

::. Влагозарядковый полив: техника проведения | Ваш сад Влагозарядковый полив: техника проведения

Большинство садоводов не имеют на своем дачном участке собственной скважины и в лучшем случае вынуждены довольствоваться подачей воды по центральному водопроводу по строго определенному графику. В таких весьма некомфортных условиях у многих из них возникает вполне оправданное желание удостовериться в целесообразности расхода столь большого объема воды в данном сезоне и на конкретном участке. Для того чтобы более точно узнать, в какую сторону отступать от этих пресловутых ста литров воды, для начала в междурядьях садовых культур требуется выкопать яму глубиной около 40 см. С ее дна берут горсть земли и сжимают в кулаке. Если в руке сформируется плотный земляной комок, который после выкладывания на промокашку или дешевую туалетную бумагу оставит влажный след, то садовод в данном сезоне может отказаться от поведения осеннего влагозарядкового полива. Если земля в руке собирается в комок и не распадается, но не оставляет после себя следа на бумаге, значит полить сад необходимо, но нормы воды можно сократить со 100 л до 70 л. А если сжатая в кулаке земля вовсе отказывается собираться в комок, значит сад однозначно нуждается в обильном поливе, и провести его требуется как можно скорее.

Если плодовый сад располагается на выровненной территории, то осуществить влагозарядковый полив проще всего с помощью шлангов, разложенных вблизи деревьев. Для более эффективного поступления воды в глубокие слои почвы имеет смысл прокопать по проекции кроны каждого дерева округлую канаву и поместить в нее шланг. При симметричном расположении деревьев в саду можно прокопать поливочные канавы в их междурядьях. Если же сад располагается на склоне, поливать деревья таким способом окажется затруднительно. В данном случае более подходящим станет полив методом дождевания, для чего на конце шланга закрепляется рассекатель. При таком подходе вода не будет стекать по склону, а гораздо эффективнее станет впитываться в почву. Но в данной ситуации есть весьма неприятный момент: при поливе сада методом дождевания значительно повышается влажность воздуха, что может стать причиной «пробуждения» грибковых инфекций растений. Самым оптимальным вариантом станет капельный полив, при котором отпадет необходимость отслеживать поступление воды к деревьям. Систему капельного полива несложно смастерить самостоятельно, проколов в шланге отверстия на равном расстоянии и разложив их вокруг дерева или в междурядьях сада. Кроме того, опытные садоводы нередко с целью более экономичного и эффективного расхода воды при поливе обширного сада поступают следующим образом. С помощью ручного бура проделывают по окружности проекции кроны каждого дерева или в междурядьях сада по несколько отверстий на равном расстоянии. Глубина таких лунок должна составлять не менее 40 см. На их дно засыпается битый кирпич или щебень, а затем поочередно в каждую лунку опускается шланг с включенной водой. Глубина таких отверстий позволяет доставить воду к самым нижним участкам корневой системы деревьев и наилучшим образом увлажнить почву на участке.

Кстати, в дачных условиях, где чаще всего отсутствуют водяные счетчики, можно рассчитать расход воды другим несложным способом. Для этого конец шланга необходимо поместить в стандартное десятилитровое ведро, настроить секундомер и включить кран. Исходя из того, за какой промежуток времени ведро наполнится доверху (в зависимости от напора), будет нетрудно рассчитать, на сколько часов потребуется оставить шланг под деревьями, чтобы должным образом пропитать влагой почву в осеннем саду. Но зато после этих хлопот садовод может спокойно вздохнуть и не беспокоиться в зимний период за состояние здоровья своего сада, который в следующем сезоне обязательно отблагодарит его за заботу щедрым урожаем.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 125 | автор: sadovod | Сегодня, 11:52 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.