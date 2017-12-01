Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. ПРИВИВКА СИРЕНИ НА ЯСЕНЬ | Ваш сад
ПРИВИВКА СИРЕНИ НА ЯСЕНЬ (газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1864г.)
Сирень принадлежит к числу лучших и благодарнейших декоративных кустарников наших садов. Зато и распространена она повсюду. Но этот кустарник имеет одно неудобство: он дает так много корневых отпрысков, что в короткое время заглушает окружающее пространство, появляется даже на дорожках и пр. При штамбовой выгонке сирени эти неудобства устраняются, но вырастить хорошее деревце сирени с приличной кроной вовсе нелегко неопытному любителю. Гораздо проще и скорее можно достичь такого результата, прививая сирень на обыкновенный ясень - дерево, принадлежащее к одному семейству с сиренью, но растущее штамбом и редко дающее корневые отпрыски. Этот способ представляет еще ту выгоду, что сирень, привитая на ясене, распускается и зацветает гораздо позднее обыкновенной сирени: первые цветки появляются на ней только тогда, когда простая сирень уже отцветает. Это последнее обстоятельство очень важно в глазах любителей.
газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1864г.

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 447 | автор: sadovod | 15 декабря 2017 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2017 (14)
Ноябрь 2017 (25)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"