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На Руси облепиха известна еще со времен освоения Ермаком Восточной Сибири. В ту пору её называли «сибирский ананас» или «золотое дерево». Несмотря на свою давнюю историю, облепиху смело можно назвать ягодой будущего. Она не нуждается в особом уходе и стабильно даёт урожай полезных плодов. Точнее, мультиполезных!

В Китае эта чудо-ягода стала символом здоровой нации на государственном уровне. В полях Поднебесной сегодня производятся миллионные посадки этой культуры. Китайцы построили около 200 заводов по переработке облепихи и десятки заводов по изготовлению облепихового масла. Это уже не просто ягода, а стратегический объект. Учеными доказано, препараты на основе облепихового масла усиливают действие некоторых противоопухолевых лекарств. А янтарная кислота смягчает токсическое воздействие антибиотиков и рентгеновского излучения на организм. Недаром именно облепиху одной из первых начали применять при лечении пострадавших во время аварии на Чернобыльской АС.

В чем облепиха конкурентов точно не имеет, так это в содержании витамина Е или токоферола. В народе его называют «детородным», так как он положительно влияет на образование половых гормонов, способствует оплодотворению яйцеклетки и развитию плода. А учёные изучающие условия активного долголетия едины во мнении, что витамин Е – один из главных факторов, отодвигающих старость. Посчитано, достаточно двух-трех кустов облепихи в саду, чтобы удовлетворить потребность в витамине Е на целый год семье из 4-х человек. В профилактических целях достаточно употреблять в день 80–100 ягод облепихи (даже размороженных) . В замороженном виде, кстати, эта ягода сохраняет свои полезные качества, вплоть до мая.

Осталось выбрать сорт и не запутаться в многообразии. Но, знайте, любая облепиха полезна от вершка до корешка. В народной медицине используют не только плоды, но и листья, ветки, корни, кору и даже семена растений.



Облепиха «Обильная» - урожайный сорт позднего срока созревания - в конце августа. Крона среднераскидистая, в высоту достигает 3 м. В 100 гр. облепихи «Обильной» содержится 142 мг витамина С. И что особенно важно, витамин С в облепихе не разрушается под воздействием кулинарной обработки. Дело в том, что в ягоде отсутствуют ферменты, которые активизируются под воздействие высоких температур и нейтрализуют аскорбиновую кислоту. Компоты, джемы, морсы, мармелад из облепихи «Обильной» будут не только сладкими, но и обильно полезными.



Облепиха «Теньга» имеет не только сладкие крупные ягоды, но и раннеспелые. Плоды сорта «Теньга» окрашенные в жёлто-оранжевые цвета, а значит, содержат много коратиноидов. Коратиноиды – провитамины витамина А, который не синтезируется в нашем организме, но очень нам нужен. При его нехватке возникают проблемы со слизистыми оболочками, запускаются воспалительные процессы в дыхательных и мочевыводящих путях, снижается устойчивость к простудным заболеваниям.





Облепиха «Джемовая». Уникальность сорта в высокой урожайности, десертном вкусе, а главное - на ней совершенно отсутствуют шипы и колючки характерные для данной культуры! Ветку можно спокойно погладить рукой. В каждой, почти граммовой, ягоде содержится: сахаров – до 5,8 %, кислот – до 1,3 %, каротиноидов – до 29,3 мг%, масла – до 10,2 %. Сорт богат витаминами С, А, К и Р. По этим показателям «Джемовая» облепиха может соперничать даже с шиповником!

Сорт успешно прошел испытания на зимостойкость и засухоустойчивость в Питомнике «Сады Урала». Облепиху «Джемовая» представлена в осеннем каталоге питомника на 2017 год. Успевайте оформить заказ в питомнике до 1 июня, чтобы осенью получить этот уникальный сорт!



Заказать облепиху сорта «Джемовая» можно на сайте Питомника «Сады Урала» – www.sadurala.com

Телефон 8 800 333 23 64 (звонок бесплатный)

Если хотите получить бесплатные каталоги посадочного материала от Питомника "Сады Урала", пишите на эл. адрес sadural@mail.ru.

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::. прочитало: 74 | автор: sadovod | Вчера, 16:02 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.