

::. Как ускорить плодоношение молодого сада | Ваш сад Как ускорить плодоношение молодого сада

Закладывая на приусадебном участке новый плодовый сад, садоводу приходится запастись терпением, ведь ожидать от деревьев начала плодоношения иногда приходится до 7-8 лет. Но каждому хочется попробовать плоды новых сортов как можно быстрее и сократить столь длительный период ожидания. На помощь приходят нехитрые механические приемы, после применения которых молодые деревья начинают плодоносить на 2-3 года раньше положенного срока.

Однако было бы уместнее еще на этапе приобретения саженцев не упускать из вида такую немаловажную характеристику того или иного сорта, как период его вступления в плодоношение. Многие современные сорта, предложенные сегодня в большом ассортименте в плодопитомниках, отличаются не только отменным вкусом плодов, но и скороплодностью.

Среди яблонь хочется отметить такие скороплодные сорта, как «Айнур», «Антей», «Брянское», «Ветеран», «Имант», «Кандиль орловский», «Орловим», «Ред Фри», «Рождественское», «Сахарный Мирон», «Спартан», «Старк Эрлист», «Старт», «Чистотел» и др.

Рано вступают в плодоношение такие сорта груши, как «Августовская роса», «Аннушка», «Верная», «Есенинская», «Лада», «Москвичка», «Муратовская», «Памяти Яковлева», «Памятная», «Тютчевская», «Утренняя свежесть» и др.

Обладают высокой скороплодностью сорта вишни «Гирлянда», «Жуковская», «Загорьевка», «Калитвянка», «Любская», «Молодежная», «Морозовка», «Россошанская черная», «Студенческая», «Фея», «Харитоновская» и др.

Среди слив по данной характеристике лидируют сорта «Анна Шпет», «Венгерка московская», «Витебская поздняя», «Восход», «Гармония», «Желтая крупная», «Заречная ранняя», «Конфетная», «Орловская мечта», «Скороплодная» и др.

Немаловажную роль в данном вопросе играет и соблюдение правил агротехники при выращивании той или иной культуры. Избыточные, как и недостаточные подкормки отодвинут начало плодоношения любого дерева так же, как нерегулярный полив и отсутствие профилактических (не говоря уже о лечебных) обработок фунгицидами и инсектицидами. Но если радивый садовод заботится должным образом о своем саде, но никак не может дождаться первых плодов от своих зеленых питомцев или же просто хочет приблизить наступление этого момента, можно воспользоваться проверенными временем механическими способами. Наиболее простыми и эффективными методами, ускоряющими плодоношение молодого сада, являются:

1. Пригибание ветвей.

В данном случае необходимо запастись шпагатом и распорками. Один конец шпагата привязывают к молодой ветви дерева, растущей под острым углом к проводнику, и переводят ее из вертикального в максимально возможное горизонтальное положение, закрепляя второй конец шпагата на вбитой в земле распорке, например, деревянном колышке или металлической шпильке. Так поступают с каждым боковым побегом, растущим под острым углом. Действовать необходимо аккуратно, плавно наклоняя ветви, поскольку по неопытности можно легко их надломить: для этой цели лучше подходят гибкие боковые побеги на 1-3 летних деревцах. Когда ветвь привыкает к такому положению (1-2 сезона), шпагат снимают. Переводя ветви в горизонтальное положение, садовод обманывает деревце, создавая эффект, будто оно перегружено урожаем: подобное искусственное взросление дерева заставляет его активно закладывать цветочные почки будущего сезона. Данный прием помогает не только приблизить момент появления первых плодов на дереве на несколько лет, но и сформировать компактную привлекательную крону.

2, Кольцевание

Для осуществления данной процедуры потребуется чистый острый нож, садовый вар, полиэтиленовая пленка и бечевка. На дереве возрастом старше 3 лет выбирают 1 или 2 разнонаправленные ветви. У основания ветви по всей ее окружности ножом срезают кору до древесины шириной 0,5-1 см, сразу замазывают рану варом, а затем обматывают пленкой, закрепляя ее бечевкой. В конце сезона, когда на ране сформируется каллус, повязку снимают, а в следующих сезонах процедуру проводят поэтапно на оставшихся ветвях. Обычно окольцованная ветвь, чувствуя угрозу гибели – в условиях резкого снижения питательных веществ, «вспоминает» о потомстве и активно зацветает уже в следующем сезоне.

3. Перетяжка

Данный метод – альтернатива кольцеванию, но проводится с помощью мягкой тонкой проволоки. По аналогии у скелетных побегов молодого дерева замедляют сокодвижение, но в этом случае у их основания делают тугую обмотку из проволоки (виток к витку) шириной 1-1,5 см, концы которой затем надежно скрепляют между собой. Силу натяжения проволоки необходимо рассчитать так чтобы, сдавить кору, но не допустить ее разрыва. Проволоку накладывают весной, а снимают осенью.

Вышеперечисленные приемы лучше осуществлять весной, в мае, но злоупотреблять ими не стоит. Если правильно проведенное пригибание ветвей практически не влияет на здоровье растения, то кольцевание и перетяжка большого числа ветвей существенно ослабляет дерево и снижает его зимостойкость, что может привести к появлению гораздо более серьезных проблем, чем отсутствие на растении плодов.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 192 | автор: sadovod | Сегодня, 08:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.