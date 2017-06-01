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Колонновидные яблони получают все большее распространение среди садоводов благодаря своему компактному виду, обильному плодоношению, скороплодности и необычайной декоративности. Являясь естественным клоном обыкновенной яблони, эта культура в отличие от нее образует слаборазвитые боковые ветви, вследствие чего ее крона достигает не более 0,5 м в ширину. Высота таких деревьев во взрослом возрасте не превышает 2,5 м, поэтому уход за ними, в частности обрезка и опрыскивания от болезней и вредителей, оказывается многократно проще, чем за их высокорослыми и раскидистыми прародителями. Компактность кроны и слаборазвитая корневая система яблонь-колонн позволяет высаживать их по схеме 0,5 м в ряду и 1 м в междурядьях. В связи с этим на том участке, которое занимала бы одна обыкновенная раскидистая яблоня, можно посадить несколько десятков миниатюрных колонн.

К минусам колонновидных яблонь можно отнести их сравнительно короткий срок жизни – 15-20 лет, после истечения которого, деревца перестают плодоносить и усыхают и требуют замены новыми экземплярами. Однако если сорт колонны является средне- или сильнорослым либо привитым на семенном подвое, то с помощью омолаживающей обрезки ему можно продлить период плодоношения еще на несколько лет. Кроме того, эта культура потребует от садовода повышенного уровня агротехники в течение сезона, а также ежегодной формирующей обрезки, от правильности проведения которой будет зависеть интенсивность ее плодоношения.

На сегодняшний день селекционерами выведено большое количество сортов данной разновидности яблони. Если раньше большинство из них из-за низкой зимостойкости нормально развивались и плодоносили только в южных регионах нашей страны, то сейчас широкий ассортимент колонн, отлично переносящих даже 40°-ные морозы, позволяет с успехом выращивать их на Северо-Западе и в Сибири.

Если садовод планирует приобрести и высадить саженец колонны с открытой корневой системой, то наилучшим периодом для этого станет ранняя весна – до того момента, пока на растении не набухли почки. Допускается и раннеосенняя посадка этой культуры, но она менее предпочтительна. Если же приобретать саженцы в контейнерах, т.е. с закрытой корневой системой, то их посадку можно проводить на протяжении всего лета. Для посадки лучше выбирать однолетние саженцы – они лучше приживаются и быстрее трогаются в рост.

Выбирая место для посадки колонновидной яблони, стоит отдать предпочтение хорошо освещенным и защищенным от сильных ветров участкам, желательно расположенных в низине, где зимой скапливается наибольшее количество снега, а весной он дольше задерживается на поверхности земли, уберегая растения от холодов. Но при посадке колонны в таких низинных местах необходимо удостовериться, что уровень грунтовых вод здесь находится на глубине не менее 2 м от поверхности почвы.

Колонна из-за слаборазвитой корневой системы будет нормально развиваться только на хорошо дренированных, воздухо- и влагоемких почвах. Посадочную яму для такой яблони необходимо подготовить заранее: в идеале осенью – для весенней посадки либо не менее чем за две недели при посадке летом, чтобы в ней произошла осадка грунта и удобрений. В противном случае данный процесс будет происходить с уже высаженным деревом, корневая шейка которого нередко в таких случаях уходит под землю, чего никак нельзя допускать. Размер ямы для посадки должен быть не менее 50х50х50, но если корням саженца оказывается тесно в таком углублении, то яму непременно расширяют или углубляют. Корни при посадке должны свободно лежать по окружности ямы и ни в коем случае их нельзя загибать и придавливать, чтобы втиснуть в яму неподобающего размера. Допускается уплотненная посадка нескольких колонн с интервалом в ряду 0,5 м, но для удобства ухода за посадками в будущем целесообразнее размещать деревья в саду на расстоянии 0,8-1,0 м в ряду.

Подготавливая посадочную яму под колонну, в нее вносят полведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, по 2 ст.л. суперфосфата и сульфата калия, а также 50 г доломитовой муки. Если почва на садовом участке песчаная, но в посадочную яму необходимо добавить 1/3 ведра глины, чтобы повысить влагоемкость грунта. На тяжелых глинистых участках в яму, наоборот, вносят песок, а ее дно обязательно снабжают дренажным слоем из керамзита, битого кирпича или щебня. Удобрения тщательно перемешивают с плодородной почвой, формируют в центре ямы земляной холмик, ставят на него саженец и аккуратно расправляют ему корни по всей окружности углубления. После этого в яму вливают 1-2 ведра воды, при необходимости устанавливают колышек, чтобы закрепить растение в строго вертикальном положении и только после того, как впитается вода, засыпают его корни почвой так, чтобы место прививки на штамбе осталось расположено на несколько сантиметров выше поверхности земли. Вокруг деревца формируют земляной валик и еще раз обильно его поливают, после чего для сохранения влаги в почве мульчируют приствольный круг торфом, перегноем или скошенной травой.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 110 | автор: sadovod | Вчера, 17:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.