

::. Скошенная газонная трава: полезное применение | Ваш сад / Удобрения Скошенная газонная трава: полезное применение

Сегодня каждый второй садовод на своем участке выделяет место для газона. У одних он занимает небольшую площадь, другие засевают газонной травой обширную территорию. И те, и другие сталкиваются с необходимостью регулярно скашивать газонную траву, однако далеко не все знают, как можно с пользой использовать остающийся после данной процедуры «мусор». А ведь для скошенной газонной травы можно найти очень ценное и весьма разнообразное применение на любом приусадебном участке.

Зеленая измельченная масса, которая остается в моем распоряжении после стрижки газона, - прекрасный материал для приготовления скороспелого компоста. Для этих целей в дальнем уголке моего участка оборудован вместительный короб из кусков старого шифера, где за один сезон я готовлю отличное органическое удобрение для всех своих культурных растений. Большого количества газонной травы, остающейся после весенних процедур скашивания, хватает, чтобы заполнить этот компостник доверху. Для того чтобы процесс перепревания травы проходил эффективно, закладываю ее слоями высотой 20-30 см, которые пересыпаю почвой (10-15 см), а затем обильно проливаю раствором какого-либо ЭМ-препарата. Чаще всего использую «Байкал ЭМ-1», расходуя по 100 мл на каждые 10 л воды. При закладке компоста траву и землю сильно не уплотняю, иначе без доступа воздуха ЭМ-препарат не будет работать. В засушливую погоду увлажняю компост водой, а если случаются затяжные дожди – накрываю короб пленкой, чтобы содержимое не закисло. К осени с помощью полезных бактерий, содержащихся в подобных биопрепаратах, я получаю прекрасный по качеству компост, который вношу на огородные грядки и в приствольные круги садовых растений.

На моем участке есть два небольших парника. Установила вместо одной вместительной теплицы две маленьких, поскольку огурцам и помидорам нужен совершенно разный микроклимат в период роста, и, будучи посаженные отдельно друг от друга, они гораздо лучше плодоносят. В том парнике, где растут огурцы, в начале их цветения устанавливаю 50-литровую бочку, которую наполовину заполняю скошенной газонной травой, а затем доверху заливаю водой. Добавляю к содержимому литровую банку древесной золы и 6 ст.л. того же «Байкала». Все перемешиваю и оставляю для брожения. Углекислый газ, выделяющийся при этом, способствует массовому образованию на кустах огурцов женских соцветий, а те в свою очередь дают большое количество завязи. После того, как процесс брожения в бочке закончится, использую полученный настой для подкормки: 0,5 л настоя развожу в ведре воды и вливаю под корень огурцов, помидоров, перца и т.д. по 1 л такого снадобья. А затем заправляю опорожненную бочку новой порцией газонной травы и снова оставляю в «огуречной» теплице для брожения.

Измельченная триммером зеленая масса отлично подходит для мульчирования. Однако если замульчировать почву толстым слоем свежескошенной газонной травы, она через время сильно спрессовывается после поливов и начинает гнить, и о пользе такого мульчирования говорить уже не приходится. Поэтому траву после стрижки газона я сначала пару дней подсушиваю на солнце, а затем уже раскладываю под овощными культурами, в цветнике и приствольных кругах кустарников и молодых деревьев. Подобная мульча оставляет почву влажной, рыхлой, избавляет от процедур прополки и удаления сорняков, а при перегнивании насыщает землю гуминовыми соединениями, так необходимыми любому растению для нормального роста и плодоношения. По мере перегнивания обновляю мульчу из скошенной травы новой порцией. Отдельно хочется упомянуть о том, что в газонной траве в процессе перегнивания выделяется сенная палочка, которая подавляет деятельность разнообразных патогенных микроорганизмов, находящихся в почве, поэтому мульчирование таким материалом – отличная профилактика грибковых заболеваний растений.

Во второй половине лета и в начале осени, когда подкормка растений азотными удобрениями уже не требуется, отпадает необходимость в мульчировании, а регулярная стрижка газона все продолжается, я нахожу для скошенной травы другое применение. Зеленую массу полностью высушиваю, сгребаю и складываю в сухом виде в полиэтиленовые пакеты. Их открываю поздней осенью, когда начинаю готовить к зимовке теплолюбивые культуры – виноград, клематис, розы, актинидию и др. Для них сооружаю надежное укрытие, которое защищает побеги и корневую систему не только от вымерзания, но и от выпревания. Для этого сначала подготавливаю сами растения – провожу обрезку, обработку фунгицидами, снимаю плети с опор и укладываю на землю, а затем засыпаю их «с головой» сухой газонной травой и накрываю толстой полиэтиленовой пленкой, плотно закрепляя ее концы к земле подручными материалами (работы по сооружению укрытия произвожу непременно в сухую погоду). «Начинка» такого укрытия, состоящая из сухой мелкой фракции газонной травы, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, оберегая растения в зимний период от неблагоприятных условий.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 211 | автор: sadovod | Вчера, 11:19 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.