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::. Если яблоня повреждена | Ваш сад / Яблоня
Если яблоня повреждена
Яблони просыпаются позже других деревьев, и если на них нет видимых повреждений, не поймешь - все ли в порядке. А если они есть? Тогда, возможно, потребуется хирургическое вмешательство. Приемами садовой хирургии неплохо овладеть каждому садоводу. Это и прививка, и перепрививка деревьев, и более простые приемы, такие как кербовка, бороздование и кольцевание.
Вспомним физиологию дерева: корни берут воду и питательные вещества из земли и передают их по стволу ветвям и листьям, а те в свою очередь передают питание вниз по коре к корням. Именно поэтому любые повреждения коры опасны для жизни дерева, а круговые повреждения, прерывающие связь корней и кроны, могут быть губительны. Такие повреждения чаще всего наносят мыши и зайцы, объедая кору на штамбе по кругу. Если такое произошло, то дереву необходима помощь, иначе оно погибнет.

Чтобы спасти дерево, применяют прививку мостиком. В зависимости от размеров повреждения ставят 1 -3 мостика. Берут однолетний побег, лучше всего волчок, длиной чуть большей или такой же, как повреждение коры, на обоих концах побега делают косые срезы (так, чтобы плоскости срезов примыкали к плоскости ствола). Края раны на стволе зачищают до здоровой ткани, затем сверху и снизу раны на коре делают продольные надрезы длиной чуть меньше плоскости среза на черенке (мостике). В эти надрезы вставляют оба конца мостика (почки на черенке должны смотреть вверх). Места стыковки тщательно бинтуют полиэтиленовой лентой и замазывают варом. Вар не должен попасть внутрь прививки.
Можно применить и прививку кольцом. Это делается так: с малоценного дерева аккуратно снимают кольцо коры нужного размера, рану тщательно зачищают, ее края выравнивают и накладывают кольцо чужеродной коры. Прививку тщательно бинтуют полиэтиленовой лентой.
Если нет возможности провести кольцевую прививку, можно накладывать отдельные заплатки из коры. Края раны (зачищенные и подновленные) должны совпадать с краями коры «заплаток». Естественно, что «заплатки» ставятся строго вдоль коры. Если «заплаток» не хватило, на зачищенную рану можно наложить компресс из сфагнума, смоченного раствором эпина или гетероауксина, и плотно обвязать. Такими повязками можно лечить морозобоины и солнечные ожоги.
А. Кремнева
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