ВЫРАЩИВАНИЕ КРЫЖОВНИКА ДЕРЕВЦЕМ (газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1865 г.)

Крыжовник, выращиваемый обыкновенным образом - кустом, часто разрастается слишком густо и распространяет свои колючие ветки слишком далеко. Это затрудняет как содержание кустарника в чистоте, так и само собирание ягод на внутренних ветвях. Чтобы избежать этого неудобства, немецкий садовод Слаби надумал выращивать крыжовник деревцем. Сначала дело не шло у него на лад. Сорта с крупными ягодами, выращенные таким образом, росли слабо, угнетенно, и по достижении 8-10-летнего возраста погибали. Наконец, в саду одного из своих знакомых он увидел деревца крыжовника ростом в 1,5-2 аршина (аршин - 0,71 м. - Ред.), росшие отлично и усыпанные крупными ягодами. Такой результат был достигнут прививкой крыжовника на декоративный вид смородины, не дающий съедобных ягод, но довольно распространенный в садах ради своей красивой густой листвы. Деревца крыжовника, полученные через такую прививку, растут очень сильно и бывают долговечны; кроны их не уступают в диаметре хорошо разросшемуся крыжовничному кусту, а ягоды бывают еще крупнее и обильнее, чем при обыкновенной кустовой культуре. Усвоив себе этот способ, Слаби поступил следующим образом: осенью он посадил в горшки корневые отпрыски подвоя и внес их на зиму в оранжерею, а в январе или феврале привил в расчеп, обмазывая пораненное место жидкою садовою мазью. Будучи содержима в сыроватом месте оранжереи, привойка принимается очень легко. Весной привитые экземпляры можно уже высаживать в грунт на гряды; они сильно пускаются в рост и на следующий год имеют уже порядочные кроны.

Слаби пробовал также прививать на декоративный вид смородины обыкновенную красную смородину и получил удачные результаты. Один читатель, осведомленный об опытах Слаби, будучи в городке Нассау, заметил в саду исправительного заведения для детей кусты крыжовника, растущего деревцом. Смотритель заведения уверил его, что это - обыкновенный кустарниковый крыжовник, превращенный в деревца единственно посредством обрезания лишних ветвей. Деревца ростом в 1,5 аршина были усыпаны крупным красным крыжовником. Из этого опыта можно заключить, что крыжовник может расти деревцем и без прививки. Надо добавить, что зима гористого Нассауского герцогства не отличалась мягкостью.

газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1865 г.



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться