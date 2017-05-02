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::. Шефердия серебристая (Shephérdia argéntea) | Ваш сад
Шефердия серебристая (Sheph&#233;rdia arg&#233;ntea)Шефердия серебристая (Shephérdia argéntea)
Эта редкая для наших мест культура относится к семейству лоховых, как и облепиха.
Название растению в 1913 году дал профессор из Филадельфии Томам Нутал, в честь знаменитого английского ботаника Дж. Шеферда. Родина шефердии Северная Америка. Растет она по лесным опушкам, на сухих каменистых местах. В Россию была завезена в конце XIX - начале XX веков, а уже в 1906 году вышла печатная работа И.В. Мичурина о шефердии. С его легкой руки это растение было широко распространено в нашей стране. Шефердия внедрена в культуру до широт Ленинградской области. Она представляет собой деревце с красивой ажурной кроной, на конце ветвей есть колючки.
Крона красивой бронзовой окраски, ровная, блестящая. Листья серебристые, длиной до 6 см. Бронзово-серебристый окрас растения придает ему вид искусственного. Мелкие желтоватые, как у облепихи цветки находятся в пазухах листьев. Цветет шефердия с последней декады апреля до появления первых листьев. Цветение длительное, около 15 дней. Плоды по форме и расположению напоминают облепиху, только окраска у них шерлахово-пурпурная, очень яркая, при сборе не давятся. Взрослые деревья приносят до 30 кг ягод, а недавно вступившие в плодоношение - по 10-15 кг. Ягоды съедобные, сочные, кисло-сладкие, незаменимые при изготовлении наливок. Плоды созревают в сентябре, они хороши свежие и сухие, из них приготавливают желе, компоты, варенье. В плодах содержится 21% сахара, 3,5% органических кислот, более 250 мг/100 г витамина С, много каротина, катехина, дубильных веществ. В семенах содержится до 10% масла, в мякоти до 1,8%.
Растение это двудомное, высаживается в соотношении - 4 женских особи и 1 мужская. Так же, как и у облепихи, растения различаются по почкам: у мужских растений почки крупные, круглые; у женских - продолговатые, чуть заостренные, прижатые к побегам. Также шефердия серебристая может использоваться для создания живых изгородей и как декоративный кустарник на участке. Она хороший и ранний медонос.
Размножается шефердия семенами, одревесневшими и зелеными черенками. Семена перед посевом стратифицируют в течение 3 месяцев. Всхожесть семян сохраняется всего 2 года. При семенном размножении получается 70% женских и 30% мужских растений.
Одревесневшие черенки нарезают из приростов этого года в начале зимы, до больших холодов, хранят в целлофане под снегом. Весной, в конце апреля, нарезают черенки с 9-10 почками, ставят в воду, чтобы над поверхностью было 2-3 почки. Воду меняют каждый день. Подготовленные черенки высаживают в гряды, над поверхностью оставляют 2-3 почки, поливают каждый день. Процент укоренения обычно составляет 70-80%. Еще шефердия серебристая хорошо размножается зеленым черенком, но для этого нужны особые условия. Наш опыт выращивания этого растения свидетельствует о том, что за свои декоративные и пищевые качества шефердия заслуживает более широкого распространения в садах и хозяйствах повсеместно.
А. Миролеева, агроном питомника, Свердловская область
Газета «САДОВОД» 2001г.
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::. прочитало: 110 | автор: sadovod | Вчера, 11:49 | Комментариев 0 |
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