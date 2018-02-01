Калина на дачном участке

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Калина является традиционной русской культурой и произрастает повсеместно, привлекая к себе внимание рубиново-красными ягодами, которые давно оценила по достоинству народная медицина и с успехом применяет для профилактики и лечения разнообразных недугов. Именно целебные свойства ягод калины побуждают многих садоводов посадить на своем участке это растение. Однако далеко не все знают правила агротехники этой культуры, помогающие добиться щедрого урожая. Предлагаю ознакомиться в теории с предпочтениями и слабыми местами этого листопадного кустарника и, не откладывая в долгий ящик его посадку, приобрести и всадить на дачном участке молодые саженцы уже этой весной.

Эта культура будет хорошо развиваться на почве с нейтральной или слабокислой реакцией, а вот на песчаном, подзолистом и торфяном грунте растение будет чувствовать себя неважно и хорошим урожаем вряд ли порадует. Кроме того ей не подойдут участки с близко залегающими грунтовыми водами. А вот при выборе места для посадки с этим растением проблем нет никаких – калина хорошо растет на солнце и в полутени.

Весеннюю посадку калины желательно провести в ранние сроки – до того момента, как на саженце раскроются почки. Кроме того необходимо заранее подготовить под растение посадочную яму размером 50х50 см и заправить ее удобрениями (ведро перегноя, 2 стакана комплексного минерального препарата). В яму вливают 3-4 ведра воды и дают содержимому осесть в течение 1-2 недель. После осадки в яме формируют холмик и высаживают на него саженец, равномерно расправляя его корни и присыпая их плодородной почвой таким образом, чтобы заглубить корневую шейку на 5-6 см в почву. После посадки калину еще раз обильно поливают и мульчируют ее приствольный круг перегноем, торфом или опилками для сохранения влаги в почве. Если провести посадку калины весной в ранние сроки не получилось, лучше перенести процедуру на первую половину осени. Стоит учитывать, что калина вступает в плодоношение на 4-5 году жизни, поэтому для посадки лучше выбрать 2-3-летние саженцы, чтобы сократить период ожидания первых плодов.

Дальнейший уход за этой культурой будет сводиться к регулярному поливу (калина очень влаголюбива), периодическим подкормкам, ежегодной формирующей и санитарной обрезке, а также профилактическим обработкам растения против болезней и вредителей.

Отдельно стоит упомянуть о поливе калины. В сезоне с достаточным количеством осадков, конечно, усердствовать с поливами не придется. А вот в засушливое лето почву под кустарником потребуется обильно увлажнять как минимум раз в неделю – при пересыхании грунта в прикорневом слое растение быстро угнетается. За один раз под взрослый плодоносящий куст необходимо вливать не менее 30-40 л воды. После каждого полива почву в приствольном круге разрыхляют, заодно удаляя сорняки. Для того чтобы влага в грунте задерживалась дольше, можно замульчировать почву в приствольном круге любым подручными материалом – перепревшими опилками или стружкой, соломой, сполотыми сорняками и т.п.

При достаточном внесении удобрений в посадочную яму калину до вступления в плодоношение можно не подкармливать, максимум – дать кустарнику 1-1,5 ведра раствора коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15) ранней весной. Взрослый плодоносящий куст подкармливают 4 раза за сезон. Проще всего заделывать в почву удобрения в сухом виде, раскладывая их равномерным слоем в приствольном круге и заделывая на глубину 6-8 см, а затем обильно поливать растение.

Первую подкормку проводят ранней весной при распускании листочков на побегах и используют для этой цели 2 ст.л. мочевины под один куст. Во вторую подкормку, которую дают незадолго до цветения, кусту калины дают 2 ст.л. сульфата калия или 0,5 л банку просеянной древесной золы. После цветения кустарник удобряют 2 ст.л. нитрофоски. Осенью в приствольный круг вносят по 2 ст.л. суперфосфата и сульфата калия и мульчируют приствольный круг перегноем слоем 4-5 см.

При неблагоприятных погодных условиях калина может поражаться различными грибковыми заболеваниями, не прочь полакомиться растением и разнообразные вредители. Поэтому в целях профилактики необходимо проводить регулярные опрыскивания кустарника разрешенными инсектицидами и фунгицидами, как и для остального плодового сада – ранней весной в период набухания почек, перед цветением, после него, 1-2 раза летом и еще раз осенью.

Важным моментом в агротехнике калины является ее ежегодная обрезка. Эту плодовую культуру можно формировать в виде кустарника или дерева, но в любом случае потребуется регулярное прореживание ее кроны – с возрастом растение сильно загущается, что приводит к измельчанию ягод и сокращению их количества. Кроме того регулярная обрезка, при которой увеличивается проветриваемость побегов снижает риски поражения калины заболеваниями и вредителями. Обрезку целесообразно проводить ранней весной до начала сокодвижения, формируя разреженную компактную крону и заодно вырезая все поврежденные, поломанные и засохшие побеги.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 74 | автор: sadovod | Сегодня, 12:01 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.