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::. Борьба с вредителями сада методом ошпаривания | Ваш сад / Здоровье дачного участка
Борьба с вредителями сада методом ошпаривания
Еще не весна, а мы уже сейчас поговорим о таком агроприеме, как ошпаривание кустов.
Вот примеры некоторых рекомендаций: «Ранней весной, когда еще снег не растаял полностью, обливаю смородину горячей водой (приблизительно 80°С) из лейки (десятилитровой лейки хватает на три куста). Иногда я это делаю осенью, до заморозков» (Т. А. Зевеке, Н. Новгород). «Для тех, кто не хочет использовать на своем участке средства защиты от вредителей и болезней, предлагаю проверенный и используемый многими садоводами способ обливания их горячей водой: садовая земляника 60...65°С - как только появятся первые листики» (В. Л. Рослов, «Огородные подсказки», 2003, № 3). Еще одна рекомендация на март: «Облейте кипятком, добавив на 10 л воды 2 г борной кислоты и кристаллик марганца, чтобы вода стала ярко-розового цвета, кусты смородины и крыжовника против парши и других заболеваний» (Г. А. Кизима, «Огородные подсказки», 1998, № 2). Перечень рекомендаций можно было бы продолжить.
Но даже из вышеприведенных примеров видно, что способ ошпаривания плодовых и ягодных кустарников опробован многими садоводами. Я тоже ошпариваю кусты смородины, крыжовника, земляники, но применяю не горячую, а теплую (40...50°С) воду. Долго я не находил объяснения этому способу. Авторы подобных рекомендаций тоже не давали своих обоснований. Допустим, от горячей, даже теплой (+45°С), воды погибают вредители. Но в чем причина их гибели? И вот в конце прошлого года в одном из журналов «Приусадебное хозяйство» было дано краткое объяснение. Автор Н. Н. Остапчук (Приморский край) информирует: «Мы на станции защиты растений убедились, что обработка кустов кипятком после листопада и до распускания почек благоприятна для смородины. При температуре выше 40°С белок яйцекладок, спор сворачивается. Вся находящаяся на кустах инфекция и зимующие вредители становятся нежизнеспособными». Вот причина - сворачивается белок. Значит, нарушается структура клетки, что ведет к ее гибели.
И еще один совет, касающийся яблонь.
Ю. Фокин из г. Дзержинска рекомендует опрыскивать деревья подогретой водой: «Нагрев воду (50 л) до 60°С, стал опрыскивать деревья, подводя распылитель как можно ближе к ветвям (иначе вода сильно охлаждалась). (Авт. Замечу, что это имеет отношение и к моему опыту. Приходится вместе с 10-литровой лейкой с горячей водой от источника нагрева (времянки, дачи) к кустам нести еще и «шмель» для подогрева быстро остывающей воды; ведь в марте-апреле еще лежит снег и очень холодно). Обработал таким образом шесть деревьев, а две яблони оставил как есть. На обработанных яблонях вызрел обильный урожай. Такого изобилия плодов у меня никогда не было, в то же время у всех моих соседей яблок почти не было или было очень мало». Поменьше химии, побольше смекалки. Далее автор пишет, что тлей дело не закончилось. В конце июня на яблонях вдруг появилось много паутинных гнезд и в каждом из них 10-20 гусениц. «Я опять нагрел воду до 60°С, привязал распылитель к длинному шесту, так как яблони очень высокие и раскидистые. И стал опрыскивать, подводя распылитель ближе к паутинному гнезду Гусеницы сразу же погиб ли». А вот это уже совершенно точно сказано: «Если распылитель находится от гнезда хотя бы на 50 см, то эффект резко снижается, приходится обрабатывать деревья еще раз, а то и два» («Приусадебное хозяйство», 1995, №11).
Практики-садоводы не подтверждают совет - опрыскивать холодной водой кусты рано цветущих ягодных кустарников (смородины, крыжовника, низкорослой вишни и т. д.) во время поздневесенних заморозков от подмораживания, а значит и гибели цветков. Совет гласит, что если ткани растения замерзли (0,5°С...-1°С) и покрылись корочкой льда, то дальнейшее понижение температуры вреда не нанесет - корочка льда защитит. По теории - да, а на практике - нет. В первый же год, когда я, как и другие садоводы, применил этот способ, кусты заболели антракнозом, плохо вегетировали и в конце концов засохли. В агропечати такой способ из года в год продолжают публиковать. Интересно, применяют ли его другие садоводы и что у них получается?
И. Кривега, садовод-любитель
Газета «САДОВОД» 2004г.

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::. прочитало: 302 | автор: sadovod | Сегодня, 10:45 | Комментариев 0 |
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