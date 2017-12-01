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::. ПРИВИВКА НЕЖНЫХ СОРТОВ ГРУШ НА РЯБИНУ | Ваш сад / Груша
ПРИВИВКА НЕЖНЫХ СОРТОВ ГРУШ НА РЯБИНУ (газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1865 г.)
Предел географического распространения рябины заходит далеко на север. Дерево выдерживает без всякого вреда самые сильные морозы. Рябина растет дико даже в таких местностях, где дикая груша, употребляемая обычно для подвоя, более уже не встречается. Это-то и подало мысль некоторым немецким садоводам прививать нежные сорта груш, трудно выдерживающие суровые зимы, на рябину, и сделанные в этом отношении опыты увенчались полным успехом. Рябина относится не только к одному с грушами семейству, но даже роду. Дички рябины выращиваются точно так же, как яблоневые или грушевые, и должны соответствовать толщиной благородному черенку. Лучше всего употреблять способ прививки в приклад (копулировку). Советуем нашим садоводам испытать это на деле.
(газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1865 г.)
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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | Сегодня, 10:56 | Комментариев 0 |
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