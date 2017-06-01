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Фундук известен только в культуре и выращивается уже около 2000 лет. Фундук отличается от обычного орешника - лещины своими крупными орехами и слабой зимостойкостью. В России он выращивается на юге, в Краснодарском крае и на Черноморском побережье Кавказа.

Орехи фундука содержат 60-72% жиров, то есть почти столько же, сколько и сливочное масло. Кроме того, в ядре содержится 16-18% белков, 4% углеводов, 2-3% минеральных солей и ценные витамины.

Куст раскидистый, многоствольный, 3-5 м высотой и до 6 м в диаметре. Листья широкоовальные или округлые длиной 6-12 см, шириной 6-11 см, с коротким и острым кончиком, дваждыпильчатые. Плоды от 2-3 до 8 штук. Орехи остроконечные, овально-продолговатые, иногда цилиндрические, сплюснутые, 2,5 см длиной, 1,3-1,5 см шириной. Скорлупа тонкая, от светло-коричневой до темно-коричневой.

Растение однодомное. Мужские цветки образуют длинные чешуйчатые пониклые сережки. Женский цветок завернут в чешуйчатую почку. Цветение обычно очень раннее, до распускания листьев. Ветроопыляемое растение.

Фундук является требовательной культурой. Его сажают на хорошо защищенных от ветра местах, на южных, хорошо прогреваемых участках. Подготовка почвы под посадку фундука, по существу, ничем не отличается от подготовки почвы под другие плодовые культуры. Сажать фундук можно весной и осенью.

Весенняя посадка должна быть закончена как можно раньше, до распускания почек. Осеннюю посадку заканчивают приблизительно за 30 дней до заморозков. Для посадки копают ямы размером 50x50 см. В посадочную яму вносят 5-6 кг перепревшего навоза или перегноя, 100 г суперфосфата, 50 г калийных удобрений. Посаженный саженец поливают, а приствольный круг мульчируют.

Уход за посаженными растениями фундука заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, поливах и подкормках минеральными удобрениями.

Размещают кусты фундука на расстоянии 5 м друг от друга. Для взаимного перекрестного опыления необходимо сажать несколько кустов фундука.

Существует большое количество сортов, которые предназначены для выращивания в южных районах страны, такие как: Керасунд круглый, Кудрявчик Ломбардский красный, Фурфулак, Черкесский-2 и др.

И.В. Мичурин начал селекционную работу по выведению зимостойких сортов фундука для центральных районов России. Во Всероссийском НИИ лесного хозяйства получены гибриды 14, 31, 42 и др., пригодные для выращивания на юге Нечерноземья.

Фундук размножается семенами, отводками, черенками, корневой порослью и прививками.

При семенном размножении потомству не всегда передаются сортовые признаки и свойства материнского растения. Для семенного размножения орехи после осеннего сбора высеваются в почву. При весеннем посеве их необходимо стратифицировать на протяжении 4 месяцев.

Размножение отводками имеет наиболее широкое применение. Для этого осенью или ранней весной ветви и побеги пригибают, пришпиливают и засыпают землей. Обычно к осени образуются корни как на горизонтально уложенной ветви, так и на вертикальных побегах.

Размножают фундук и зелеными черенками. Для укоренения зеленых черенков необходимо поддерживать в парниках температуру 20-25°С и высокую влажность. Длина черенков 5-8 см, с 2-4 почками. Размножают фундук и делением куста. Выкопанные кусты разрубаются на несколько частей, но так, чтобы каждая из них имела корни и надземную часть.

Фундук можно прививать черенками и через окулировку почкой. Прививки черенками делают весной, во время сокодвижения. В качестве подвоев для фундука можно использовать сеянцы лещины и фундука.

Для выращивания в качестве орехоплодных культур в Ленинградской области и в северо-западных районах России можно рекомендовать лещину, как наиболее зимостойкую и приспособленную к нашим условиям культуру.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 175 | автор: sadovod | Вчера, 14:41 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.