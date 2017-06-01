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::. Колонновидная яблоня: обрезка и нормирование урожая | Ваш сад / Яблоня
Колонновидная яблоня: обрезка и нормирование урожаяКолонновидная яблоня: обрезка и нормирование урожая
Строение кроны колонновидной яблони, походящей по форме на пирамидальный тополь, обусловлено наличием у нее особого Со-гена. Это миниатюрное деревце формирует боковые побеги, отходящие под небольшим острым углом по отношению к проводнику и растущие практически вдоль него. Колонна имеет утолщенный ствол, который обрастает мелкими толстыми веточками, имеющими короткие междоузлия и закладывающими многочисленные цветковые почки. Колонна в отличие от обычной яблони формирует слаборазвитые боковые побеги, которые чаще всего представляют собой плодушки, кольеца и кольчатки. В плодопитомниках также можно приобрести другой вид колонновидной яблони – обыкновенные сорта, которые были привиты на суперкарликовые клоновые подвои, крона которых в последующем формируется как колонна. Карликовые разновидности культуры образуют минимальное количество боковых побегов, среднерослые виды ветвятся в 1,5-3 раза, а сильнорослые - в 3-4 раза сильнее карликов. Спустя 3-4 года после посадки колонновидная яблоня прекращает формирование боковых побегов. Самой важной часть колонны можно назвать ее верхушечную почку: если она повреждается, то яблоня перестает расти вверх, но начинает сильно ветвиться. Поэтому для сохранения компактной, генетически заложенной формы данной культуры, необходимо позаботиться о сохранении верхушечной точки роста. Подавляющее большинство сортов яблонь-колонн скороплодны и вступают в плодоношение на 2-3 год после посадки, до 7 лет их урожайность постепенно возрастает, а с 7-8-летнего возраста остается на неизменно высоком уровне (естественно, при должном уходе со стороны садовода).
Оптимальным сроком для обрезки яблони-колонны является ранняя весна - до начала сокодвижения и набухания почек на дереве. Осенью обрезать колонну не рекомендуется, чтобы не ослаблять ее перед предстоящей зимовкой. В первую весну после посадки необходимо укоротить все боковые ветви таким образом, чтобы на каждой осталось по 2 почки. Помимо этого следует удалить обмороженные и поврежденные ветви, а также те, что перекрещиваются. На второй год жизни дерева приступают к формированию плодовых звеньев. Осматривают каждую обрезанную в прошлом году боковую ветвь и выбирают наиболее горизонтально расположенный побег из тех двух, что выросли из оставленных почек. Горизонтальную веточку не трогают – она зацветет и сформирует завязь уже в этом году, а ту ветвь, которая растет вертикально, укорачивают до 2 почек. На третью весну отплодоносившую горизонтальную веточку необходимо вырезать на кольцо, а с двумя побегами, развившимися из оставленных на вертикальном побеге почек, проделывают аналогичную процедуру – оставляют горизонтальный и укорачивают до 2 почек вертикальный. Функции каждого плодового звена ограничиваются 3-4 годами жизни, после чего его необходимо полностью вырезать на кольцо.
Случается так, что из-за неблагоприятных погодных явлений верхушечная почка на колонновидной яблоне повреждается и погибает. В данном случае для сохранения присущей данной культуре формы кроны необходимо обрезать проводник до 2 почек. После того как из них разовьются новые побеги, следует оставить один растущий строго вертикально побег (он заменит проводник), а второй вырезать, но не на кольцо, а оставив небольшой пенек у его основания. В последующем такую яблоню формируют по вышеописанному принципу.
Для того чтобы яблоня-колонна во взрослом возрасте отличалась обильным и регулярным плодоношением, необходимо дать ей время подготовиться к этому периоду и не перегружать в первые годы, т.е. нормировать урожай, увеличивая нагрузку постепенно. Чтобы не ослаблять молодое деревце в первые годы жизни, в первый год его цветения следует удалить все завязи, кроме одной-двух, чтобы была возможность оценить вкусовые качества плодов посаженного сорта. В следующем году в начале цветения следует выщипнуть половину сформировавшихся цветочных букетиков, а когда они сформируют завязь и она достигнет в диаметре 1-2 см, оставить только по 1-2 штуки в каждом. В последующих сезонах нормируют урожай, проводя в каждом плодовом звене прореживание цветков в период цветения, а позже – прореживание и сформировавшейся завязи. В период цветения необходимо оставить вдвое больше букетиков, чем будущей завязи, а после ее формирования оставить в каждом букетике не более двух плодов. При таком подходе дерево не пострадает от истощения, будет плодоносить ежегодно, а не периодически, и его плоды будут отличаться крупным размером.
От правильности проведения процедуры обрезки и нормирования урожая, напрямую зависит урожайность колонновидной яблони. Колонна потребует к себе повышенного внимания в течение каждого сезона, и, пустив на самотек развитие дерева или поленившись провести очередную формирующую обрезку, не стоит удивляться, почему красивая картинка с описанием данного сорта в плодопитомнике совершенно не совпадает с реальной картиной.
Кудрина Ирина
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