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::. Арония черноплодная | Ваш сад / Рябина
Арония черноплоднаяАрония черноплодная
Арония черноплодная относится к роду Aronia к виду melanocarpa. В диком виде она растет в восточной части Северной Америки. Наши садоводы по привычке называют ее, что неправильно, черноплодной рябиной. От настоящей рябины арония отличается кустовой формой и цельными листьями, напоминающими ольху.
В Россию это растение было завезено в 1893 году. Впервые ею как культурой заинтересовался И.В. Мичурин. Он провел скрещивание обыкновенной рябины с аронией и получил сорт рябины Ликерная. Из Мичуринска в 1935 году черенки аронии попали на Алтай, на опытную станцию садоводства, где и началось ее массовое размножение.
В Ленинградскую область арония была завезена в 1948 году в совхоз «Лесной», откуда и получила широкое распространение в садах Северо-Западного региона России.
Арония - многолетний кустарник высотой 2-3 м. Взрослый куст может иметь 10-90 ветвей различного возраста. Листья простые, эллиптические или обратнояйцевидные, с коротким черенком. Цветки аронии собраны в соцветия от 12 до 28 штук, размером около 12 мм в диаметре, белые. Плоды черные, блестящие, покрытые восковым налетом, округлые, иногда несколько вытянутые, от 6 до 14 мм в диаметре, массой около 1 -2 г. Мякоть сочная, немного терпкая, сок пурпурно-красный.
Быстрое продвижение в культуру и большую популярность у садоводов-любителей арония получила благодаря лечебным свойствам плодов. Она полезна при гипертонии и склерозе сосудов, позволяет предупреждать ряд сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время распространилось мнение, что плоды аронии опасны для здоровья, так как «сгущают кровь» или, выражаясь правильно, повышают свертываемость крови, что приводит к закупорке сосудов.
Исследования аронии как лекарственного растения проводил известный ученый, профессор Л.И. Вигоров. Вот что он писал: «Действительно, в тех случаях, когда арония используется для лечебных целей, и в организм поступает большое количество плодов (по 250-300 г в сутки на протяжении 10-15 дней), иногда повышается протромбиновый индекс (свертываемость крови), хотя и не слишком сильно. Это повышение не представляет опасности для здоровья человека, страдающего гипертонией. Поэтому лечение гипертонии при помощи аронии противопоказано лишь больным тромбофлебитом (закупорка сосудов) и лицам со слишком высокой свертываемостью крови. При употреблении профилактических доз плодов аронии, которые составляют 10-25 г в день, никакие ненормальные изменения крови наступить не могут».
По количеству витамина Р в плодах, а его содержится от 1200 до 4977 мг/100 г, арония превосходит основные наши плодовые и ягодные культуры. Из плодов готовят варенье, джем, повидло, желе и мармелад. А натуральный подслащенный сок представляет собой высококачественный диетический напиток. Хорошего качества получается и вино.
Аронию можно размножать семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением куста, одревесневшими и зелеными черенками. Семена необходимо стратифицировать в течение 90 дней при температуре +4..+5°С в подвале или в погребе, во влажном состоянии. Их необходимо смешивать с песком в соотношении по весу 1:4 или с торфом 1:2. Сеянцы вступают в плодоношение через 1-2 года после посадки. Взрослые кусты можно разделить на части. При делении необходимо вырезать все старые, больные и поломанные ветви. Арония хорошо образует корневищные отпрыски, которые можно использовать для размножения в качестве посадочного материала. Выращивают саженцы и укоренением однолетних одревесневших и зеленых черенков. Способы размножения черенками те же, что и у смородины.
У аронии до сих пор практически нет сортов, поэтому для размножения необходимо провести отбор материнских растений. Выбирать кусты наиболее урожайные, рано вступающие в плодоношение, имеющие плоды хороших вкусовых качеств.
Саженцы аронии можно сажать как весной (в конце апреля - начале мая), так и осенью, в сентябре. Подготовка почвы для посадки не отличается от предпосадочной обработки обычных ягодных кустарников. Ямы для посадки делают глубиной 40 см и шириной 60 см, из расчета 1 ведро на посадочную яму.
После засыпки корней почву плотно утаптывают и поливают. Растения высаживают на расстоянии 2 м друг от друга. Уход заключается в рыхлениях, поливах, подкормках, удалении сорняков. Арония светолюбива, требует своевременного удаления лишних и загущающих побегов. Значительное загущение сильно снижает урожай: ветви внутри куста оголяются и плоды образуются только на периферии кроны.
Выращивать аронию можно на различных типах почв, но непригодными являются заболоченные и каменистые. Она влаголюбивая культура, а из-за поверхностного расположения корневой системы может расти на участках с близким расположением грунтовых вод. Кроме того, арония зимостойка и хорошо растет и плодоносит в Ленинградской области, ее позднее цветение, когда кусты уже облиственны, имеют прирост побегов до 10-12 см, не несет потерю от весенних заморозков.
Плоды аронии созревают в конце августа - начале сентября. Ежегодная урожайность может сохраняться у куста 10-13 лет. Ягоды созревают дружно, и когда они становятся черными, с сизоватым налетом, их можно собирать. Если плоды предназначены для длительного хранения, то их снимают с куста щитками; если на хранение отводится 3-4 дня - без щитков. Сберечь плоды в свежем виде можно до 60 дней при температуре 5-10°С. Но через 2 месяца в собранном урожае появляются водянистые ягоды с красновато-коричневой окраской сока, утратившие сладкий вкус. Поэтому на длительный срок их лучше замораживать.
К болезням арония практически устойчива: но все же нанести вред ей могут тли и вишневый слизистый пилильщик, особенно почкам, листьям и побегам. Меры борьбы сводятся к опрыскиванию кустов настоем или отваром табака, полыни, чеснока или шелухи лука.
На участке кусты этой культуры можно высаживать по периметру сада, закрывать ими хозяйственные постройки, сарай и прочее, располагать в виде аллеи - арония прекрасное декоративное растение и особенно красива осенью, когда листья обретают ярко-пурпурный цвет на фоне черных гроздей ягод.
В. Пономаренко,
академик Петровской
академии наук.
Газета "САДОВОД" 2001 г.
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::. прочитало: 140 | автор: sadovod | Сегодня, 11:20 | Комментариев 0 |
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