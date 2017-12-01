|В декабре на даче
- в декабре режут в саду однолетние побеги с лучших плодовых деревьев для зимней и весенней прививки;
- сохраняют черенки в снегу в течение всего декабря;
- проводят снегозадержание в саду, особенно на плантациях земляники;
- отаптывают снег вокруг молодых деревьев и прикопанных саженцев, предохраняя их от грызунов;
- окучивают штамбы и нижние части основных скелетных ветвей снегом, взятым из канав и дорожек, в целях предохранения коры от резких колебаний температуры и сильных морозов;
- стряхивают шестом выпавший снег с крон деревьев и кустов, предупреждая тем самым растения от поломок ветвей;
- заготавливают минеральные удобрения, семена для весенних работ;
- чистят, ремонтируют садовый инвентарь;
- изготовляют и развешивают кормушки для птиц, подкармливая их во время снегопадов и сильных морозов;
- в течение долгих зимних вечеров посещают научные лекции, читают специальную литературу и смотрят учебные фильмы на канале «Газета садовод»
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