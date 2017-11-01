Финские яблоки в садах Ленинградской области

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В садах Ленинградской области наряду с отечественными яблонями садоводы выращивают канадские и американские сорта. Особой популярностью пользуются такие сорта, как Мелба, Уэлси, Мантет, Лобо, Спартак и др. А вот яблони нашего северного соседа Финляндии мало знакомы нашим садоводам, хотя они могут представлять практический интерес. Финляндия по своим почвенно-климатическим условиям близка к нашим.

В коллекции Павловской опытной станции ВИР есть старый финский сорт яблони Хувитус. Сорт летнего срока созревания с небольшими плодами, массой 44-58 г, полностью окрашенными полосатым карминно-красным румянцем. Мякоть кисло-сладкая со слабым ароматом. Сорт, ежегодно дающий, до 50 кг плодов с дерева, зимостойкий, со средней устойчивостью к парше.

Селекцией яблони в Финляндии начали заниматься с 1958 г. Было проведено 30 комбинаций скрещиваний с 17 сортами. Исходным материалом послужили зимостойкие сорта, такие как Антоновка, Хувитус, Канели, Атлас. Для улучшения вкуса плодов использовали Мелбу, Лобо, желтый Кальвиль, Астраханское и др. В результате было получено 10756 сеянцев. В холодную зиму 1965-1966 г. погибло 7% гибридного материала яблонь.

Затем, в 1981 г. были получены несколько сортов яблони. Пирья, раннелетний сорт, плоды созревают в конце августа и хранятся 2-3 недели. Майкки, раннеосенний сорт, плоды созревают в середине сентября и хранятся около месяца. Яспи, позднеосенний сорт, плоды созревают в конце сентября и хранятся до середины ноября. Само, позднеосенний сорт, плоды созревают в середине сентября и хранятся до середины ноября. Плоды у этих сортов отличаются красивой яркой окраской и хорошими вкусовыми качествами.

В 1996-1999 гг. финскими селекционерами были получены интересные сорта яблонь. Осенние сорта Конста, Сандра, Пекка, Хета, Юусо, которые отличаются высокой урожайностью, зимостойкостью, крупным размером и хорошим вкусом нарядных плодов.

У сорта Пекка плоды бордовые, почти черные, что делает эту яблоню очень оригинальной.

Нам было интересно проверить и испытать новые финские сорта яблони в условиях Ленинградской области. С этой целью мы заключили долгосрочный научный договор с профессором Ристо Тахвоненом, директором института садоводства в Пиккно. Настоятель Успенского подворья Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге, иеромонах Ростислав, выделил участок под сад, расположенный на территории подсобного хозяйства подворья в Выборгском районе Карельского перешейка. Сад был заложен весной 2000 г., а в этом году уже дал первые плоды. Первый урожай плодов финских сортов был представлен на X Всемирной ярмарке «Российский Фермер». Изучение финских сортов яблони в условиях нашей области позволит выделить наиболее ценные образцы для выращивания их в садах северо-западного региона России.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 24 | автор: sadovod | Сегодня, 10:27 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.