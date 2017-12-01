

::. Формовое плодоводство | Ваш сад Формовое плодоводство

Велика армия садоводов-любителей в России, с разной долей успеха выращивающих плодовые породы. Но можно очень удивить практически любого, задав простой вопрос: «Какова система формирования крон плодовых деревьев у него в саду?» Ответом, скорее всего, будет недоуменный взгляд. Между тем ответ на этот вопрос, заданный садовнику в начале прошлого века или чуть раньше, мог бы занять весьма продолжительное время. Не исключено, что на своем участке он применял не один десяток систем формирования. И каждое дерево представляло собой подлинное произведение садового искусства. И не мудрено. В почете было формовое плодоводство когда плодовым деревьям придавалась самая разнообразная форма: чаши, вазы, канделябра, пирамиды, гирлянды, кордона и пр. Кроны таких деревьев, чаще всего выращиваемых на слаборослых подвоях, отличаются высокой декоративностью круглый год. Радуя своим внешним видом, они, кроме того, дают высокие урожаи высококачественных плодов. Формовое плодоводство появилось более 300 лет назад. Особое развитие оно получило во Франции, Бельгии, Германии, Италии, Англии. Это было настоящее искусство. Имена наиболее искусных садоводов знала вся просвещенная Европа. Одно из них - Н. Гоше, который писал: «Ни одна другая отрасль садоводства не в состоянии вызвать столько похвал и удивления, как формовый сад и плоды, доставленные им»

В России формовое плодоводство начало развиваться в 80-е годы XIX века, но должного развития, к сожалению, не получило. Оно требует знания биологии растений, приемов регулирования их роста и плодоношения, терпения, известных затрат ручного труда. В наш суматошный век мы от многого отказались, в плодоводстве - от долговременной кропотливой работы. «Как можно проще, как можно дешевле» - девиз, под которым в течение нескольких десятилетий развивалось промышленное плодоводство России. Из многих десятков систем формирования были оставлены самые простые, требующие минимальных затрат ручного труда, пригодные для промышленных садов. Но даже они, к сожалению, неведомы большей части садоводов-любителей, наивно считающих, что дерево само должно себя формировать. Ему, бедному, чаще всего отказывают и в обрезке, считая ее излишней. А без нее невозможно должным образом сформировать даже крону простейшего типа, обеспечить нормальный рост и плодоношение дерева. Безусловно, не формировать и не обрезать растения гораздо проще и дешевле, нежели несколько лет потратить на формирование кроны и подвергать ее ежегодной тщательной обрезке. Но такое «удешевление» обойдется очень дорого и дереву и его хозяину. Многие садоводы, отказываясь от обрезки, даже не подозревают, каких урожаев и каких плодов они себя лишают. Тут уж воистину «овчинка выделки стоит». Не следует забывать и об эстетике в плодоводстве. Решением этой проблемы сейчас начинают заниматься многие владельцы садовых участков. Формовое плодоводство, с момента своего зарождения, отнюдь не было уделом избранных. Им занимались все желающие. А таковых было великое множество. Ведь не обязательно создавать впечатляющий своими размерами изысканный сад. Можно должным образом сформировать и одно дерево, которое украсит весь сад. В любительских садах лучше всего сочетать обычные посадки деревьев (но и они должны подвергнуться хотя бы минимальной формировке) с формовыми (обсадка дорожек, пристенная культура, создание зеленых изгородей и др.).

Типы крон отличаются друг от друга тем, как основные ветви размещены по центральному проводнику и каким образом они сориентированы в пространстве. Ряд систем формирования не предусматривает наличия в кроне скелетных и даже полускелетных ветвей - на стволах размещается лишь обрастающая (плодовая) древесина. Многочисленные формы крон принято условно делить на две группы: естественные и искусственные. При формировании естественного типа кроны у дерева сохраняется вид, близкий к естественной форме, характерной для породы. Искусственные кроны создают, размещая ветви в положении, несвойственном породе. По форме горизонтальной проекции различают округлые (объемные), плоские и полуплоские кроны. У округлых крон ветви отходят от ствола равномерно в разные стороны. Плоские формировки предусматривают размещение всех основных ветвей по линии ряда. При формировании полуплоских крон скелетные ветви размещают приближенно к линии ряда, под острым углом к его продольной оси.

Общие правила формирования крон:

1.Все типы крон предусматривают закладку штамба (0,5-0,7 м - для деревьев на сильнорослых подвоях, 0,4-0,5 м - для слаборослых).

2.Угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника не должен быть менее 45°С.

3. Максимально допустимое количество ветвей в одном ярусе (сближенно размещенных) не должно превышать 5-ти.

4. Вышерасположенный ярус не должен содержать больше ветвей, чем нижерасположенный.

5. На основных ветвях первого порядка не допускается формирования супротивно расположенных ветвей второго порядка.

6. Ветви различных порядков ветвления должны быть между собой соподчинены.

7. Ветвь, отходящая от ствола, должна быть не толще половины диаметра ствола над ней.

8. Высота дерева не должна превышать 4-х метров.



При любой системе формирования крона должна быть прочной, удобной для ухода и уборки урожая, иметь хороший световой режим.

Крепить ветви в заданном положении можно путем установки распорок, подвязки к ветвям, принявшим устойчивое положение, к стволу, натянутой проволоке, специальному каркасу, колышкам, вбитым в землю. При этом нельзя допускать, чтобы шпагат врезался в кору, образовывал перетяжки.

Следует помнить, что чем вертикальнее побег или ветвь расположены в пространстве, тем сильнее будет их рост. НАКЛОН ВЕТВИ - прием, направленный на замедление ее роста, ускорение вступления в плодоношение.

В. Степанычев, канд. с.-х. наук

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 46 | автор: sadovod | Сегодня, 11:10 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.