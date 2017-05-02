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::. Хеномелес: и красив, и полезен | Ваш сад
Хеномелес: и красив, и полезенХеномелес: и красив, и полезен
Несколько лет назад на майских праздниках мы с семьей гостили у родственников в Тамбове. Они живут в частном доме, рядом с которым хозяйка заложила большой цветник. Я была восхищена разнообразием сортов цветущих тюльпанов и нарциссов. Но больше всего меня поразили два кустарника, усыпанные крупными ярко-красными цветами. Я настолько была очарована красотой цветения этих растений, что захотела непременно посадить их у себя на даче. Так я впервые познакомилась с айвой японской или хеномелесом.
Однажды осенью коллега по работе поделилась со мной урожаем своей айвы. Из нее я сварила варенье, которое очень понравилось моим домочадцам. А семена из самых крупных плодов оставила, потому что захотела попробовать вырастить это растение через рассаду. В конце ноября заложила семена на стратификацию. Выложила на блюдце марлю, немного смочила ее водой, завернула в нее семечки. Блюдце поместила в пакет, в котором сделала несколько отверстий для доступа воздуха, а затем поставила его в холодильник на нижнюю полку. Каково же было мое удивление, когда уже в конце декабря я обнаружила, что семена все до одного проклюнулись! А в книге по садоводству я читала, что для лучшей всхожести они должны стратифицироваться не менее двух месяцев! Купила плодородный грунт и высадила айву в ведерки из-под майонеза по несколько семечек в каждое. Через пару дней появились дружные всходы. Ухаживала за своими питомцами, как за обычной рассадой, – поливала по мере подсыхания грунта, увлажняла из пульверизатора листочки, периодически подкармливала комплексным удобрением по инструкции, обеспечивала дополнительной подсветкой в утренние и вечерние часы.
К весне молодые побеги достигли 20-30см в высоту. В апреле стала выносить все пять ведерок на балкон для закалки. А в мае высадила крепкие ростки в открытый грунт. Почва на моем участке песчаная, малоплодородная, поэтому я решила перестраховаться и посадочные ямы предварительно хорошо удобрила перегноем, затем обильно полила и высадила рассаду методом перевалки. Уже позднее прочитала в литературе, что эта культура нетребовательна к составу грунта и может расти на любых типах почв. Кстати, посадила я кустики в ряд вдоль лицевой стороны участка, так как знала, что со временем хеномелес станет главным украшением моей дачи в весенний период благодаря своему необычайно красивому цветению. Растения безболезненно прижились и за сезон дали отличный прирост. Айва оказалась очень неприхотливой в уходе, отзывчивой на регулярный полив и подкормки. Но она также легко может выдерживать продолжительную засуху. Надо сказать, что растет эта культура лучше на солнечном месте, в тени растения развиваются хуже.
В октябре я обрезала верхушки каждого побега на 5-7см, благодаря чему на второй год после посадки хеномелес превратился в пышные кусты. На третий год моя айва зацвела, но не красными, а нежно-розовыми цветами. Моему восторгу не было предела! Осенью мы собрали первый урожай. После этого я загорелась желанием размножить хеномелес и продлить свою входную аллею вдоль всего забора. Место это пустовало, я давно хотела посадить на нем красивоцветущие многолетние растения. Айва для этого как раз подходила. Оказалось, что моя любимица отлично размножается не только семенами, но и отводками, черенками и корневой порослью. Теперь лицевая сторона моей дачи украшена удивительно неприхотливым растением, которое весной радует глаз своим чарующим цветением, а осенью ярко-желтыми необыкновенно полезными плодами. Каждую осень провожу обрезку кустов, вырезаю старые, лежащие на земле и плохо плодоносящие ветви. За все время эта культура ни разу не поражалась ни вредителями, ни грибковыми заболеваниями.
Плоды айвы я пропускаю через мясорубку, добавляю сахар по вкусу и храню в морозилке в пластиковых контейнерах. Ее использую в качестве самостоятельного десерта к чаю и как начинку для пирогов. Многие не очень любят ее вяжущий вкус, поэтому хочу добавить, что после заморозки она теряет свою терпкость и становится очень вкусной. Научилась варить из нее варенье, джем и делать превосходное желе. Для придания пикантности добавляю ее в различные мясные блюда. А еще айву я сушу в сушилке для овощей и фруктов, предварительно нарезав тонкими ломтиками. Высушенные кусочки добавляю в заварочный чайник и удивляю гостей чаем с невероятным вкусом и ароматом. А мы сами пьем айвовый чай каждое утро.
Советую всем читателям непременно посадить у себя на участке это удивительное растение. Думаю, оно никого не оставит равнодушным!
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Вчера, 21:40 | Комментариев 0 |
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