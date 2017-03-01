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Растительный мир, как и все живое на Земле, существует благодаря энергии солнца, свет Луны - только отражение солнечного.

Растительный мир выработал удивительные приспособления для поглощения солнечных лучей: это и особые строения листьев, и своеобразные размещения листового полога за счет ростовых движений побегов и листьев. Недостаток и избыток света отражается на продуктивности. Сформировались растения, приспособленные к различным уровням освещения: светолюбивые и теневыносливые. Так, листья светолюбивой березы для нормальной жизнедеятельности требуют в 10 раз больше солнечной энергии, чем хвоя теневыносливой ели.

Освещенность на садовом массиве может значительно изменяться в зависимости от размещения лесных деревьев и строений. При культивировании плодовых растений необходимо иметь представление не только о количестве поступающей солнечной энергии, но и о потребности в ней у той или иной культуры.

У яблони оптимальная активность листьев отмечается при 70% освещенности, удовлетворительная - при 50%; ниже этого уровня обычно не закладываются цветочные почки. При 30% освещенности и ниже листья расходуют на свое существование все производимые ими вещества, отбирая воду и питание от продуктивной части кроны.

Определение освещенности довольно трудоемко, так как она существенно меняется в течение дня и всего вегетационного периода. Как наиболее простой метод можно использовать длительность затенения участка. Так, в садово-парковом строительстве Германии степень освещенности участка рекомендуется определять по длительности освещения солнцем в период летнего солнцестояния - 21-22 июня.

Ниже приведены показатели, по которым определяют теневые и полутеневые участки. На теневых участках освещенность отмечается только в один из указанных периодов:

• от восхода солнца до 8 часов;

• от 8 до 10 часов;

• между 11 и 13 часами, в пределах одного часа;

• от 11 до 16 часов;

• с 15 часов до захода солнца.

(На полутеневых - солнечное освещение ограничивается в одном из следующих пределов:

• от восхода солнца до 11 часов;

• от 8 до 12 часов;

• между 10 и 14 часами в пределах 2,5 часов;

• от 12 до 18 часов;

• от 13 часов до захода солнца.

За пределами этих периодов предполагается затенение от стен строений или лесной полосы.

Таким образом, путем непосредственных наблюдений, каждый садовод может выделить на участке следующие категории освещенности: 1) солнечные; 2) солнечные до полутеневых; 3) полутеневые до теневых; 4) теневые.

На солнечных участках затенение ограничено, а на полутеневых - менее длительное затенение, чем на теневых.

Плодовые деревья в большинстве случаев относятся к категории светолюбивых. Их высокая продуктивность отмечается при хорошей освещенности участков до уровня полутеневого.

Различия по устойчивости к затенению были установлены в процессе длительных наблюдений за особенностью роста, характером изменения формы кроны деревьев, структуры лиственного аппарата и его продуктивности, что определило размещение плодовых деревьев в следующем порядке по требовательности к освещению: абрикос, черешня, груша, яблоня, вишня, слива, ягодные культуры.

Наиболее требователен к свету абрикос - без хорошего освещения не плодоносит. Светолюбием отличаются также грушевые деревья, что проявляется в характере формирования пирамидальной кроны. Яблоня успешно может расти от полного до полутеневого освещения; имеются наблюдения, согласно которым оптимальный фотосинтез листьев отмечается не при полной, а 70% уровне освещенности. Исследованиями установлены существенные различия в сортовом отношении. Теневыносливость сортов увеличивается в следующем порядке: Апорт, Боровинка, Пепин литовский, Коричная, Папировка, Антоновка обыкновенная, Штрейфлинг.

По вишне мнения садоводов не совпадают: большинство относит ее к разряду довольно светолюбивых, но, в то же время, в южных районах умеренной зоны известны посадки с хорошим плодоношением при большом загущении.

Слива, как и яблоня, может культивироваться на полутеневых участках. Качество ее плодов часто лучше на затемненных участках кроны.

Широкую амплитуду освещения - от солнечного до теневого - выдерживает рябина, черемуха, орешник-лещина. Ягодные кустарники также относятся к этой категории.

Более светолюбивые - малина, ежевика. Возделывание их без шпалеры при загущении резко снижает продуктивность.

Крыжовник, красная и черная смородина удовлетворительно плодоносят в пределах от солнечного до полутеневого освещения.

Повышенной теневыносливостью отличаются барбарис, голубика, черника.

В процессе развития требования к свету у плодовых деревьев существенно изменяются - в молодом возрасте теневыносливость выше.

В конкретных случаях она связана с происхождением сорта, условиями выращивания. На плодоносных почвах, при регулярном обеспечении влагой, теневыносливость растений увеличивается.

Для своевременного производства работ по изреживанию, обрезке, осветлению кроны целесообразно систематическое наблюдение за растениями.

О степени освещенности различных частей кроны можно судить по характеру ветвления. При недостатке света ветви вытягиваются в направлении его поступления - прижимаются к стволу и тянутся, сильнее оголяются, удлиняются междуузлия побегов; формируются более слабые почки, плоды мельчают, и качество их снижается.

На избыточно затененных частях кроны листья желтеют раньше и опадают в верхней части. Сильное затенение способствует развитию болезней, появлению мхов и лишайников на побегах.

Следует отметить, что растения могут использовать не только прямой и рассеянный, но и отраженный свет от стен строений, поверхностей почвы. Светлые дорожки в саду отражают в два раза, водные поверхности в четыре раза больше света, чем почвы, покрытые растительностью. Рекомендуется при окраске стен строений, заборов, дорожек использовать более светлые тона.

Имеются интересные наблюдения по существенному ускорению созревания овощей при покрытии почвы междурядий серебристой фольгой.

Учет освещенности при размещении плодовых деревьев, изреживании и обрезке позволит увеличить продуктивность вашего сада.

Г. Ценер, кандидат с/х наук

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::. прочитало: 198 | автор: sadovod | Вчера, 10:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.