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::. Хмель (хмиль, хмелица, горкач) | Ваш сад
Хмель (хмиль, хмелица, горкач)
Хмель (иначе его называют в народе хмиль, хмелица, горкач и др.) - из семейства коноплевых - многолетняя травянистая лиана длиной до 7-10 м, со стержневым корнем и горизонтальными подземными побегами. Растение раздельнополое, двудомное (т. е. мужские и женские растения существуют отдельно), листья яйцевидные, 3-5-лопастные, крупнопильчатые, шероховатые. Стебли тонкие, ребристые.
Лиана неплохо растет в лесах Ленинградской области. Растение можно встретить по кустарникам и в сыроватых лесах, в речных долинах и по берегам рек, на окраинах низинных болот, в оврагах и балках с влажными плодородными почвами. Чаще, чем в других местах, лиана встречается в Ломоносовском, Тихвинском и Лужском районах, в средней части Карельского перешейка. Особенно хорошо она развивается на слабокислых почвах в районах с влажным теплым климатом и жарким летом. Может успешно использоваться в качестве вертикального озеленителя. Так, посаженные рядом друг с другом в ряд растения создают летом живую изгородь, так как побеги имеют мелкие крючочки-колючки, которые делают ее совершенно непроходимой. На одном месте его можно выращивать 15-20 лет.
Выращивают хмель на участках и как культуру, учитывая при посадке, что это растение свето- и высоковлаголюбивое (но не любит застоя воды), а также требовательно к плодородию почвы. Цветет в июле-августе. Во время цветения (опыление ветром) и сбора шишек (соплодий), которые созревают в августе-сентябре, нельзя долго находиться в зарослях хмеля: его эфирные масла при испарении вызывают сонливость и слабое головокружение.
Шишки хмеля содержат несколько десятков компонентов, имеющих важное значение в фармакологии. В их число входят: смолистые вещества (до 26%), представляющие собой смесь хмелевых кислот (гумулона и луполона); дубильные вещества (до 3,4%); холин; гормоны; кумарины; красящие вещества; воск; флавоноиды; группа ценных витаминов (рутин, В1, В2, В6, Р, РР); эфирное масло (до 3%), в составе которого - мирцен, гумилен, фарнезен и др. Хмелевые шишки содержат как макро- (калий, кальций, магний, железо), так и микроэлементы (марганец, медь, цинк, молибден, хром, ванадий, селен, никель, бор, йод). Побеги и листья богаты аскорбиновой кислотой (до 190 мг%).
Хотя хмель не относят в нашей зоне к непосредственно выращиваемым огородным культурам, технология по культивированию его в домашних условиях достаточно проста. Размножать лиану лучше весной кусочками подземных корневищ (длиной 10-15 см и толщиной 1,5-2 см) с несколькими почками или зелеными черенками с кусочком корня. Отрезки корневищ сажают так, чтобы почки находились на глубине 13-15 см. Черенки высаживают в посадочные ямы (размером 50x50x50 см), заправленные 3-4 кг перегноя. Расстояние между растениями составляет 1 -1,5 м. Растение развивает очень мощную надземную массу, требующую прочную многолетнюю опору, которую оно обвивает по часовой стрелке. Можно выращивать эту культуру на шпалерах или прочных шнурах. Опоры длиной более 2,5-3 м не желательны. При длине 60-70 см побеги распределяют на опоре. Лиану можно посадить около стены дома или сарая, либо возле небольшого дерева или забора, т.е. на периферии садового участка.
Уход за растениями сводится, в основном, к уничтожению сорняков и неглубокому рыхлению почвы. При формировании растения на высоте 2 м его верхушку удаляют, что вызывает у лианы активный рост боковых стеблей. Чтобы на растении образовалось побольше шишечек, на высоте 60-70 см у него удаляют все ветви. Ежегодно проводят весеннюю обрезку и подкормку азотно-фосфорно-калийными удобрениями.
Плоды созревают уже в первый год, однако хорошего урожая можно ожидать только после второй-третьей вегетации. На зиму побеги окучивают, что способствует их надежной зимовке. Шишки начинают собирать в ясную погоду, за несколько дней до их полного созревания, пока они имеют зеленовато-желтую окраску, как только чешуя посветлеет и начнет издавать нежный аромат, а прицветники еще плотно прикрывают шишку. При этом надо следить, чтобы остаток цветоножек не был более 2,5 см.
Собранные шишки рассыпают на сушку в тени тонким слоем на стеллажах из плотной ткани при невысокой температуре; сушат, не переворачивая. При сушке стараются не растерять лупурин (осыпающиеся с прицветников мелкие желёзки), который является самой ценной частью сырья. Для его получения высушенные шишки встряхивают на сите, пропускающем желёзки. Шишки и лупурин хранят отдельно в банках до 2 лет в сухом месте, защищенном от света.
Ранней весной обрезанные мягкие молодые побеги (размером 15-20 см), желательно полученные с большой глубины, можно употреблять в пищу как шпинатную зелень. Их отваривают в подсоленной воде и подают с маслом и обжаренными сухарями, добавив специи. По вкусу не уступает цветной капусте и спарже. Молодые листья успешно заменяют капусту для приготовления щей. Однако следует учесть, что взрослое растение ядовито.
Волокно стеблей (золотистого цвета) по прочности не уступает конопляному, пригодно для изготовления мешковины и веревок. Цветки можно применять для окраски материи.
А. Лазарев, с.н.с. сотрудник Всероссийского НИИ защиты растений
Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 28 | автор: sadovod | Сегодня, 13:19 | Комментариев 0 |
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