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::. Способы хранения яблок | Ваш сад / Яблоня
Способы хранения яблок
Для того чтобы сохранить выращенный урожай яблок, я не только провожу его уборку в правильные сроки и придерживаюсь должной техники съема плодов с дерева, но и применяю некоторые хитрости, которые позволяют фруктам оставаться сочными, вкусными и ароматными на протяжении длительного времени.
Конечно, решающее влияние на сохранность урожая оказывает правильная агротехника выращивания яблонь, а именно режим их полива и подкормок, своевременная обрезка и регулярная профилактическая (и тем более лечебная) обработка от болезней и вредителей. Стоит отметить, что созревшие яблоки гораздо меньше портятся в процессе хранения, если содержат в своей мякоти и кожуре достаточное количество кальция. С этой целью я за лето провожу 3-5 внекорневых опрыскиваний деревьев 0,5-1% раствором хлористого кальция, либо готовлю раствор кальциевой селитры такой же концентрации. Первое опрыскивание провожу в начальной стадии формирования завязи и повторяю процедуры каждые 2-3 недели, завершая процедуры примерно за 3 недели до предполагаемого сбора урожая.
Если в течение сезона не проводила подобных обработок, то насыщаю сорванные яблоки кальцием другим способом. Для этого готовлю 4% раствор хлористого кальция (или кальциевой селитры), в него погружаю плоды на пару минут, после чего их просушиваю и закладываю на хранение.
Фрукты храню в сухом, хорошо вентилируемом подвале, стараясь поддерживать в нем температуру воздуха на уровне от 0 до +4°С. И естественно, перед закладкой нового урожая на хранение заблаговременно избавляю помещение от всех прошлогодних запасов, должным образом его дезинфицирую и проветриваю.
Яблоки храню в картонных, деревянных или пластиковых ящиках, а также плетеных корзинах, которые предварительно обмываю в 1% растворе медного купороса и хорошо просушиваю на солнце. Фрукты в них хорошо сохраняются, будучи завернутыми в бумагу и уложенными плодоножками кверху, но укладываю их не более чем в 2 слоя. Иногда в ящики кладу яблоки на бок так, чтобы их плодоножки были направлены в одну сторону, и перекладываю каждый слой несколькими слоями бумаги. Но хочу заметить, что сохранность фруктов значительно повышается, если в бумагу завернут каждый отдельный плод: если он вдруг загниет, то споры грибкового заболевания не смогут распространиться на соседние экземпляры. Плоды во время хранения регулярно перебираю и на ощупь (без разворачивания бумаги) определяю упругость каждого. Если нахожу подозрительно размягченные фрукты, разворачиваю их, и при признаках загнивания немедленно удаляю из общего ящика.
Яблоки хорошо хранятся, если при закладке в погреб пересыпать их опилками или стружкой от хвойных пород деревьев, фитонциды которых сдерживают развитие грибковых заболеваний на плодах. Я без труда отыскала объявление в газете, где владелец одной частной лесопилки, расположенной по пути на мою дачу, даром предлагал подобный материал, лишь бы кто-то приехал и вывез его с территории. Для этого подбираю небольшие деревянные ящики с узкими зазорами или использую картонные коробки, а опилки в обязательном порядке предварительно просушиваю на солнце, расстелив на брезенте тонким равномерным слоем и периодически их перемешивая. На дно ящика сначала насыпаю слой опилок толщиной 2-3 см, затем в один слой выкладываю яблоки плодоножками кверху так, чтобы они не касались друг друга, а затем присыпаю порцией опилок, заполняя зазоры между плодами, сверху – снова слой яблок и опилок. В каждую тару помещаю не более 2-3 слоев яблок, чтобы удобнее было извлекать фрукты для потребления.
Знаю, что многие хранят яблоки в обычных полиэтиленовых пакетах, в которых устанавливается высокая концентрация углекислого газа, выделяемого фруктами. Я тоже практиковала такой способ, но поняла, что не все сорта хорошо на него реагируют. Так, например, в плотно завязанных пакетах хорошо хранились плоды «Спартана», «Мельбы», «Макинтоша», «Кортланда» и «Джонатана», а вот «Антоновка обыкновенная» и «Антоновка новая» в таких условиях быстро испортились.
Хочется также рассказать о способе хранения яблок на балконе квартиры, который я применяла, когда еще не обзавелась погребом. Поскольку даже на застекленном балконе температура в зимние месяцы имеет особенность опускаться до довольно «суровых» значений, я для хранения фруктов соорудила термокороб, который позволил поддерживать оптимальные условия. Для этого я подобрала 2 прочные картонные коробки разных размеров так, чтобы при помещении одной в другую между их стенками оставался зазор примерно 15 см. На дно меньшего короба сначала поместила кусок вырезанного по размеру пенопласта, затем выложила фрукты, а сверху снова положила пенопласт. Зазор между стенками коробок засыпала опилками. В отдельные годы, когда опилок или древесной стружки не находилось под рукой, использовала тряпки, измельченный пенопласт и даже монтажную пену. После наполнения теплоизолятором, закрывала наружную коробку, а в особо морозные дни дополнительно накрывала термокороб старым шерстяным одеялом.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 125 | автор: sadovod | Сегодня, 11:35 | Комментариев 0 |
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