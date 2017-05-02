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::. Как ускорить плодоношение молодого сада | Ваш сад
Как ускорить плодоношение молодого садаКак ускорить плодоношение молодого сада
Закладывая на приусадебном участке новый плодовый сад, садоводу приходится запастись терпением, ведь ожидать от деревьев начала плодоношения иногда приходится до 7-8 лет. Но каждому хочется попробовать плоды новых сортов как можно быстрее и сократить столь длительный период ожидания. На помощь приходят нехитрые механические приемы, после применения которых молодые деревья начинают плодоносить на 2-3 года раньше положенного срока.
Однако было бы уместнее еще на этапе приобретения саженцев не упускать из вида такую немаловажную характеристику того или иного сорта, как период его вступления в плодоношение. Многие современные сорта, предложенные сегодня в большом ассортименте в плодопитомниках, отличаются не только отменным вкусом плодов, но и скороплодностью.
Среди яблонь хочется отметить такие скороплодные сорта, как «Айнур», «Антей», «Брянское», «Ветеран», «Имант», «Кандиль орловский», «Орловим», «Ред Фри», «Рождественское», «Сахарный Мирон», «Спартан», «Старк Эрлист», «Старт», «Чистотел» и др.
Рано вступают в плодоношение такие сорта груши, как «Августовская роса», «Аннушка», «Верная», «Есенинская», «Лада», «Москвичка», «Муратовская», «Памяти Яковлева», «Памятная», «Тютчевская», «Утренняя свежесть» и др.
Обладают высокой скороплодностью сорта вишни «Гирлянда», «Жуковская», «Загорьевка», «Калитвянка», «Любская», «Молодежная», «Морозовка», «Россошанская черная», «Студенческая», «Фея», «Харитоновская» и др.
Среди слив по данной характеристике лидируют сорта «Анна Шпет», «Венгерка московская», «Витебская поздняя», «Восход», «Гармония», «Желтая крупная», «Заречная ранняя», «Конфетная», «Орловская мечта», «Скороплодная» и др.
Немаловажную роль в данном вопросе играет и соблюдение правил агротехники при выращивании той или иной культуры. Избыточные, как и недостаточные подкормки отодвинут начало плодоношения любого дерева так же, как нерегулярный полив и отсутствие профилактических (не говоря уже о лечебных) обработок фунгицидами и инсектицидами. Но если радивый садовод заботится должным образом о своем саде, но никак не может дождаться первых плодов от своих зеленых питомцев или же просто хочет приблизить наступление этого момента, можно воспользоваться проверенными временем механическими способами. Наиболее простыми и эффективными методами, ускоряющими плодоношение молодого сада, являются:
1. Пригибание ветвей.
В данном случае необходимо запастись шпагатом и распорками. Один конец шпагата привязывают к молодой ветви дерева, растущей под острым углом к проводнику, и переводят ее из вертикального в максимально возможное горизонтальное положение, закрепляя второй конец шпагата на вбитой в земле распорке, например, деревянном колышке или металлической шпильке. Так поступают с каждым боковым побегом, растущим под острым углом. Действовать необходимо аккуратно, плавно наклоняя ветви, поскольку по неопытности можно легко их надломить: для этой цели лучше подходят гибкие боковые побеги на 1-3 летних деревцах. Когда ветвь привыкает к такому положению (1-2 сезона), шпагат снимают. Переводя ветви в горизонтальное положение, садовод обманывает деревце, создавая эффект, будто оно перегружено урожаем: подобное искусственное взросление дерева заставляет его активно закладывать цветочные почки будущего сезона. Данный прием помогает не только приблизить момент появления первых плодов на дереве на несколько лет, но и сформировать компактную привлекательную крону.
2, Кольцевание
Для осуществления данной процедуры потребуется чистый острый нож, садовый вар, полиэтиленовая пленка и бечевка. На дереве возрастом старше 3 лет выбирают 1 или 2 разнонаправленные ветви. У основания ветви по всей ее окружности ножом срезают кору до древесины шириной 0,5-1 см, сразу замазывают рану варом, а затем обматывают пленкой, закрепляя ее бечевкой. В конце сезона, когда на ране сформируется каллус, повязку снимают, а в следующих сезонах процедуру проводят поэтапно на оставшихся ветвях. Обычно окольцованная ветвь, чувствуя угрозу гибели – в условиях резкого снижения питательных веществ, «вспоминает» о потомстве и активно зацветает уже в следующем сезоне.
3. Перетяжка
Данный метод – альтернатива кольцеванию, но проводится с помощью мягкой тонкой проволоки. По аналогии у скелетных побегов молодого дерева замедляют сокодвижение, но в этом случае у их основания делают тугую обмотку из проволоки (виток к витку) шириной 1-1,5 см, концы которой затем надежно скрепляют между собой. Силу натяжения проволоки необходимо рассчитать так чтобы, сдавить кору, но не допустить ее разрыва. Проволоку накладывают весной, а снимают осенью.
Вышеперечисленные приемы лучше осуществлять весной, в мае, но злоупотреблять ими не стоит. Если правильно проведенное пригибание ветвей практически не влияет на здоровье растения, то кольцевание и перетяжка большого числа ветвей существенно ослабляет дерево и снижает его зимостойкость, что может привести к появлению гораздо более серьезных проблем, чем отсутствие на растении плодов.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 192 | автор: sadovod | Сегодня, 08:42 | Комментариев 0 |
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