

::. Фундук: зеленое черенкование | Ваш сад Фундук: зеленое черенкование

Считаю себя опытным садоводом, потому что методом проб и ошибок заставила свои плодовые деревья и ягодные кустарники давать отличные урожаи, а также научилась размножать их разными способами. Люблю экспериментировать, поэтому решила посадить что-нибудь новое и необычное. Так около десяти лет назад на моем приусадебном участке появились два саженца фундука разных сортов, которые совпадали по срокам цветения и являлись взаимными опылителями.

Сейчас у меня растет шесть кустов лещины, которые я уже сама размножила различными методами. В течение нескольких лет размножала эту культуру отводками и семенами. Но при ее выращивании из орешков нет гарантии, что новое растение унаследует признаки материнского сорта. К тому же сроки начала плодоношения сильно затягиваются. Меня больше привлекал отводковый способ, однако в последние годы я в этом деле столкнулась с проблемами: корневая система молодых саженцев развивалась очень слабо, что соответственно отразилось на качестве посадочного материала. Из специальной литературы выяснила, что с годами у древесных растений способность к корнеобразованию снижается. Решить эту проблему можно только одним приемом – полностью обрезать взрослый куст под корень и омолодить его таким образом. Но лишаться долгожданного урожая на своих любимцах мне совсем не хотелось. Поэтому решила опробовать на фундуке зеленое черенкование, хотя из теории уже знала, что при таком способе его очень сложно укоренить.

В течение первых двух лет у меня не укоренилось ни одного черенка. А все потому, что я не могла обеспечить их оптимальными условиями. В данном деле необходимыми требованиями было наличие туманообразующей установки, постоянный подогрев грунта и обработка черенков стимуляторами корнеобразования. Большое значение имеет и состав субстрата для укоренения. Он должен состоять из верхового торфа и речного крупнозернистого песка, смешанных в равных пропорциях, – такая смесь снижает риски загнивания посадочного материала. Туманообразующей установки у меня, конечно же, не было, поэтому я попыталась создать похожие условия, и вот что у меня получилось.

Я выкопала траншею длиной около 1,5 м, шириной 40 см и глубиной на штык лопаты. Застелила ее плотной полиэтиленовой пленкой, края которой закрепила камнями. Налила в траншею воду, а на дно этого искусственного водоема осторожно установила кирпичи. Получился постамент в середине траншеи, треть которого была выше уровня воды. Сооружение разместила в притененном месте, где солнечный свет даже в полдень получался рассеянным.

Черенки брала от прироста текущего года в начале их одревеснения - в нашей местности это происходит примерно во второй половине июня. Для данной цели выбирала самые сильные побеги и нарезала их ранним утром, при этом срезанные ветви держала в ведре с водой для сохранения тургора. Ветки разрезала на черенки с 3-4 почками. Нижний срез сделала под углом, а верхний - прямым. На каждом черенке все верхние срезы замазала садовым варом, оставила по одному верхнему листочку, листовые пластины которых обрезала наполовину для уменьшения испарения влаги. Стаканчики с дренажными отверстиями в дне, предназначенные для посадки, наполнила смесью торфа и песка и умеренно пролила водой. Нижние срезы черенков обработала в порошке стимулятора корнеобразования и заглубила их во влажный субстрат (один черенок в один стаканчик) на две почки, обжав почву вокруг каждого черенка. Стаканчики с черенками поставила в ряд на постамент. Над водоемом установила дуги, накинула на них прозрачную пленку, края которой закрепила очень плотно к земле, чтобы обеспечить высокую влажность. В таком парнике отпала необходимость постоянного увлажнения воздуха, и в этих условиях в первом сезоне у меня укоренилось около четверти от всего числа заготовленных черенков.

Процесс укоренения черенков лещины занимает около двух месяцев. Причем в первый год происходит развитие только корневой системы, наземная часть начинает расти в следующем сезоне. В литературе на данную тематику говорится, что если в дальнейшем использовать метод черенкования с уже укорененных черенков, то через пять лет можно добиться стопроцентного результата. Сейчас я добилась где-то 40-50%. Думаю, дело в том, что не могу обеспечить постоянного подогрева субстрата, в котором находятся черенки. Причем его среднесуточная температура должна быть значительно выше температуры воздуха. Однако меня вполне устраивают мои достижения в этом деле. На моем участке теперь красуются шикарные трехметровые кусты фундука, каждый из которых я буквально вынянчила. Они радуют меня ежегодным урожаем и вызывают восхищение гостей и соседей.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 461 | автор: sadovod | 5 июня 2017 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.