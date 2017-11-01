

::. Пересадка деревьев в зимний период | Ваш сад Пересадка деревьев в зимний период

Зима считается мертвым сезоном для пересадки крупных плодовых деревьев.

Обычно, с наступлением устойчивых заморозков работы в саду прекращаются, а пересадки возобновляются только ранней весной. Однако, при необходимости пересадки плодовых деревьев можно произвести и в зимний период.

Несмотря на преимущества зимних посадок, они не получили должного распространения в практике. Это связано с необычностью работ по пересадке больших деревьев, неуверенностью в положительных результатах и недостаточно полных исследованиях и обобщениях опыта работ по этому вопросу. К преимуществам посадок на протяжении всего зимнего периода следует отнести ликвидацию сезонности и удешевление посадочных работ.

Небольшие растения целесообразно пересаживать с оголенной корневой системой весной или осенью, что является наиболее простым приемом при посадке.

В целом пересадка больших деревьев имеет богатую историю, что подтверждается описаниями Арнольда Регеля в книге «Изящное садоводство», изданной в 1896 г. В этой монографии приводятся интересные сведения о пересадке больших деревьев, в том числе и о посадках, сделанных в Петергофе.

В этом пригороде Санкт-Петербурга произошла весьма любопытная история.

Император Николай I, отличавшийся особой любовью к точности и порядку, заметил, что старый могучий дуб своей кроной нарушает симметрию. Обратившись к главному садовнику, он сказал: «Нельзя ли переставить дуб?» Садовник ужаснулся: «Никак невозможно, Ваше Величество!» - «А если все-таки пересадить?» - «Тогда он будет капут!» Государь слегка улыбнулся и поманил к себе молодого архитектора, заведовавшего ремонтом. «Пересадить, - просто приказал и кивнул на дуб и на новое место. - И чтоб не смел быть капут!»

Точно через неделю дуб стоял на новом месте, где ему и следовало быть.

Это небольшое свидетельство говорит, во-первых, о сложившихся агротехнических приемах по пересадке, а, во-вторых, о необходимости преодоления этой традиции в связи с пересадками больших деревьев в зимний период на основе современных знаний по физиологии жизнедеятельности растений в зимний период, технике работ. При этом следует отметить, что сравнительные затраты на организацию работ и материалы в сравнении с летними и осенними посадками будут меньше.

Основываясь на опыте работ по пересадке с комом больших деревьев садово-паркового хозяйства, можно рекомендовать следующие требования к растениям







При больших размерах пересаживаемого дерева размер кома обычно зависит от диаметра ствола на высоте груди.

(1,3м): диаметр ствола относится к размеру кома как 1:10-15. Так, при диаметре дерева в 16 см на высоте груди диаметр кома земли определяется в пределах 160-240 см в зависимости от характера распространения корневой системы. Высота кома обычно не превышает 0,7-0,8 м. Перед посадкой для определения размера кома можно произвести частичную раскопку почвы. Оптимальный размер кома позволит упростить последующие работы по посадке. Исследования Академии коммунального хозяйства свидетельствуют, что, несмотря на перерезание крупных корней (диаметром 14 см) дуба, в благоприятных почвенных условиях возникают новые обильные корнеобразования в первый же вегетационный период. У большинства же пород при перерезании перпендикулярных корней толщиной до 3 см быстро образуются новые корни.

Производившиеся в большом объеме пересадки в зимних условиях в ряде регионов России в сороковые и пятидесятые годы прошлого столетия свидетельствуют о высокой сохранности посадок. Погибшие деревья составляли лишь несколько процентов от числа высаженных или их не было совсем. Гибель отдельных экземпляров деревьев объясняется некоторыми нарушениями агротехники при производстве посадочных работ. Следует отметить такие: большой разрыв по времени между выкопкой и посадкой, малый размер кома, заделка кома при посадке смерзшимися комками почвы, отсутствие полива после посадки и некоторые другие.

Для посадки крупных деревьев котловины готовятся в конце осени и в начале зимы. В наших условиях, при неглубоком в отдельные годы промерзании почвы и при предварительной заготовке талой растительной земли, работы по пересадке с комом можно производить в течение всего зимнего периода. Наиболее удачные пересадки в зимний период в районе Волго-Дона свидетельствуют, что из 3872 высаженных больших деревьев гибель составила всего 0,6%.

