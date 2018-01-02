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::. Какие яблони посадить в саду? | Ваш сад / Яблоня
Какие яблони посадить в саду?
Недавние исследования ученых. Великобритании показали, что употребление в пищу яблок благотворно сказываются на здоровье человека: несколько яблок съедаемых ежедневно, на 24% снижают опасность инфаркта, и на 32% - инсульта.
Вывод очевиден: необходимо потреблять яблоки, и, следовательно, выращивать яблони на своем участке. Однако прежде чем заняться работой в саду, познакомимся поближе с этим удивительным растением.
Невозможно представить хороший сад без красавицы яблони. Хороша она весной, когда, как невеста, одевается в подвенечное платье крупных цветков, красива и во второй половине лета, и осенью. Словно новогодняя елка украшена она плодами разных форм и расцветок.
Но яблоки обладают не только красотой, но и хорошими вкусовыми качествами, являются ценным диетическим и лечебным продуктом. Новейшие исследования доказали, что вещества, содержащиеся в яблоках, способны связывать и обеззараживать соединения радиоактивных и тяжелых металлов, а также нормализовать пищеварение, обеспечивают выведение холестерина из организма. Издавна в России пользовались для лечения расстройств пищеварения хорошо вызревшими яблоками. Особенно ценилась в этом отношении Антоновка. Обладая общеукрепляющим действием, полезны яблоки и для здоровых людей. Особенно нужны они детям. Говорят, у англичан в ходу наставление: "Хочешь быть здоровым, съедай хотя бы одно яблоко в день". Верность этой формулы косвенно подтверждают и долгожители Кавказа: в их рационе яблоки занимают важное место.
К сожалению, почвенно-климатические условия нашей области сильно ограничивают набор сортов яблони, способных здесь успешно выращиваться. Но и у нас есть возможность получать хорошие урожаи ценнейших плодов.
У садоводов сорта яблони (а их тысячи!) принято делить по времени созревания и годности к употреблению на три основные группы: летние, осенние и зимние. К сожалению, многие начинающие садоводы не совсем ясно представляют, что это значит.
Летние сорта - это такие, которые готовы к употреблению в момент съема, летом - в наших условиях обычно в августе. К таким сортам относится, например, Московская Грушовка, Папировка, Мелба и другие. В этом отношении характерна Грушовка Московская - созревшие плоды сами падают с веток: подбери с земли, полюбуйся нежными штрихами на стороне, которая была обращена к солнцу, ощути в руках тепло земли, вдохни аромат северного лета - и откуси от плода трудов своих. Наслаждение невыразимое! Снятые с веток плоды Папировки, по моим наблюдениям, лучше все же подержать дня 3 - 4 в прохладной кладовке - их аромат и вкус значительно улучшатся.
Но летние сорта имеют и существенный недостаток: их нельзя долго хранить. Даже в холодильнике они сохраняются всего около двух недель, а при температуре от 0 до +1°С - три недели. При этом качество их заметно ухудшается с каждым днем.
К счастью, на смену им приходят осенние сорта. Снимают с деревьев их в самом конце августа или в первой половине сентября. К употреблению они бывают готовы сразу же после съема или же через 2-3 недели после уборки. Хранятся плоды осенних сортов от полутора до трех месяцев. Из осенних сортов я особенно ценю старый сорт Штрейфлинг (осеннее полосатое) за хороший вкус плодов, высокую и ежегодную урожайность, отличную зимостойкость (даже в суровую зиму 1978 - 1979 гг. он совершенно не пострадал, в то время как многие другие яблони либо погибли, либо сильно подмерзли), устойчивость к такой неприятной болезни, как парша. Плоды его созревают во второй половине сентября и хранятся до ноября.
Плоды зимних сортов убираются последними. Безусловно, они представляют для нас наибольшую ценность, поскольку могут храниться всю зиму (а некоторые и до весны), почти не теряя высоких вкусовых качеств. Но вот беда: наш климат для них наименее благоприятен: то яблоки к моменту съема не достигли съемной спелости, а значит, храниться будут плохо, то морозостойкость деревьев низкая, и они страдают от зимних морозов.
К самым проверенным временем зимним сортам относятся, например, Антоновка обыкновенная, старинный русский сорт народной селекции и выведенный И. В. Мичуриным Пепин Шафранный. Плоды Антоновки пригодны к употреблению с середины октября и хранятся до декабря, а весьма привлекательные по форме и окраске яблоки Пепина Шафранного можно сохранить свежими до мая.
Сколько же деревьев яблони следует держать на участке?
Это зависит от площади и расположения Вашего сада. Надо иметь в виду, что яблоня - весьма светолюбивое растение, и малейшее затенение соседними деревьями или строениями существенно скажется на урожае и качестве плодов. Расстояние от одного дерева до другого должно составлять около 5 метров - значит, в среднем на каждую яблоню надо отводить 25 - 30 кв. м. Не стремитесь посадить как можно больше яблонь - это может не увеличить урожай (чего Вы добиваетесь), а уменьшить его.
Мой опыт подсказывает, что на семью в 3 - 4 человека необходимо иметь 1-2 летних яблони разных сортов, 1-2 осенних и 3 - 4 зимних. Итого - от 5 до 8 деревьев. При правильном подборе сортов и правильной агротехнике этого количества яблонь вполне достаточно. Следовательно, "райскому дереву" надо отвести от 1,25 до 2 соток самой лучшей части Вашего участка.
В. Бакуев
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 273 | автор: sadovod | Сегодня, 11:35 | Комментариев 0 |
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