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::. Подготовка пчел к зиме | Ваш сад
Подготовка пчел к зиме
Прошел медовый Спас, закончился сбор сладкого ароматного урожая, крылатые труженицы отдыхают, жиреют, готовятся к самому трудному периоду в своей жизни - зиме. Какой она будет, они знают заранее и пчеловоду наглядно это показывают: нижний леток сужают, залепляют его прополисом, оставляя для прохода несколько круглых отверстий, и делается сооружение так искусно, что может позавидовать любой архитектор, даже обладающий пылким воображением. И удивительно то, что, обладая только инстинктом, совмещают в себе проектировщика, прораба и рабочего.
Наружный холодный, воздух, проходя через узкие круглые отверстия, рассекается на отдельные струи, согревается быстрее и меньше охлаждает гнездо. Снаружи это препятствие не видно, его можно заметить только изнутри, убрав рамки напротив входа в улей. Некоторые пасечники разрушают такое сооружение, считая, что получится маленький проход. Жильцам трудно через прокрустово ложе попадать в квартиру, но это не так. Если обитатели восковой темницы что-то возвели, то, стало быть, это необходимо, нужно для жизни, такова естественная потребность.
В естественных условиях, когда пчелы живут в дупле в лесу, они оставляют один вход в свою обитель и этот леток внизу, под гнездом и только через него идет обмен воздуха, и только через него удаляется сырость из гнезда. Сухой наружный воздух попадает через это отверстие, согревается, поднимается вверх, вытесняя оттуда влажный, тяжелый, который опускается вниз и через леток удаляется. Всё естественно и никаких дополнительных отверстий не требуется. В дупле нет сырости, нет подмора. Казалось бы, и пчеловодам это надо учитывать и руководствоваться в своей деятельности, но многие этим пренебрегают.
Обмен воздуха устраивают через верх, делают в потолке всевозможные отверстия, создают сквозняки, разрушают теплую воздушную оболочку вокруг клуба, а она-то и защищает пчел от холода, от гибели. А потом пчеловод ломает голову и никак не может понять и найти причину пропажи семьи или почему семья сильно ослабла, слишком много подмора и почти не осталось корма. Еще бы несколько дней и не услышал бы радостных звуков жизни за деревянными стенками восковой темницы, что порой встречается очень часто у многих владельцев пчел.
Оставлять верх гнезда надо таким, каким его сделали сами жильцы: все закупорено, все заклеено и никакой утечки тепла, а сверху еще теплая подушка, наполненная материалом с низким коэффициентом теплопроводности - мхом, паклей, ватой. Правда, все эти наполнители гигроскопичны, впитывают влагу, а сырая одежда, как известно, не согревает, а охлаждает. Лучше всего защищает от холода пенопласт, он всегда сухой, пористый, легкий. Последнее время шведы изготовляют из него ульи, а финны охотно покупают. В России эти ульи использовали, но они не прижились, слава Богу, у нас еще леса достаточно, а дерево ни чем не заменить, нет ему равного материала, который бы любили пчелы.
Вся вентиляция должна быть через низ. Финны давно это поняли и кроме летка еще в днище прорезают отверстие 15x15 см. Летом закрывают его клапаном, на зиму открывают и зарешечивают, чтобы в улей не попали мыши. Такое усовершенствование защищает гнездо от сырости. Пчелы хорошо зимуют, съедают мало корма, рамки чистые, подмора мало и он сухой, словом, все то, что требовалось доказать и над чем годами бьются многие пчеловоды, наши северные соседи давно решили.
Чтобы гнездо в холодное время года оставалось сухим и чистым, надо увеличить подрамочное пространство, ведь в дупле высота гнезда бывает до 2 и более метров. Как это осуществить на практике? Способ зависит от конструкции улья. Если дно отъемное, то проблема решается просто - гнездовой корпус отрывается от дна, поднимается и под него подсовывается пустой магазин, таким образом, расстояние от днища до рамок увеличивается на 15 см, клуб выводим из холодной зоны, создаем для него благоприятные условия.
В ульях с глухим дном такая же надставка помещается сверху корпуса и операция осложняется тем, что гнездо все разбирается, рамки вынимаются, а затем вновь собирается гнездо. Весной, после облета, процедура повторяется в обратном направлении, надставку убирать, т. е. снова разбирать все гнездо. Оставлять весной такое пространство нельзя. Это намного увеличивает объем жилища, требуется дополнительное тепло и другие затраты, которые можно избежать, сократив подрамочное пространство. В конечном счете, вся эта процедура оправдывает себя и приносит большую выгоду.
А. Манжа, пчеловод
Газета «САДОВОД» 2001г.
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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | Вчера, 15:55 | Комментариев 0 |
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