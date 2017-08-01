

::. Почему не плодоносит слива? | Ваш сад / Слива Почему не плодоносит слива?

Сливу на своем садовом участке выращивают большинство российских дачников – по полярности среди косточковых культур она уступает лишь вишне. Однако у одних слива отлично развивается и дает стабильный ежегодный урожай, а у других – отказывается плодоносить. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются начинающие садоводы, которые пока не очень хорошо разбираются в правилах агротехники и предпочтениях данной плодовой культуры. Постараемся разобраться в причинах такого явления, связанного чаще всего с ошибками, допущенными самим садоводом в процессе выращивания данной культуры.

Слива может отказаться давать плоды, если посажена на неподобающем типе почвы. Удивительно, но эта культура хорошо развивается там, где отказываются расти большинство других деревьев, а именно на тяжелых глинистых или среднеглинистых почвах с повышенным уровнем влажности. Таким образом, если ваш садовый участок имеет иной состав грунта, объяснить причину отсутствия плодов на сливе нетрудно. В данном случае еще на этапе посадки саженца необходимо позаботиться о правильной подготовке посадочной ямы и внести в нее глину (чем легче почва на участке, тем больше глины вносят в яму при посадке). Кроме того, сливовое дерево может отказываться плодоносить на почвах с повышенным уровнем кислотности, поэтому на кислых почвах грунт дополнительно раскисляют, внося под данную культуру известь, мел, доломитовую муку и другие раскислители по инструкции.

Еще одной причиной отсутствия плодов на сливе может стать неправильная посадка саженца. Данный фактор может относиться как излишне заглубленной посадке растения, когда его корневая шейка оказывается расположена глубже положенного уровня (норма – 5-10 см от поверхности почвы), так и в излишнем усердии садовода, когда он из благих побуждений превышает нормы вносимых в посадочную яму удобрений. Подобный «перекорм» негативно скажется на здоровье саженца и приведет, вопреки бытующему мнению, не к активному развитию, а к его ослаблению и угнетению. Также сюда стоит отнести и неправильно подобранное место для посадки сливы. Под понятием «хорошая освещенность», которая так для нее важна для данной культуры, стоит понимать освещение солнечными лучами всего дерева целиком на протяжении всего светового дня. Не следует высаживать сливу рядом с высокорослыми деревьями либо строениями, которые будут отбрасывать тень на нее даже на протяжении небольшой части дня. Также стоит позаботиться о том, чтобы слива еще на этапе посадки оказалась защищена от холодных ветров.

Несвоевременный или недостаточный полив сливы – еще одна причина, по которой слива может не плодоносить либо давать скудный или нерегулярный урожай. Эта влаголюбивая культура нуждается в обязательном поливе в начале цветения, в начальной стадии формирования завязи и в период налива плодов, а также в конце сентября – начале октября (влагозарядковый полив). При этом стоит учитывать нормы расхода воды по этапам развития дерева: под 1-2-летние саженцы при каждом поливе нужно давать по 40-60 л, под растения в возрасте до 5 лет – по 60-100 л, под более старшие экземпляры – по 130-190 л.

Не стоит рассчитывать на отдачу со стороны сливы, если она не дополучает питательных веществ в течение сезона. Залогом обильного плодоношения данной культуры является соблюдение правильного режима подкормок: органика в виде перепревшего навоза или настоя куриного помета, а также карбамид (25 г на каждый м² приствольного круга) – до цветения, в период налива плодов – повторное внесение органики, после плодоношения – фосфорно-калийная подкормка в виде суперфосфата (75 г на м²) и сульфата калия (30 г на м²).

Залогом регулярного плодоношения сливы является также своевременная профилактическая или лечебная обработка дерева от болезней и вредителей, которая проводится в положенные сроки разрешенными фунгицидами и инсектицидами: ранней весной до набухания почек, при набухании почек до цветения, после цветения и в период налива плодов, а также осенью после сбора урожая.

Слива отличается высокими темпами прироста побегов и ежегодно образует большое количество волчков, поэтому ее крона в короткие сроки сильно загущается. Это должно побудить садовода неукоснительно проводить ежегодную формирующую обрезку кроны, которая поможет избежать такого неприятного явления, как периодичность плодоношения или полное отсутствие плодов на дереве.

Помимо этого стоит помнить, что большинство сортов сливы являются самобесплодными и для нормального плодоношения нуждаются в опылителе, т. е. приобретая саженец того или иного сорта необходимо подобрать еще один, а лучше два саженца, срок цветения которых будет совпадать со сроком цветения первого.

И естественно при посадке молодого саженца стоит запастись терпением и не ожидать от растения невозможного – некоторые сорта могут вступать в период плодоношения только спустя 7-8 лет после посадки. При правильном уходе слива непременно отблагодарит садовода и начнет плодоносить в положенный жизненный период, с каждым годом наращивая размер урожая.

Кудрина Ирина

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Колонновидная яблоня: посадка

Основные причины осыпания плодов сливы

Слива: посадка, уход

Как "заставить "дерево плодоносить?

Почему нет урожая сливы

::. прочитало: 300 | автор: sadovod | 14 августа 2017 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.