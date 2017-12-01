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::. Клюква садовая: выращивание на приусадебном участке | Ваш сад
Клюква садовая: выращивание на приусадебном участке
Освоив выращивание традиционных для нашей местности овощных и ягодных культур, меня потянуло на эксперименты. В местном плодопитомнике случайно увидела саженцы крупноплодной садовой клюквы и загорелась желанием вырастить это необычайно полезное растение. Купить сразу черенки побоялась, поскольку знала, что дикорастущая клюква произрастает на таежных болотах и влажных низинах, где состав почвы совершенно другой, чем на моей даче. За ними вернулась позже, когда почитала специальную литературу и подготовила грядку для этой редкой в нашей краях культуры.
О полезных свойствах клюквы я давно знала, часто покупала ягоды в магазине и использовала их в лечебных целях как жаропонижающее, противовоспалительное, мочегонное и бактерицидное средство. Благодаря содержанию огромного количества биологически активных веществ, ее плоды, пожалуй, являются самым мощным витаминным продуктом натурального происхождения.
В Европе и США клюква выращивается в качестве садовой культуры уже более 150 лет. Селекционерами выведено много сортов, которые с успехом можно выращивать на приусадебных участках и в нашей стране. Этот вечнозеленый низкорослый кустарник семейства Вересковых имеет стелющиеся гибкие стебли и продолговатые листья длиной 1-1,5 см. В высоту растение достигает 25-30 см, а в ширину разрастается на 50-80 см. Во время обильного цветения, которое приходится на июнь, образуются кистевидные соцветия с мелкими розовыми цветками. Плоды садовой клюквы гораздо крупнее дикорастущей, могут достигать размера вишни и поспевают в сентябре или октябре.
Участок под клюкву размером 1х3 м я отвела солнечный, но хорошо защищенный от ветра. Сняла верхний плодородный слой почвы толщиной 30-40 см и смешала его с верховым торфом (1 часть торфа на 2 части земли), который без каких-либо сложностей смогла найти в ближайшем садоводческом магазине. Затем углубила грядку до 50 см и по ее периметру установила деревянные борта. Установку деревянных досок проводила таким образом, чтобы по окончании работ они возвышались над поверхностью земли на высоту 20-25 см. После этого засыпала дно траншеи слоем щебня 10 см для дренажа и застелила плотной пленкой, в которой проделала небольшие отверстия для стока лишней воды. Сверху разложила мелкие ветки, измельченные стебли кукурузы и топинамбура, листья и траву без корней и семян слоем 15-20 см, добавила перегной из конского навоза и обильно пролила содержимое ямы водой. После этого засыпала участок верховым торфом, перемешанным с песком и перепревшим конским навозом в отношении 3:1:1. Верхний слой грядки засыпала смесью почвы и торфа, которые приготовила вначале.
Несколько саженцев с закрытой корневой системой высадила в мае методом перевалки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Растения высаживала на том же уровне, на котором они росли до этого. Слегка прижала почву вокруг саженцев, обильно их полила, а потом почву на грядке замульчировала толстым слоем хвойных иголок, которые привезла из соседнего соснового леса.
Основным требованием для нормального развития этой культуры является постоянно влажная почва на участке. Поэтому в течение сезона как минимум раз в неделю я сильно заливаю грядку водой, а в жару поливаю клюкву ежедневно. Помогает уберечь почву от пересыхания толстый слой хвойного опада, который я продолжаю подкладывать под кусты. Помимо этого он по мере перегнивания подкисляет почву, что оказывается очень кстати для этой культуры.
За сезон провожу несколько подкормок комплексным минеральным удобрением с интервалом 2-3 недели, а вот органические подкормки не применяю, так как они могут клюкве навредить. На третий год после посадки раз в 2 недели начала подливать под растения раствор уксуса (100 мл 9% столового уксуса на 10 л воды).
С трехлетнего возраста после сбора урожая начала обрезать кусты, укорачивая горизонтальные побеги, тем самым стимулируя рост вертикальных веточек, что позволило добиться получения более крупных ягод.
Поскольку эта культура произрастает в постоянно влажных условиях, ей требуется защита от грибковых заболеваний. С этой целью ранней весной обрабатываю их 1% бордосской жидкостью, процедуру повторяю осенью после сбора урожая. В период закладки бутонов на кустах провожу 3 обработки с интервалом 5-7 дней «Скором» и «Хорусом», чередуя их между собой, еще одно такое опрыскивание повторяю после цветения.
В первые годы клюкву на зиму укрывала слоем соломы 15-20 см, которую весной убирала, но позднее делать это перестала – взрослые растения прекрасно зимуют без какого-либо дополнительного укрытия.
Клюкву я посадила семь лет назад. Уже на третий год лакомилась первыми ягодами. Сейчас моя клюквенная плантация разрослась плотным ковром на отведенном для нее участке, и радует меня ежегодным урожаем. Это растение оказалось довольно морозостойким и неприхотливым, а трудоемкость в обеспечении необходимого ей микроклимата окупается возможностью использования плантации на одном и том же месте в течение нескольких десятков лет.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 224 | автор: sadovod | Вчера, 10:24 | Комментариев 0 |
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