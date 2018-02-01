Можно ли сажать яблоню на место старой?

Земля утомляется не только от повторных посадок овощных культур, но и от деревьев и ягодников. Чувствительнее всего к утомлению почвы под яблонями, а среди ягодников - под земляникой и малиной.

Резкое падение урожаев происходит в связи с тем, что в почве накапливаются неперегнившие растительные остатки. Даже если внести необходимые питательные вещества, регулярно поливать, ничего хорошего не выйдет. Вновь посаженные на «уставшей» земле яблони будут позднее вступать в плодоношение, а урожай принесут в 3-5 раз меньше.

После корчевки на этом месте лучше какое-то время выращивать любые однолетние культуры. А года через 4 можно посадить саженец ранее раскорчеванной породы. Этот срок можно сократить, сея на месте корчевки зернобобовые культуры, перекапывая их осенью. Если это место еще и хорошо унавозить, то активизируются почвенные микроорганизмы, и растительные остатки перегниют быстрее.

Тем же, кто не захочет откладывать посадку яблоньки на старом месте, придется поднапрячься. На месте старого дерева выкопайте яму глубиной не менее 80 см и 1 м в диаметре. Заполните ее свежей землей с органикой и минеральными удобрениями. Землю можно взять и на своем участке, но не ближе 10-15 м от растущих деревьев той же породы. Таким образом, вы почти целиком снимите почвоутомление, и дерево отблагодарит весомым урожаем.



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