

::. Фенофазы плодовых деревьев и управление ими | Ваш сад Фенофазы плодовых деревьев и управление ими

Периодичность явлений в жизни растений и соотношение этих явлений с факторами окружающей среды называется фенологией (от греческих слов phaino - являю, освещаю и logos - учение). Садовод, умело используя внешние условия и хорошо зная фенологическое состояние растений, может с успехом управлять фенофазами, удлинять или сокращать их сроки, изменять их ритм, т. е. вызывать изменение сроков цветения, темпов роста побегов, сокращать или увеличивать вегетацию отдельных органов. Приведем некоторые примеры управления фенофазами.

Чтобы ускорить фенофазу роста побегов, нужно ранней весной усилить азотное питание растений. Быстрый весенний рост побегов будет способствовать своевременному окончанию его осенью, что в Ленинградской области крайне важно. Чтобы добиться раннего закладывания цветковых почек у наших плодовых деревьев, проводят кольцевые надрезы коры, прищипку побегов, наклон ветвей. Это приводит к перераспределению питательных веществ в растении. А вот сильная омолаживающая обрезка, так же как и летняя, может отодвинуть начало образования плодовых почек.

Азотные удобрения целесообразно вносить весной перед фенофазой роста побега. Медленно действующие фосфорно-калийные удобрения лучше применять осенью, чтобы воздействовать на процесс формирования плодовых почек и способствовать лучшей подготовке растений к перезимовке. Эти удобрения весьма эффективны и при внекорневом питании. Применяя внекорневое питание во время прохождения фазы, можно добиться эффекта значительно раньше, чем при воздействии удобрением через корневую систему. Садоводу необходимо помнить, что одно и то же удобрение может быть в одну фазу полезным, в другую - вредным. Избыточное азотное питание ухудшает условия закладки цветочных почек, перезимовку растения, создает неустойчивость к возвратному похолоданию. Недостаток или избыток пищи вызывает различные нарушения в обмене веществ и снижает урожаи, как и обеспеченность растений водой. Опоздание с поливами приводит к отмиранию мелких всасывающих корней, и тогда уже никакое увеличение количества воды не может помочь восстановлению корней. Во второй половине лета, чтобы подсушить почву в саду - прекращают рыхления почвы в междурядьях и высевают однолетние травы, которые своими корнями извлекают избыточную влагу.

Чтобы не допустить преждевременного цветения плодовых деревьев и не подвергать цветки гибели от заморозков, проводят опрыскивание кроны дерева известковым молоком. Раствор извести, покрывающий все части плодового дерева, в том числе и почки, способствует рассеиванию прямых лучей солнца, устраняет перегрев и преждевременное распускание почек.

При управлении фенофазами пользуются природными факторами. Переход почвы в состояние, при котором возможна ее обработка, совпадает с зацветанием красной ивы. Первые листья у большинства плодовых деревьев начинают развертываться почти одновременно с зацветанием березы. Поэтому посадку саженцев плодовых необходимо закончить до зацветания березы. А вот начало набухания почек у плодовых растений совпадает с зацветанием серой ольхи.

Садовод, проводя работы по борьбе с вредителями и болезнями сада, должен обязательно учитывать фенофазы развития растения и вредителя. Вредители живут за счет определенного органа растения - бутона, цветка, плода, листа. Поэтому вредитель, как правило, появляется именно в тот момент, когда возникает орган дерева, за счет которого вредитель питается. Так, личинка яблонного цветоеда питается только бутонами яблони и груши. Яйцекладка этого вредителя начинается при обнажении бутонов.

В тесной связи с фенофазами плодового и ягодного растения находится и развитие болезней сада. Например, большой вред садам Ленинградской области причиняет грибная болезнь - парша. Возбудитель заболевания - гриб из класса сумчатых. Он поражает листья, побеги и плоды. Листья подсыхают, трескаются и преждевременно опадают. Плоды, пораженные паршой, перестают расти, деформируются, становятся уродливыми и теряют свои товарные качества. Споры парши яблони окончательно созревают ко времени распускания почек и к моменту выдвигания соцветий. Развитие зимней стадии гриба заканчивается, когда на дереве образовалось достаточное количество зеленой массы, нужное для жизни летней стадии гриба. Летом, по мере увеличения листовой поверхности дерева, происходит развитие конидиальной стадии парши, идет беспрерывный рост и отчленение конидий. Процесс этот прекращается после опадения листьев. Осенью начинает развиваться сумчатая сапрофитная стадия гриба в тканях мертвых листьев. Так продолжается до весны, до момента распускания почек, когда снова возникает массовое бесполое размножение конидиями.

Фенологические наблюдения за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками служат сигналом для проведения борьбы с вредителями и болезнями. Зная фенологию болезней, садовод может проводить работы, направленные на искоренение инфекции. В фенофазу «конец листопада» необходимо убрать из сада все листья, падалицу и другие органические остатки, место зимовки возбудителей болезней парши, пятнистости листьев, плодовой гнили и др. В фенофазу «набухание почек» дезинфицируют деревья и кустарники 5%-ным раствором железного купороса. В фенофазу «обнажение бутонов» проводят опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью. В фенологическую фазу «от конца цветения до созревания плодов», весьма продолжительную, проводят опрыскивание бордоской жидкостью или ее заменителями против парши, пятнистости листьев и других болезней. Так, распускание почек на яблоне говорит о возможном появлении личинок тлей и яблонной медяницы. Конец цветения плодовых растений определяет срок борьбы с яблонной молью, вишневым долгоносиком, грушевой медяницей и т. д. А появление лепестков и цветков яблони сигнализирует о начале наиболее опасной деятельности яблонного долгоносика. Зацветание рябины указывает на время массового появления тли.

В заключение следует отметить, что все агротехнические мероприятия по уходу за плодовым садом должны строиться с учетом фенологических фаз растений и изменяющихся внешних условий среды.

В. Пономаренко, академик

Петровской академии наук

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 144 | автор: sadovod | Сегодня, 12:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.