенние посадки менее желательны. Посадочную яму копают глубиной 40 см и диаметром 50 см. В яму вносят 6 кг перепревшего навоза или листового компоста, 200 г суперфосфата, 60 г калийной соли и 300 г древесной золы. Посаженное растение обильно поливают и мульчируют приствольный круг. Расстояние между растениями не менее 80-100 см. В саду достаточно иметь 2-4 плодоносящих растения лимонника. Уход за растениями сводится к рыхлению почвы, удалению сорняков, подкормке навозной жижей, поливам в сухую погоду. Появляющуюся поросль удаляют или используют для размножения. Сухие старые и больные ветви также удаляют. Повреждение лимонника болезнями и вредителями в наших условиях не отмечено.
В настоящее время выведено два отечественных сорта лимонника - Первенец и Садовый-1. Обычно выращивают сеянцы лимонника разного происхождения. Для пополнения сортимента плодовых культур необходимо выращивать в садах Ленинградской области это ценное плодовое, лекарственное и декоративное растение.
В. Пономаренко,
академик Петровской
академии наук
Газета "САДОВОД" 2001г.
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::. прочитало: 232 | автор: sadovod | Вчера, 11:55 | Комментариев 0 |
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