

::. Шикша – эффектная стелющаяся «елочка» | Ваш сад Шикша – эффектная стелющаяся «елочка»

Шикша с давних пор известна своими лечебными свойствами и широко применяется в народной медицине. Это вечнозеленое растение распространено почти по всему Северному полушарию. В нашей стране его можно встретить в Северной Сибири, Алтайских горах и Саянах. Основными местами произрастания шикши являются хвойные леса, торфяные болота, расщелины скал. Этот невысокий стелющийся кустарник семейства Вересковых в народе получил много других названий – вороника, водяника, псих-ягода, голубинец, медвежья лапа, багновка, ссыха, пьянка и др.

Побеги шикши вырастают в высоту до 20 см, а в длину – до 1 м. Это необычайно красивое растение похоже на миниатюрную елочку – его бурые стебли покрыты темно-зелеными узкоэллиптическими листочками длиной 3-10 мм, напоминающими хвоинки. Растет оно куртинами, сильно ветвится и при разрастании образует сплошной ковер. В мае-июне шикша цветет невзрачными мелкими цветами темно-красного или розового цвета. В конце августа или начале сентября созревают черные (реже красные) ягоды диаметром 0,5 см, покрытые сизым налетом, которые очень похожи по внешнему виду на чернику.

Плоды водяники имеют жесткую кожицу, твердые семена и содержат много сока, кисловатого на вкус. Грибники и охотники издавна применяли их для утоления жажды. Отвары и водочные настойки, приготовленные на основе листьев и побегов этого растения, с успехом применяются травниками для лечения эпилепсии, расстройств нервной системы, алкоголизма, головной боли, хронической усталости, эндокринных нарушений, заболеваний печени, почек, а также различных дерматологических проблем. В данном случае лечебное сырье - молодые побеги с нежными листочками заготавливают в начале лета – в период цветения растения.

Селекционерами была выведена культурная форма шикши, которая получила широкое распространение в ландшафтном дизайне. Она используется в качестве почвокровной культуры при оформлении альпийских горок и каменистых композиций, эффектно смотрится в плоском рокарии и создает изумительный фон на клумбах с различными многолетниками. В нашей климатической зоне «одомашнить» удалось только водянику черную (Empetrum nigrum). Дикорастущая шикша, высаженная на дачном участке, не приживается и гибнет, поэтому посадочный материал стоит приобретать только в садовых питомниках и специализированных магазинах.

Шикша нормально развивается только на кислом, торфянистом и песчаном типе почвы. Участок для посадки следует выбирать хорошо освещенный, но можно высаживать эту культуру и в полутени. Хотя шикша и любит сырые места, вода в месте посадки не должна застаиваться.

Растение нетребовательно к органическому составу грунта и может расти на бедных почвах, поэтому при подготовке грядки для посадки этой культуры не потребуется, как в случае со многими другими культурными растения, щедро сдабривать ее перегноем. Перед посадкой на запланированном участке готовят ямки глубиной около 40 см на расстоянии 40-50 см друг от друга. На дно каждой посадочной ямы нужно насыпать дренаж слоем 10-12 см из керамзита или щебня и песка. Саженцы засыпают почвосмесью, приготовленной из равного количества торфа, дерновой земли и песка. Корневую шейку саженцев при этом необходимо заглубить на 2-3 см – это позволит впоследствии сформировать более пышную наземную розетку куста.

Это растение необходимо обеспечить регулярным поливом в засушливую погоду, однако усердствовать в этом деле не нужно – на заболоченном участке шикша поражается прикорневыми гнилями и может погибнуть. В остальном растение не потребует особого ухода. Его подкармливают всего один раз за сезон комплексным минеральным удобрением по инструкции. В данном случае можно воспользоваться нитрофоской, равномерно рассыпав вокруг кустов препарат в сухом виде (50 г на каждый м?). Почву под кустиками имеет смысл периодически мульчировать торфом слоем 4-5 см – это позволит поддерживать кислотность грунта под кустами на нужном уровне, а заодно поможет сократить количество поливов в летнюю жару.

В первое время шикша развивается медленно, поэтому необходимо периодически удалять сорняки и рыхлить землю вокруг кустов. Впоследствии разросшаяся водяника образует густой плотный ковер и сама подавляет практически все сорные травы. Для большей декоративности следует вырезать сухие и поврежденные побеги – зеленые живые веточки обрезки не требуют. А если шикше придутся про нраву условия, которые вы для нее создадите, она может даже выступить в качестве агрессора и притеснить соседствующие с ней культурные насаждения. Но подобное «баловство» с ее стороны легко устранить более кардинальной обрезкой.

Это растение может размножаться семенами, но проще всего это сделать с помощью отводков. Для этого весной можно выкопать весь куст целиком и разделить его на части. А можно просто отгрести от него землю и острым ножом отсечь от корневища несколько отростков, которые затем высаживаются на новое место.

Шикша обладает отличной морозостойкостью, поэтому дополнительно укрывать ее на зиму нет необходимости.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 169 | автор: sadovod | Сегодня, 11:11 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.