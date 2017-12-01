Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. ВЫРАЩИВАНИЕ КРЫЖОВНИКА ДЕРЕВЦЕМ | Ваш сад / Крыжовник
ВЫРАЩИВАНИЕ КРЫЖОВНИКА ДЕРЕВЦЕМ (газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1865 г.)
Крыжовник, выращиваемый обыкновенным образом - кустом, часто разрастается слишком густо и распространяет свои колючие ветки слишком далеко. Это затрудняет как содержание кустарника в чистоте, так и само собирание ягод на внутренних ветвях. Чтобы избежать этого неудобства, немецкий садовод Слаби надумал выращивать крыжовник деревцем. Сначала дело не шло у него на лад. Сорта с крупными ягодами, выращенные таким образом, росли слабо, угнетенно, и по достижении 8-10-летнего возраста погибали. Наконец, в саду одного из своих знакомых он увидел деревца крыжовника ростом в 1,5-2 аршина (аршин - 0,71 м. - Ред.), росшие отлично и усыпанные крупными ягодами. Такой результат был достигнут прививкой крыжовника на декоративный вид смородины, не дающий съедобных ягод, но довольно распространенный в садах ради своей красивой густой листвы. Деревца крыжовника, полученные через такую прививку, растут очень сильно и бывают долговечны; кроны их не уступают в диаметре хорошо разросшемуся крыжовничному кусту, а ягоды бывают еще крупнее и обильнее, чем при обыкновенной кустовой культуре. Усвоив себе этот способ, Слаби поступил следующим образом: осенью он посадил в горшки корневые отпрыски подвоя и внес их на зиму в оранжерею, а в январе или феврале привил в расчеп, обмазывая пораненное место жидкою садовою мазью. Будучи содержима в сыроватом месте оранжереи, привойка принимается очень легко. Весной привитые экземпляры можно уже высаживать в грунт на гряды; они сильно пускаются в рост и на следующий год имеют уже порядочные кроны.
Слаби пробовал также прививать на декоративный вид смородины обыкновенную красную смородину и получил удачные результаты. Один читатель, осведомленный об опытах Слаби, будучи в городке Нассау, заметил в саду исправительного заведения для детей кусты крыжовника, растущего деревцом. Смотритель заведения уверил его, что это - обыкновенный кустарниковый крыжовник, превращенный в деревца единственно посредством обрезания лишних ветвей. Деревца ростом в 1,5 аршина были усыпаны крупным красным крыжовником. Из этого опыта можно заключить, что крыжовник может расти деревцем и без прививки. Надо добавить, что зима гористого Нассауского герцогства не отличалась мягкостью.
газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1865 г.

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 255 | автор: sadovod | Сегодня, 10:39 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2017 (14)
Ноябрь 2017 (25)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"