В Коломне при озеленении Рязанского шоссе было пересажено 68 сортовых яблонь в возрасте 25 лет, погибло только 6. Гибель деревьев произошла из-за повреждения корней при деформации кома и значительных повреждений кроны во время перевозки и посадки.

В Москве по Ленинградскому шоссе были пересажены 120 деревьев липы мелколистной в возрасте 50 лет, в Тульской области - 300 деревьев клена остролистного в возрасте 18 лет, 100 деревьев липы мелколистной в возрасте 20 лет. Все пересаженные деревья хорошо прижились.

В Ленинграде с декабря по апрель только за 1954-1955 годы были высажены 500 шт. деревьев. Все растения прижились. Особенно следует отметить хорошую приживаемость хвойных деревьев, капризных к пересадкам.

ОБМЕНЯЕМСЯ ОПЫТОМ

При организации работ по пересадке в зимний период необходимо учитывать специфические условия: иссушение кома при промораживании, засыпку талой почвой, полив, температуру воздуха, период между подготовкой кома и посадкой, механический состав почвы, высоту снежного покрова, тип почв и т. д.

Наиболее благоприятным периодом для пересадки являются ноябрь и декабрь, менее - январь, февраль и март (определяющее здесь глубина промерзания почвы). Техника работ по пересадке зимой значительно проще, так как не требует обшивки досками кома, котлованы и талая земля могут быть подготовлены заранее. Возраст деревьев, подлежащих пересадке, должен быть не более 30 лет, так как в условиях Северо-Запада деревья старше этого возраста хуже переносят пересадку.

Размер кома пересаживаемого дерева должен соответствовать его размеру. Это определяет последующую приживаемость растений. Оптимальный размер кома должен предохранять корневую систему дерева от повреждений и иссушения.

Форма кома может быть квадратная (рис. а) или коническая (рис. б), в зависимости от особенностей корневой системы. Коническая форма кома облегчает отрывание от грунта, а также транспортировку дерева на небольшие расстояния. В этом случае вручную, перевалкой растение перемещается к месту посадки.

Окопка кома производится канавками шириной 50-60 см на глубину наибольшего распространения корней. Выступающие корни на месте аккуратно зачищаются острым секатором, крупные - ручной пилой с мелким зубом. Окопанный ком после промораживания отрывают от грунта. При температуре наружного воздуха -10°С в течение суток образуется корка толщиной 7-10 см, при -20°С корка образуется примерно за 5 часов. При этом внутри кома сохраняются неповрежденные корни. После подкапывания снизу отрыв квадратного кома производится четырьмя рабочими ломами минут за десять; конического - путем наклона дерева (за ствол) в нужную сторону. Подготовленные таким образом деревья перемещают к месту посадки или оставляют до пересадки, обязательно утеплив рыхлым снегом слоем 40-50 см.

На рыхлых малосвязанных почвах для образования промороженного слоя следует полить ком из лейки. Промораживание кома не должно производиться длительный период времени, так как оно вызывает быстрое иссушение кома и гибель корней при температурах ниже -15°С. Так Т. П. Шафранский приводит данные, что за 10 суток влажность кома в поверхностном слое понижается на 12,8% (с 37,8 до 25,0), на глубине 30 см за 30 суток - на 15,7%.

Посадочные ямы для пересадки крупных деревьев готовятся заранее с учетом размеров кома. Размеры посадочных ям в практике зеленого строительства принимаются следующие:





Как правило, размер посадочной ямы должен быть больше кома на 0,6-0,9 м по ширине и около 0,3 м по глубине. На дно посадочной ямы укладывается «подушка» из садовой питательной земли такой толщины, чтобы шейка корня у пересаженного дерева была на 5-10 см выше уровня земли (поправка на усадку кома). Предварительная осенняя подготовка ям упрощает работу по пересадке. После установки кома яму засыпают хорошей растительной землей, послойно уплотняют и поливают.

Затем дерево закрепляют на растяжках к вбитым колышкам по краям посадочной ямы.

Крону пересаживаемого дерева после выкопки тщательно осматривают и прореживают. Места спила сучьев во избежание физического иссушения закрашивают масляной краской или покрывают слоем натуральной олифы. Для лучшей приживаемости дерева уменьшенная в результате пересадки корневая система должна соответствовать размерам кроны. Поэтому часть ветвей нужно удалить, а сильные годичные приросты укоротить. Ю. Никитинский, докт. биол. Наук

Газета «САДОВОД» 2003г.

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::. прочитало: 37 | автор: sadovod | Сегодня, 12:46 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.