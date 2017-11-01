

::. Для чего нужна побелка плодовых деревьев | Ваш сад Для чего нужна побелка плодовых деревьев

Во второй половине ноября установилась морозная и солнечная погода. В солнечные дни от снежного покрова происходит отражение радиации, и дополнительная часть лучей значительно нагревает штамбы и скелетные ветви деревьев до положительных температур. Кора деревьев поглощает тепло, и температура их превышает температуру окружающего воздуха. В результате резких перепадов температур кора на стволе и скелетных ветвях начинает отмирать. Такой неравномерный нагрев коры снижает ее морозоустойчивость. Солнечно-морозные повреждения коры чаще всего наблюдаются на южной и юго-западной стороне многолетних ветвей и штамбов.

Предупредительным или профилактическим мероприятием по сохранению коры является побелка ветвей и ствола известью. Есть и другой способ: можно покрасить их белой эмульсионной краской. Чтобы побелка отвечала своему основному назначению - защите от ожогов - ее необходимо сохранять на деревьях до марта. Значит, по мере смывания раствора с деревьев побелку в зимний период повторяют каждый раз после ее смывания. Лучшее время,- это дни оттепелей, когда побелку и нужно обновлять.

Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи и тем самым предохраняет ствол от нагревания зимним солнцем. В тихие и ясные ночи хорошо побеленные ветви охлаждаются слабее, чем обычные серо-темные ветви.

От солнечных ожогов больше всего страдают молодые деревья. Известью обычно покрывают весь штамб и основные скелетные ветви. Однако желательно белить не только скелет дерева, но и всю крону с южной стороны. Для этого садовод может использовать обычный опрыскиватель.

Раствор готовят из свежегашеной извести, которую перед употреблением разводят водой из расчета 2 кг на 10 л воды. Чтобы побелка держалась прочнее, к известковому раствору добавляют 200 г мучного клейстера, или 100 г столярного клея, или 200 г патоки. Чтобы совместить побелку с дезинфекцией, можно в известковый раствор добавить железный купорос, растворив его в воде (из расчета 500 г на 10 л раствора). Известковый раствор получается наиболее стойким, если при его приготовлении в воду добавляют 20-30% снятого молока - молочный белок при высыхании образует прочную пленку и побелка держится дольше. Побелка известью способствует не только защите дерева от ожогов, но и способствует уничтожению зимующих в коре вредителей.

В качестве ее наглядного примера действия ожогов можно привести известные сады Валаама. Настоятель монастыря отец Дамаскин в 1870 г. писал: "Под влиянием солнечных ожогов деревья сорта Арабское все пропали; из деревьев сорта Апорт розовый уцелело одно растение из 18 деревьев; Апорта репчатого уцелело 4, а из 35 саженцев Титовки пропали 14. Остальные саженцы в возрасте 17-19 лет отделались поражением годичных приростов".

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 114 | автор: sadovod | Сегодня, 11:08 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.