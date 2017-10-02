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::. Все о крыжовнике | Ваш сад / Крыжовник
Все о крыжовнике
Крыжовник относится к роду Grossularia. В диком состоянии произрастают 52 вида. В Европе, Азии и Африке встречаются только 7 видов, остальные сосредоточены, главным образом, в западной части Северной Америки. В России произрастают 3 дикорастущих вида. Это крыжовник отклоненный, или европейский, произрастающий в центральной европейской части страны и на Кавказе. Крыжовник игольчатый, или алтайский распространен на Алтае. Крыжовник дальневосточный, или буреинский произрастает в горах и хвойных лесах Приморского края.
Как ягодная культура в Европе крыжовник раньше всего начали выращивать в России. Известно, что в монастырских садах в XI веке разводили крыжовник под названиями берсень, крыж, агрыч, агрус. До нас дошли названия первых садовых сортов крыжовника: Простой, Красный, Мохнатый, которые росли в окрестностях Москвы. Старым центром культуры крыжовника у нас в области были деревни, прилегающие к Павловску - Покровское, Антрояшино, Федоровское.
В садах Европы крыжовник выращивали сначала в качестве кустарника для оград. Как ягодная культура крыжовник распространился во Франции только в XVI веке. В Англии первое упоминание о культурном крыжовнике встречается в середине XVI в.
В Европе до начала XX в. культура крыжовника занимала первое место среди других ягодных культур. Однако с появлением из Америки инфекции сферотеки, или американской мучнистой росы погибли все насаждения крыжовника в Европе.
Известный плодовод М.В. Рытов назвал американскую мучнистую росу «ягодной смертью крыжовника». Сферотека поражает основные органы крыжовника: побеги, листья и ягоды. Больные кусты не дают прироста, угрожая и погибают. Было установлено, что в Америке, на родине многих диких видов крыжовника, встречаются устойчивые иммунные формы к мучнистой росе. Первый сферотекоустойчивый сорт Хаутон был получен американским фермером А. Хаутоном в результате скрещивания дикого американского вида с европейским сортом крыжовника. Сорт Хаутон стал родоначальником ряда современных устойчивых к мучнистой росе сортов.
Крыжовник отличается большим разнообразием своих морфологических признаков. Куст различается по силе роста и габитусу. У сорта Рясный высота всего 0,5 м, а сорт Черномор достигает высоты до 2 м. Куст может быть от компактной до раскидистой формы. Большое разнообразие наблюдается у ягод. Они различаются по размеру, форме, окраске, вкусу и другим признакам. Крупные ягоды, массой от 4 г и более - у Финика, Сувенира, мелкие, массой менее 2 г - у Хаутона и Карри. По форме ягоды могут быть круглые, округло-овальные, эллиптические, грушевидные, продолговатые. Окраска ягод очень разнообразна: зеленая у Зеленого бутылочного; желтая у Русского желтого, Юбилейного; красная у Русского, Пионера; пурпуровая у Пурмен; розовая у Розового раннего; золотистая у Английского желтого; темно-красная у Сливового, Смены; черная у Черномора,Черносливового. Ягоды различаются по вкусу: сладкие, кисло-сладкие, кислые. По срокам созревания сорта делят на ранние, среднеранние, средние и поздние. Различие по срокам созревания ягод между сортами может составлять месяц. Ягоды крыжовника хороши для потребления в свежем виде. Немного недозрелые ягоды используются для приготовления компотов, а полузрелые - варенья. Зрелые ягоды ароматны и приятны на вкус, из них готовят мармелад, ряд кондитерских изделий, а также вина. Ягоды богаты сахарами, кислотами, минеральными веществами, витаминами С, Р. Ягоды рекомендуются как диетический продукт в профилактических и лечебных целях. У садоводов имеется возможность выбрать на свой вкус нужный сорт крыжовника.
Среди ягодных растений крыжовник отличается самой высокой ежегодной урожайностью. С отдельных кустов собирали по 20-30 кг ягод. Рекордные урожаи ягод в передовых хозяйствах составлял 36-50 т/га.
Крыжовник - скороплодная порода и уже на второй год после посадки в сад дает первые ягоды. Кусты крыжовника долговечны. На одном месте при хорошем уходе крыжовник может расти и давать урожай в течение 20-30 лет. Наибольшая продуктивность крыжовника наблюдается в течение 12-15 лет. Крыжовник является самоплодной культурой, но при перекрестном опылении урожайность крыжовника и качество ягод значительно повышаются.
Для нормального роста и плодоношения крыжовника оптимальным условием является умеренная температура летом и зимой. Кусты переносят понижение температуры до -25-30°С. Период покоя весьма короткий, что приводит к раскрытию у крыжовника цветков рано весной и их гибели от весенних заморозков. Крыжовник плохо растет и плодоносит при недостатке влаги. Но он не выносит заболоченных почв с близким залеганием грунтовых вод. Крыжовник хорошо переносит повышенную кислотность почвы. Он лучше всего растет на хорошо дренированных суглинистых почвах, с высоким содержанием гумуса. Крыжовник размножают отводками, зелеными и одревесневшими черенками и делением старых кустов. Крыжовник - светолюбивое растение и предпочитает открытые теплые умеренно влажные участки.
Лучший срок посадки - осень, за 20-25 дней до наступления устойчивых морозов. Весенняя посадка менее желательна, так как крыжовник начинает вегетировать уже при температуре 3-5°С, когда еще почва не совсем оттаяла. При посадке саженцы обрезают, оставляя над поверхностью почвы 5-7 почек. На приусадебных участках крыжовник размещают по схеме 1x1,5x2 м. Уход за растениями заключается в мульчировании, поливах, обрезке, подкормках, борьбе с болезнями и вредителями, обработке почвы.
Крыжовник очень хороший медонос. С конца апреля до половины мая крыжовник доставляет пчелам обильный взяток. Например, нектаропроизводительность яблони составляет 20-30, а крыжовника - 60 кг сахара с 1 га насаждения.
В настоящее время селекционерами проводится большая работа по выведению слабошиповатых и бесшипных сортов крыжовника. Шиповатость ветвей - большой недостаток этой культуры. Шипы мешают при уходе и особенно при сборе ягод.
В Северо-Кавказском институте садоводства и виноградарства в Краснодаре получены бесшипные сорта Огни Краснодара, Память Комарову. Во Всероссийском институте садоводства в Мичуринске созданы сорта Сириус, Слабошиповатый-2, Слабошиповатый-3, Черномор, Черносливовый, Шалун, Юбиляр. Во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства в Москве выведены сорта Колобок, Орленок, Северный капитан. На Ленинградской плодоовощной опытной станции в Павловске получен слабошиповатый сорт Серафим.
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук
Газета «САДОВОД» 2001 г.
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