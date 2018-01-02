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::. Попробуйте посадить дерево зимой | Ваш сад
Попробуйте посадить дерево зимой
Чтобы не вводить читателя в недоумение, сошлюсь на свой опыт - это самый верный способ в чем-то убедить собеседника, пусть даже в печатной статье. Зачастую мы находимся в плену предубеждений: если сказано или написано, что деревья надо сажать весной или осенью, то только так и надо делать. "Зимние посадки? Да вы что, ведь деревья могут погибнуть от мороза. А потом, это ведь нарушение сложившихся традиций. Нет, нет, такое нам не подходит". Традиции, конечно, отвергать негоже, но кое-что ведь можно откорректировать. Да и наука не стоит на месте.
В последнее время ученые доказали, что деревья зимнюю посадку переносят лучше, чем произведенную поздней осенью или ранней весной, но существуют две особенности. Первая заключается в том, что дерево высаживается обязательно с мороженым комом земли, как бы в спящем состоянии. И еще одна существенная деталь: посадку проводят при температуре воздуха не ниже -15°С. Находящиеся в относительном покое деревья продолжают жизнь в естественных условиях и хорошо приживаются. В Санкт-Петербурге зимой высаживали липы, березы, лиственницы и другие породы деревьев на бульварах, улицах, в скверах и парках; зимой был заложен даже новый парк в пойме Муринского ручья, появились новые посадки лип в Сосновском парке.
Теперь о своем опыте посадки деревьев зимой. Еще не имея сведений, о которых я сообщил вам, я высадил две взрослые рябины на своем участке, хотя у меня уже росли и плодоносили три. Я их не вырубил, когда осваивал участок. Рябины и сейчас плодоносят, но ягоды на вкус горьковато-кислые. Понадобились опылители других сортов. Саженцы Невежинской рябины у нас не продаются, пришлось обратиться к публикациям. И вот в одной из них прочел, что можно среди диких сортов найти деревце, у которого ягоды слаще, чем у других. Пришлось глубокой осенью ходить по лесу и пробовать ягоды. За три сезона перепробовал ягоды с 93 кустовых рябин и 9 древовидных. И только на 2 древовидных ягоды были вкусные, сладкие для рябины - ведь не виноград же.
Встал вопрос о доставке деревьев из леса на участок. Осенью по густому лесу это очень сложно, да и расстояние 4,5км, а весной, в распутье - тем более. Так я пришел к необходимости зимней посадки. На санках, даже с лыжным приспособлением, не привезешь - застревают на кочках, в валежнике и т. д. Вспомнил уральский опыт, когда сухие стволы деревьев перевозили зимой при помощи верхушечной части стволов с ветвями. Приспособленные волокуши. Они широкие, переваливаются на неудобьях, и груз на них удерживается. Таким способом с неповрежденными большими комьями земли, я их и привез на участок. Тут же зимой посадил. Прижились. Плодоносят обильно, только через год. Таким образом, зимняя посадка возможна, надо пробовать и накапливать опыт.
И. Кривега
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 10:19 | Комментариев 0 |
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