

::. Яблоневая плодожорка – вредитель сада | Яблоня / Здоровье дачного участка Яблоневая плодожорка – вредитель сада

Кому с огорчением не приходилось наблюдать, как в иной год, в середине вегетационного сезона, земля под кронами яблонь бывает почти сплошь усыпана упавшими плодами. При осмотре, сбоку у падалицы, несложно найти одно-два отверстия, а при разрезании в мякоти таких плодов нередко обнаружить в ходах, заполненных сухими бурыми экскрементами, или внутри семенной камеры светло-розовую гусеницу с коричневой головой. Это гусеница яблонной плодожорки, которая встречается практически повсеместно, где произрастает яблоня и которую заслуженно считают самым опасным вредителем этой культуры. Гусеница яблонной плодожорки повреждает плоды в течение всего лета до поздней осени. Если не бороться с этим вредителем, то потери урожая (особенно в жаркое засушливое лето) в старых садах могут достигнуть 25-40%, а на индивидуальных участках и в коллективных садоводствах - 10-15%, что также весьма ощутимо. В условиях Северо-Западного региона, включающего Ленинградскую область, яблонная плодожорка развивается в одном поколении.

Вредитель представляет собой неприметную бабочку темно-серой окраски. Размером она небольшая, всего 18-22 мм в размахе крыльев. Передняя пара крыльев у нее удлиненная, с темными поперечными волнистыми линиями. На вершине каждого крыла - овальное коричневое пятнышко, ограниченное черным ободком (такое пятнышко называют «зеркальцем»). Вторая пара крыльев бабочки более светлая (с бахромой по краям) и короче передних.

Вредитель зимует в стадии гусеницы последнего возраста (укутывается в плотный шелковистый кокон), как правило, в трещинах коры или под отставшей корой на стволах и скелетных ветвях, в дуплах плодовых деревьев, щелях стен деревянных построек, в поверхностных слоях почвы, а также в подвалах домов, куда заносят для хранения поврежденные плоды. Если кора дерева старая, в трещинах, то большинство гусениц (до 70-80%) прячется именно под ней. При наступлении весной благоприятных условий, когда среднесуточная температура воздуха достигает 10-12°С, начинается окукливание перезимовавшей гусеницы, которая превращается в светло-коричневую куколку (размером 10-12 мм). Так как гусеницы зимуют в различных местах, процесс окукливания растянут до 3-4 недель: на штамбе дерева, например, окукливание осуществляется значительно раньше по времени, чем в верхних слоях почвы, где температура ниже и микроклимат менее благоприятный.

Вылет бабочек (первыми это делают самцы) наблюдается во время или сразу после цветения яблони и продолжается около 2 месяцев. Заметить сереньких бабочек яблонной плодожорки в саду довольно сложно (днем они малоактивны и забираются в различные укромные местечки). Спокойно сидящая бабочка складывает крылья кровлеобразно, почти сливаясь по цвету с корой ветвей и стволов деревьев. После непродолжительного питания на цветочной растительности и спаривания самки откладывают почти прозрачные, еле заметные, зеленовато-белые яйца, похожие на растекшую каплю воска, поодиночке. Происходит это по вечерам, обычно после захода солнца, при теплой безветренной погоде. В первый период, пока нет завязей и плодов, бабочка откладывает яйца на гладкую часть листа, потом преимущественно на плоды, до 90-120 штук. При наступлении похолодания или дождливой погоды откладка яиц бабочками может затянуться.

Специалистами замечено, что гусеницы отрождаются через 1-2 недели после окончания цветения ранних сортов яблони и, когда находят плод, вгрызаются в него, закрывая место внедрения пробочкой из экскрементов, склеенных паутинкой. Такая пробочка свидетельствует, что в яблоке поселилась гусеница яблонной плодожорки. Питаясь мякотью плода, она проделывает ход, заполняя его сухими бурыми экскрементами, до семенной камеры, может повредить и семена. Из использованного яблока гусеница прогрызает ход наружу и перемещается в соседний плод. В случае, когда поврежденное яблоко падает на землю, а гусеница не успела завершить цикл необходимого ей питания, она выбирается из него и поднимается по штамбу в крону с целью заселения новых плодов. За месяц своего питания гусеница (размер взрослой - до 17-18 мм) нередко повреждает до 3-6 плодов. Завершив питание, гусеницы переходят в места зимовки. Пострадавшие плоды, большей частью, недоразвитые, преждевременно желтеют и опадают, обычно вместе с гусеницами внутри. Такие плоды часто загнивают, так как через отверстия, проделанные гусеницами, проникают возбудители мягкой плодовой гнили.

А. Лазарев, с.н.с. ВНИИ защиты растений

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 207 | автор: sadovod | Вчера, 10:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.