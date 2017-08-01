

::. Как выбрать яблони для сада? | Ваш сад / Яблоня Как выбрать яблони для сада?

В связи со спецификой моей работы, я часто езжу в питомники, учхозы и подобные учреждения. Знакомлюсь с ассортиментом растений-новинок и нововведениями в агротехнике. По мере сил я стараюсь собирать опыт агрономов и сельхозработников, стремясь передать его вам, дорогие читатели.

Осень - время покупки саженцев, оно несет с собой радость исполненных желаний, но нередко через несколько лет приходит разочарование. А ведь это годы надежд и труда. Как же избежать ошибок и получить именно то, о чем мечталось?

Целью моей поездки на этот раз был ВИР - учреждение, заслуженно уважаемое. В одной статье трудно уместить материалы о многих культурах, предлагаемых этим питомником, поэтому, в первую очередь, я повела беседу о яблонях, культуре распространенной и любимой. На рынке продажи растений я большой противник рекламы, не только потому, что под яркими этикетками скрываются порой самые обычные и совсем не интересные растения, но и потому, что большинство из них не акклиматизированы, а для садовода это беда. На рынки привозят «южан» и изнеженных «западников», и они зимой гибнут. С ними гибнут наши труды и деньги.

Свой разговор о яблоньках я повела с агрономом ВИРа Зинаидой Геннадьевной Павловой. Сначала я задавала ей вопросы, которые наиболее волнуют читателей «Садовода», и высказала три их основных пожелания:

1) Яблоня должна быть урожайной (по 250 кг плодов в годы расцвета плодоношения).

2) Дерево должно быть долголетним (не менее 70 хозяйственно полезных лет).

3) Плоды должны быть вкусными, красивыми и лежкими.

И, наконец, последнее, но не менее важное - яблоня должна быть устойчивой к заболеваниям.

Самое главное, считает агроном, яблоня должна быть районированного сорта. И подвой, и привой должны быть здоровы. Множество дипломов с выставок убедили меня, как высоко ценят профессионалы посадочный материал ВИРа. Яблони, разводимые в ВИРе, соответствуют всем требованиям покупателей по урожайности, долгожительству и вкусу плодов. Здесь есть из чего выбирать.

Агроном Зинаида Геннадьевна Павлова считает, что для участка в шесть соток достаточно 6-8 деревьев, а для двенадцатисоточного - 8-10 на сильнорослых подвоях. Вопреки сложившемуся мнению сильнорослый подвой не удлиняет срок до начала плодоношения, но зато значительно удлиняет жизнь дереву (70 лет - это минимум). И, конечно же, с сильного дерева и плодов будет больше.

Останавливаясь на сортах, я упомяну те, которые Зинаида Геннадьевна порекомендовала лично мне. Но ведь выбор всегда за вами, дорогие читатели.

По рекомендации агронома из яблонь летнего срока созревания не имеет смысла сажать больше двух деревьев, т. к. их плоды почти не хранятся, а в переработку годны только на повидло и компот. Правда, есть некоторые исключения. Плоды сорта Винное могут храниться до середины октября. Или сорт Аркад летний желтый, его яблоки тоже пролежат месяц.

Из осенних сортов обычно варят варенье, плоды могут лежать свежими до Нового года. Таких деревьев на участке неплохо иметь штуки четыре. Для варенья лучшим сортом всегда считалось Коричное полосатое. Его плоды десертного вкуса, крепкие, желтовато-зеленые с полосатым румянцем. Тем, кто хочет избавиться от периодичности в плодоношении своего яблоневого сада, стоит обзавестись осенними сортами, такими как Ранет сладкий (с крупными, желтовато-зелеными яблоками, с необыкновенно приятным ароматом и отличным вкусом), Мелба (с крупными и очень крупными плодами, способными храниться до ноября). И, наконец, сорт Дочь Мелбы, который кроме своих крупных, желтых с малиновым румянцем плодов порадует вас еще и своей удивительной скороплодностью. Этот сорт начинает плодоносить на 2-3-й год.

Теперь осталось выбрать для своего сада яблони зимних сортов. Их не стоит сажать больше двух, ведь их яблоки мы будем использовать для хранения. Большинству плодов даже потребуется несколько месяцев полежать, чтобы приобрести характерный для сорта вкус.

Сорт Зимнее наслаждение имеет сочные плоды, период их потребления с декабря по май. Или сорт Банановое. Он обладает повышенной устойчивостью к парше, имеет средней величины ярко-желтые плоды, потребление которых растянуто с декабря до начала лета.

Какие сорта и сколько их выбрать для вашего сада - это личное дело каждого, дело вкуса. В ВИРе я прочитала характеристики семнадцати сортов яблонь, и каждая имеет свои достоинства. Выбор за вами, дорогие садоводы, главное - не позволяйте себя обманывать недобросовестным продавцам.

Напоследок хочу поделиться с вами несколькими «яблочными» секретами, услышанными мной от Зинаиды Геннадьевны Павловой.

Многих садоводов не удовлетворяет окраска плодов, как будто даже не соответствующая сорту. 3. Г. Павлова считает, что яблоки теряют цвет из-за лишнего загущения дерева. Зинаида Геннадьевна говорит, что все дело в обрезке. Для дерева, даже на сильнорослом подвое, идеальная длина лидера не более 2,5 метров. Его следует срезать над сильной боковой ветвью. Очень важно не позволять расти ветвям внутрь кроны. Лучше всего сформировать яблоню, похожую на чашу, чтобы внутри располагались только толстые ветви ярусов, тогда все плодоношение переместится на периферию и все яблочки станут кондиционными.

Еще два совета, записанные мной. Первое: если яблок много, как их сохранить? Конечно же, на хранение закладывают яблоки определенных сортов, но и здесь есть секрет. Больше всего яблоки любят, чтобы каждый их слой в ящике был переложен соломой. Никакой другой материал так не приходится им по душе. А идеальная температура хранения +2°С. Если вы сможете выполнить подобные условия (можно, например, закопать на даче уже подготовленный ящик так, чтобы над ним было 40 см почвы, защитив его от воды и мышей), то обойдетесь без потерь.

А. Кремнева, агроном

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 127 | автор: sadovod | Сегодня, 11:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.