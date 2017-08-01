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Калина - кустарник или иногда небольшое деревце, высотой 2-3,5 м.

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, пектиновые и дубильные вещества, богаты витаминами С, Р, В2, каротином, микро- и макроэлементами. По содержанию витамина С калина в 2-3 раза превосходит лимон. На Руси ее с давних времен использовали в народной медицине. Плоды, цветки, листья, семена и кору применяли при лечении простуды, кашля, одышки, заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудка, почек. Калина также эффективна при лечении диатезов и экзем, как жаропонижающее, антимикробное и дезинфицирующее средство. По своим качествам она может считаться не только лечебной, но и радиозащитной культурой.

Ягоды с соцветием срезают осенью у основания. Они хорошо хранятся до весны в простейших хранилищах - на чердаках, в сараях, садовых домиках. Из ягод калины готовят компоты, желе, кисели, мармелад, сок, начинку для пирогов, соусы. Свежие ягоды хороши в виде своеобразного напитка, если их растереть с сахаром и залить кипятком. В старину из древесины калины делали шомпола, сапожные гвозди, чубуки и другие поделки.

Калина - прекрасный медонос, особенно важно то, что цветет она раньше других нектароносных растений. В декоративном садоводстве разводят махровую калину - Бульдонеж, белые цветы которой собраны в крупные шаровидные соцветия.

Раньше садоводы выращивали дикую калину на своих участках, теперь же селекционерами выведены новые сорта калины с небольшим количеством горечи и высоким содержанием биологически активных веществ в плодах. Для условий Северо-Запада можно рекомендовать сорта Элексир, Красная гроздь, Таежные рубины, Вигоровская.

Сорта и декоративные формы калины можно размножать делением куста, отпрысками, отводками, одревесневшими и зелеными черенками. Черенки заготавливают ранней весной в апреле, а зеленые черенки укореняют в первой половине лета.

Калина предпочитает хорошо освещенное место с плодородной почвой, влаголюбива. Калина отличается высокой морозостойкостью. Сажают калину осенью и весной. Расстояние между растениями не менее 2 метров. В посадочную яму, диаметром 60 см закладывают плодородную почву, добавляют ведро перегноя, 200 г суперфосфата и 80г сульфата калия. Затем производят обильный полив и мульчируют. Калина - перекрестноопыляемое растение, поэтому лучше, если на участке будут расти кусты различных сортов. Это обеспечит нормальное опыление и ежегодный обильный урожай ягод.

Посаженное растение обрезают на 2-3 почки, чтобы вызвать ветвление куста и образование многочисленных скелетных ветвей. В летний период роста и развития растений проводят рыхления, прополки и поливы. Для регулярного получения высоких урожаев калину каждую весну подкармливают: 30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м² приствольного круга. Органические удобрения, такие как навоз, перегной или торфокомпост вносят весной или осенью под перекопку - 6-8 кг на 1 м², один раз в 4 года. Куст калины формируют из 5-7 основных ветвей. На плодоносящих кустах вырезают поврежденные, сухие, поломанные и загущающие крону ветви.

Посадив несколько кустов калины на садовом участке, вы обеспечите свою семью целым комплексом полезных веществ и витаминов.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 148 | автор: sadovod | Вчера, 11:36 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.