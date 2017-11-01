Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Для чего нужна побелка плодовых деревьев | Ваш сад
Для чего нужна побелка плодовых деревьев
Во второй половине ноября установилась морозная и солнечная погода. В солнечные дни от снежного покрова происходит отражение радиации, и дополнительная часть лучей значительно нагревает штамбы и скелетные ветви деревьев до положительных температур. Кора деревьев поглощает тепло, и температура их превышает температуру окружающего воздуха. В результате резких перепадов температур кора на стволе и скелетных ветвях начинает отмирать. Такой неравномерный нагрев коры снижает ее морозоустойчивость. Солнечно-морозные повреждения коры чаще всего наблюдаются на южной и юго-западной стороне многолетних ветвей и штамбов.
Предупредительным или профилактическим мероприятием по сохранению коры является побелка ветвей и ствола известью. Есть и другой способ: можно покрасить их белой эмульсионной краской. Чтобы побелка отвечала своему основному назначению - защите от ожогов - ее необходимо сохранять на деревьях до марта. Значит, по мере смывания раствора с деревьев побелку в зимний период повторяют каждый раз после ее смывания. Лучшее время,- это дни оттепелей, когда побелку и нужно обновлять.
Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи и тем самым предохраняет ствол от нагревания зимним солнцем. В тихие и ясные ночи хорошо побеленные ветви охлаждаются слабее, чем обычные серо-темные ветви.
От солнечных ожогов больше всего страдают молодые деревья. Известью обычно покрывают весь штамб и основные скелетные ветви. Однако желательно белить не только скелет дерева, но и всю крону с южной стороны. Для этого садовод может использовать обычный опрыскиватель.
Раствор готовят из свежегашеной извести, которую перед употреблением разводят водой из расчета 2 кг на 10 л воды. Чтобы побелка держалась прочнее, к известковому раствору добавляют 200 г мучного клейстера, или 100 г столярного клея, или 200 г патоки. Чтобы совместить побелку с дезинфекцией, можно в известковый раствор добавить железный купорос, растворив его в воде (из расчета 500 г на 10 л раствора). Известковый раствор получается наиболее стойким, если при его приготовлении в воду добавляют 20-30% снятого молока - молочный белок при высыхании образует прочную пленку и побелка держится дольше. Побелка известью способствует не только защите дерева от ожогов, но и способствует уничтожению зимующих в коре вредителей.
В качестве ее наглядного примера действия ожогов можно привести известные сады Валаама. Настоятель монастыря отец Дамаскин в 1870 г. писал: "Под влиянием солнечных ожогов деревья сорта Арабское все пропали; из деревьев сорта Апорт розовый уцелело одно растение из 18 деревьев; Апорта репчатого уцелело 4, а из 35 саженцев Титовки пропали 14. Остальные саженцы в возрасте 17-19 лет отделались поражением годичных приростов".
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук
Газета «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 114 | автор: sadovod | Сегодня, 11:08 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2017 (17)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"