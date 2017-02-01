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::. Заботы садовода в феврале | Ваш сад
Заботы садовода в февралеЗаботы садовода в феврале
Наступил февраль - последний месяц зимы. Декабрь и январь отличались теплой погодой, с длительными оттепелями, когда температура воздуха поднималась до +1 -3°С. Во второй половине зимы у растений обычно заканчивается состояние покоя, а теплая погода способствует ускорению выхода из него. Если в последние дни зимы температура воздуха опустится до -15-20°С, то могут быть повреждены цветковые почки, однолетние побеги. Обычно же в феврале ежегодно широко распространенным типом зимних повреждений плодовых деревьев в садах Ленинградской области являются солнечные ожоги. Недаром в народе февраль называют бокогреем. Редко можно встретить в садах нашей области взрослое дерево со здоровой корой. Обычно кора на стволах и крупных скелетных ветвях имеет многочисленные трещины, а то и целые оголенные участки древесины. Эти повреждения вызваны зимним февральским солнцем. В солнечный день лучи падают на южную или юго-западную сторону ствола дерева. Темноокрашенная кора поглощает много тепла и нагревается, а с ночным понижением температуры воздуха ткани коры не выдерживают резкого перехода от тепла к холоду, и ожившие клетки ткани погибают. Повреждаются обычно молодые плодовые деревья, недавно посаженные саженцы и деревья возрастом 2-5 лет. Страдает, прежде всего, кора с южной и юго-западной стороны штамба и скелетных ветвей. На стволе образуются участки мертвой ткани в виде пятен или полос, окрашенные в темный или бурый цвет. Небольшие повреждения коры сразу обычно не заметны, они, кстати сказать, и не опасны для дерева. Но если их оставить без лечения, то в последующие зимы площадь повреждений увеличивается, и через несколько лет кора отслаивается от ствола целыми кусками. Омертвевшая кора препятствует утолщению ствола и ветвей, служит местом загнивания и способствует беспрепятственному проникновению инфекции грибных и бактериальных болезней.
Солнечные ожоги повреждают кору стволов у деревьев, не побеленных осенью известью или не прикрытых обвязкой - лапником, тростником, камышом и другими обвязочными материалами. Белая поверхность ствола дерева, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым предохраняет кору от нагревания. Если садовод не проводил побелку и не использовал обвязку стволов, то в теплые февральские дни, особенно в оттепель, нужно опрыснуть плодовое дерево 5%-ным известковым раствором, что поможет избежать повреждений коры солнечными ожогами. Для этого нужно взять 500 граммов извести на 10 литров воды и провести опрыскивание ствола и скелетных ветвей из опрыскивателя. Можно для этих целей использовать готовую побелку, выпускаемую в банках. К сожалению, многие садоводы проводят побелку весной. А она уже не предохраняет деревья от солнечных ожогов.
В февральские дни вред плодовым деревьям часто наносят зайцы. Они обгрызают кору деревьев выше границы снежного покрова, перекусывают молодые побеги и ветви, иногда обгладывают кору вокруг штамбов. Большой вред молодым посадкам причиняют во второй половине зимы и грызуны. Они прорывают ходы под снегом и подгрызают корни и штамбы деревьев. При кольцевом повреждении коры деревья погибают. Необходимо утрамбовывать снег вокруг приствольного круга. Плотный утрамбованный снег на приствольных кругах не позволяет мышам подобраться к дереву.
В феврале нарезают черенки для зимней и весенней прививки, если раньше не успели их заготовить. Для этого используют только однолетние побеги с хорошо проверенных сортовых деревьев. Побеги должны быть здоровыми, без видимых признаков повреждений, болезнями и вредителями. Их срезают секатором с южной или западной части кроны дерева. Побеги (однолетний прирост) должны быть длиной от 15 до 40 см и хорошо вызревшими. Побеги, срезанные с одного дерева, связывают вместе и закрепляют на пучке этикетку с названием сорта. Черенки можно хранить в снегу, непосредственно в саду.
Для размножения черной смородины также начинают заготавливать черенки. Их связывают в пучки. В таком виде их можно хранить в снегу или в прохладном подвале во влажном песке. В конце февраля стратифицируют семена семечковых (яблоня, груша) и косточковых (вишня, слива, алыча) культур.
В конце месяца начинают готовиться к зимней прививке подвоев в помещении и к весенним работам в саду.
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук
Газета "САДОВОД" 2001 г.
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::. прочитало: 259 | автор: sadovod | Вчера, 13:46 | Комментариев 0 |
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