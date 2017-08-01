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Большинство дачников к поливу плодового сада относятся «спустя рукава», считая, что взрослые деревья, нарастив мощные корни, смогут и сами добыть себе влагу из глубоких слоев почвы. Подобное суждение в корне неверно, поскольку основная часть всасывающей корневой системы деревьев располагается совсем неглубоко – на глубине около 30 см от поверхности грунта. В этом слое почва плодородна, обогащена полезной почвенной микрофлорой и имеет достаточную насыщенность кислородом, который так необходим корневой системе для дыхания. И для того чтобы корневая система в данном почвенном ярусе нормально функционировала, он должен быть достаточно увлажнен.

При пересыхании земли вокруг всасывающих корней, приостанавливаются все жизненно важные процессы деревьев, поэтому садовод должен в засушливый период обязательно восполнять недостаток влаги в почве под садовыми насаждениями. Важно помнить, что при недостатке влаги в почве, рассчитывать на хороший урожай не приходится. Это легко объясняется с биологической точки зрения: испарение влаги из листьев и нормальный процесс фотосинтеза происходит через открытые устьица, расположенные на листовых пластинах. Если влаги недостаточно, устьица закрываются, процесс фотосинтеза приостанавливается, нарушаются обменные процессы растения, оно ослабевает и, соответственно, оказывается не в состоянии дать достойный урожай, либо не дает его вообще. В таких условиях дерево попросту пытается пережить неблагоприятный период, а если благоприятных изменений не происходит (т.е. полива или осадков), то чахнет и заболевает.

Для того чтобы определить, когда необходимо произвести очередной полив сада, можно воспользоваться простым «дедовским» способом. В проекции кроны дерева необходимо выкопать ямку глубиной около 20 см, взять с ее дна горсть земли и сжать в кулаке. Если после этого грунт превратится в комок, можно с поливом повременить, а если земля после сжатия рассыпается – полить почву под деревьями нужно незамедлительно.

Если на участке есть собственный водопровод, то проблем с поливом не возникнет. С этой целью можно поперек рядов с деревьями прокопать бороздки глубиной 25-30 см. Их прокапывают между каждой парой соседствующих деревьев и соединяют общей бороздой, конец которой располагают в самой высокой точке такой поливочной «паутины». В это место помещают шланг, включают воду несильной струей и оставляют на несколько часов (в зависимости от размера сада). Данную процедуру лучше проводить в ранние утренние часы, когда почва остыла за ночь после дневной жары. В противном случае контрастный полив холодной водопроводной водой по излишне нагретой почве может негативно сказаться на состоянии корневой системы деревьев.

Те садоводы, которые испытывают дефицит воды на участке (например, в тех СНТ, где воду дают строго по расписанию и совсем ненадолго) могут поступить другим способом. Для экономного расхода воды можно расставить в междурядьях деревьев ящики, застелить их пленкой и проделать в ней по несколько небольших отверстий. Затем ящики наполняют водой, которая через отверстия будет медленно вытекать и увлажнять землю под насаждениями. Вместо ящиков можно воспользоваться любыми другими емкостями, воспроизводящими альтернативу капельного полива, например, старыми прохудившимися ведрами, тазиками и бочками. Подобный метод не только позволит экономично и эффективно расходовать воду, но и естественным путем под действием солнца нагреть воду до оптимальной температуры и не причинить вреда корневой системе деревьев.

Не менее эффективным окажется полив в предварительно выкопанные в проекции крона дерева ямки размером 30х30х30 см. Одна такая ямка размещается на каждом м² проекции кроны взрослого дерева. В эти углубления наливают воду доверху и прикрывают подручными материалами (кусками фанеры, пластика, крышками от ведер и т.п.), чтобы сократить испарение.

Стоит учитывать, что в засушливую погоду взрослое плодовое дерево необходимо обеспечить влагой в размере 7-8 л на каждый м² проекции его кроны. Таким образом, получается, что дереву с диаметром кроны около 2 м потребуется каждый день давать по 2,5 ведра воды.

Существует еще один давний способ полива плодового сада, который часто используют жители сельской местности, где произвести полив в саду через водопровод не представляется возможным. Для этого садоводы на протяжении всего зимнего периода регулярно утаптывают и уплотняют снег под деревьями. К весне он промерзает и уплотняется до такой степени, что превращается практически в глыбу льда. Перед весенней оттепелью снежный покров покрывают толстым слоем торфа или опилок. Благодаря теплоизоляционным свойствам опилок и торфа, таяние снега и льда происходит очень медленно, в результате чего фруктовый сад продолжает получать необходимую влагу на протяжении более двух месяцев уже без каких-либо дополнительных усилий со стороны садовода. Этот экономичный способ полива взрослого плодового сада, пожалуй, стоит взять на заметку и владельцам небольших дачных угодий, лишенных водопровода на своем садовом участке.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 25 | автор: sadovod | Сегодня, 09:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.