

::. Голубика высокорослая в вашем саду | Ваш сад Голубика высокорослая в вашем саду

В настоящее время в продаже появились саженцы североамериканской голубики. Садоводы интересуются, что это за растение, какова его ценность, как правильно за ним ухаживать.

Североамериканская голубика высокая, или блюберри была окультурена и начала выращиваться в США около 100 лет назад. В Западную Европу сорта голубики были завезены в 1923 г. В России изучение голубики высокорослой началось только в 1965г. В зарубежных странах создано большое количество сортов, и голубика имеет уже промышленное значение. В США занято под голубику более 10 тыс. га, в Германии 500 га, с урожайностью до 100 ц с га. Голубика отличается высокой урожайностью (до 10 кг с куста), крупными, до 2,0 см в диаметре, десертного вкуса ягодами, собранными в кисти по 15-20 штук.

В ягодах голубики содержатся витамины, биологически активные вещества, которые используются как сосудоукрепляющее при болезнях сердца и нервной системы. Кроме того, кусты голубики очень декоративны осенью.

Голубика высокорослая представляет собой куст, достигающий 1,5-2,5 м высоты. Корневая система у нее тонкая, разветвленная. Стержневые корни уходят на 40 см и глубже, но основная масса корней находится в слое почвы до 15-20 см.

Цветки 1,5-2 см длиной, колокольчатые, белые или розоватые, венчик с 4-5 отогнутыми зубцами. Цветки собраны в кистевидные соцветия, состоящие из 5-17 цветков. Цветковые почки закладываются на однолетних побегах.

Распускаются цветки в соцветии не одновременно, поэтому цветение растянутое. Опыляют цветки голубики пчелы, шмели. Листья цельнокрайные, овально-ланцетные или овальные, 5-10 см длиной. Осенью они приобретают красивую окраску от оранжевой до пурпуровой.

Ягоды округлые или слегка сплюснутые, темно-синей до светло-голубой окраски с сизым налетом, диаметром 1,5-2,0 см, собранные в плотные или рыхлые кисти по 5-17 штук. Садоводы из Подмосковья собирают урожай ягод от 1,5 до 4 кг, в зависимости от сорта и возраста кустов. Периодичности в плодоношении не наблюдается. Созревают ягоды у ранних сортов в начале августа, а у поздних сортов в конце сентября - октября. Поздние сорта иногда могут попадать под осенние заморозки, урожай при этом теряется. Ягоды хорошо переносят транспортировку и сохраняются около недели.

Вкус ягод голубики сладко-кислый, с ароматом десертного типа. Высаживать растения голубики высокорослой лучше весной, расстояние между ними должно быть не менее 120-150 см. Посадочные ямы копают шириной 80 см и глубиной 60 см. На каждую посадочную яму добавляют 5-6 ведер торфа. Голубика для своего нормального развития требует кислой почвы с рН=4,0-5,5. Такими свойствами обладает верховой слаборазложившийся торф.

Оптимальными для выращивания голубики высокорослой считаются влажные, хорошо дренированные, богатые органическими веществами кислые почвы. Голубика требует регулярного полива, в то же время ее корневая система не переносит длительного переувлажнения и высокого уровня грунтовых вод. Голубика светолюбивая культура и не выносит сильного затенения, поэтому для нее выбирают участки хорошо освещенные, защищенные от холодного северного ветра, с учетом наибольшего накопления снега.

Кусты голубики необходимо мульчировать древесными опилками или стружкой слоем 6-8 см. Под молодые растения рекомендуется вносить минеральные удобрения: 12 г сернокислого аммония, 12 г суперфосфата, 6 г сернокислого калия на 1 м².

С возрастом до 10 лет, когда куст вступит в полное плодоношение, количество вносимых удобрений следует увеличить: азота - 20 г, фосфора - 25 г, калия - 20 г. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить во второй половине лета, азотные - весной или до конца июня. При прополках и рыхлениях следует помнить о поверхностном размещении корневой системы голубики. Вокруг кустов почву обрабатывают на глубину не более 6 см. Плодоносить голубика начинает с 4-го года после посадки. Урожай ягод возрастает в течении первых 10 лет. Продуктивный период длится до 30 лет.

С 4-го года после посадки приступают к удалению старых веток и слабых побегов. У кустов с вертикально растущими ветвями, склонными к загущению, вырезают, осветляют центральную часть куста. У раскидистых кустов вырезают лежащие на земле ветки. Нормально сформированный куст должен иметь около восьми разновозрастных ветвей. Обрезку лучше проводить весной, до начала вегетации.

К недостаткам голубики высокорослой относится низкая зимостойкость и высокая требовательность к теплу (сумма активных температур за летний период должна быть не ниже 2500°С). Садоводу надо знать, что большинство североамериканских сортов голубики, за исключением низкорослых и раннеспелых, не успевают в открытом грунте пройти цикл сезонного развития. Зимостойкость средне- и позднеспелых сортов голубики снижается под влиянием раннеосенних заморозков.

Созревание ягод и полное формирование урожая у ранних сортов голубики происходит при сумме температур -1500-1800°С. Такая сумма температур в условиях Ленинградской области имеется.

У поздних сортов созревание ягод происходит уже при сумме положительных температур 2100-2300°С, что в наших условиях в открытом грунте невозможно. Для Ленинградской области наиболее перспективны сорта раннего и некоторые сорта среднераннего сроков созревания. Такие сорта быстро заканчивают свой рост, побеги успевают вызреть, своевременно заканчивают листопад осенью и хорошо проходят закалку ранними осенними заморозками. Зимой важно, чтобы кусты были закрыты снегом. К наиболее ранним сортам относятся Ранкокас, Уэймут, Джун, Эрлиблу, Блюрей, Блуэтта и Спартан.

Голубику размножают семенами и вегетативным путем - одревесневшими черенками, но довольно трудно. Выход посадочного материала в питомниках составляет 30-50%, в зависимости от сорта.

Для успешного выращивания голубики высокорослой на приусадебном участке необходимо подготовить кислую почву и подобрать только раннеспелые сорта. Садоводы нашей области могут испытать на своих участках новую ценную ягодную культуру.

В. Пономаренко,

академик Петровской

академии наук

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::. прочитало: 58 | автор: sadovod | Сегодня, 09:49 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.